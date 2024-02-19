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Sibel Kekilli Türkiye'ye Instagram İçin Koyduğu Engeli Kaldırınca Profilindeki Paylaşımlar Göründü

Sibel Kekilli Türkiye'ye Instagram İçin Koyduğu Engeli Kaldırınca Profilindeki Paylaşımlar Göründü

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
19.02.2024 - 17:18

Sibel Kekilli 2017 yılında Türkiye'den Instagram hesabına girişlerini engellemişti. O engel bugün kalktı ve oyuncunun profili ortaya çıktı.

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Sibel Kekilli'yi Fatih Akın'ın "Duvara Karşı" filmindeki Sibel karakteri olarak tanımıştık. Filmdeki efsane performansı birçok otorite tarafından takdir edildi.

Sibel Kekilli'yi Fatih Akın'ın "Duvara Karşı" filmindeki Sibel karakteri olarak tanımıştık. Filmdeki efsane performansı birçok otorite tarafından takdir edildi.

Ancak Kekilli'nin bir dönem borçlarını ödemek için yetişkin filmlerinde oynaması, özellikle Türkiye'de gündem oldu.

Ancak Kekilli'nin bir dönem borçlarını ödemek için yetişkin filmlerinde oynaması, özellikle Türkiye'de gündem oldu.

Bu yetişkin filmleri meselesi yüzünden oyuncuya çok sayıda taciz ve tehdit mesajı gitti. Sibel Kekilli de çözüm olarak Instagram hesabını Türkiye'den girenler için engelledi. Oyuncunun profili Türkiye'den girince böyle görünüyordu.

Bu yetişkin filmleri meselesi yüzünden oyuncuya çok sayıda taciz ve tehdit mesajı gitti. Sibel Kekilli de çözüm olarak Instagram hesabını Türkiye'den girenler için engelledi. Oyuncunun profili Türkiye'den girince böyle görünüyordu.

Sibel Kekilli, Türkiye'den girişlere engel koymadan önce şu açıklamayı yapmıştı:

Sibel Kekilli, Türkiye'den girişlere engel koymadan önce şu açıklamayı yapmıştı:

“Her şeyden önce, hepinize güzel desteğiniz için çok teşekkür ederim. Beni cesaretlendiriyorsunuz. Sevginiz için teşekkürler! Çoğunluğu Türk halkından olmak üzere, hesabımdaki nefret içerikli mesajlara ilk ve son defa vereceğim cevabım aşağıdadır. Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim. Kendinizi Müslüman olarak tanımlayıp başka insanlara, özellikle kadınlara ya da dinlere saygı duymuyorsunuz. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın!”

"Bir kadın ne yapmış veya yapıyor olursa olsun, bu sadece ve sadece onun hayatı ve onun bedenidir."

"Bir kadın ne yapmış veya yapıyor olursa olsun, bu sadece ve sadece onun hayatı ve onun bedenidir."

“Kısa bir süreliğine veda etme zamanı… Öyle görünüyor ki paylaştığım son iki gönderiyle çok hassas bir konuya değinmişim. İyi yanı şu ki bütün o ikiyüzlüler, maskelerini çıkarıp çirkin yüzlerini gösterdiler. Burada her şeyi yeni baştan açıklamaya hiç niyetim yok, ama her şey tek bir sonuca varıyor: Bir kadın ne yapmış veya yapıyor olursa olsun, bu sadece ve sadece ONUN hayatı ve ONUN bedenidir. Mini etek giymek, otobüste yalnız başına oturmak, sokak ortasında bira içmek- bunlar onu fiziksel veya psikolojik olarak taciz etme hakkını kimseye vermez. Bıkmadan usanmadan beni destekleyen bütün hayranlarıma çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum.”

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Ve 2017 yılında Sibel Kekilli'nin koyduğu bu engel artık kalktı. Oyuncunun hesabına Türkiye'deki kullanıcıların da erişmesi mümkün.

Ve 2017 yılında Sibel Kekilli'nin koyduğu bu engel artık kalktı. Oyuncunun hesabına Türkiye'deki kullanıcıların da erişmesi mümkün.

Umarız ki Sibel Kekilli'yi bir daha kızdırmazlar...

Umarız ki Sibel Kekilli'yi bir daha kızdırmazlar...
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Kerem Senol

efsaneeee geri döndü.😘🥰👍♥️🌹🧿💛💙

ANKA

Şu bio ya yazdıklarına bak amk kocam O*ruspu yazacan