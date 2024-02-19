Sibel Kekilli Türkiye'ye Instagram İçin Koyduğu Engeli Kaldırınca Profilindeki Paylaşımlar Göründü
Sibel Kekilli Türkiye'ye Instagram İçin Koyduğu Engeli Kaldırınca Profilindeki Paylaşımlar Göründü
Sibel Kekilli 2017 yılında Türkiye'den Instagram hesabına girişlerini engellemişti. O engel bugün kalktı ve oyuncunun profili ortaya çıktı.
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Sibel Kekilli'yi Fatih Akın'ın "Duvara Karşı" filmindeki Sibel karakteri olarak tanımıştık. Filmdeki efsane performansı birçok otorite tarafından takdir edildi.
Ancak Kekilli'nin bir dönem borçlarını ödemek için yetişkin filmlerinde oynaması, özellikle Türkiye'de gündem oldu.
Bu yetişkin filmleri meselesi yüzünden oyuncuya çok sayıda taciz ve tehdit mesajı gitti. Sibel Kekilli de çözüm olarak Instagram hesabını Türkiye'den girenler için engelledi. Oyuncunun profili Türkiye'den girince böyle görünüyordu.
Sibel Kekilli, Türkiye'den girişlere engel koymadan önce şu açıklamayı yapmıştı:
"Bir kadın ne yapmış veya yapıyor olursa olsun, bu sadece ve sadece onun hayatı ve onun bedenidir."
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Ve 2017 yılında Sibel Kekilli'nin koyduğu bu engel artık kalktı. Oyuncunun hesabına Türkiye'deki kullanıcıların da erişmesi mümkün.
Umarız ki Sibel Kekilli'yi bir daha kızdırmazlar...
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efsaneeee geri döndü.😘🥰👍♥️🌹🧿💛💙
Şu bio ya yazdıklarına bak amk kocam O*ruspu yazacan