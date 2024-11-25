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Sosyal Medyadaki Çiftlerin Yeni Akımı 'Yargılamıyoruz, Dinliyoruz' Gündemde

Sosyal Medyadaki Çiftlerin Yeni Akımı 'Yargılamıyoruz, Dinliyoruz' Gündemde

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
25.11.2024 - 15:15

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Sosyal medyada günden güne artan akım furyasına bir yenisi daha eklendi. Birbirleri hakkında daha önce söylemedikleri şeyleri itiraf eden gençlerin yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Bu itiraflardan birini, sevgilisine söyleyen genç kadın, 'Bazen dışarıda yemek yerken doymuş gibi yapıp sana yemeğimi veriyorum.' dedi. Erkek arkadaşı ise bu itirafa 'Biliyorum' yanıtını verdi. 

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Sosyal medyada 'Yargılamıyoruz, dinliyoruz' akımını başlatarak ilişki sırasında birbirlerine söylemedikleri şeyleri itiraf eden genç çiftin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada 'Yargılamıyoruz, dinliyoruz' akımını başlatarak ilişki sırasında birbirlerine söylemedikleri şeyleri itiraf eden genç çiftin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Bu itiraflardan birini, sevgilisine söyleyen genç kadın, "Bazen dışarıda yemek yerken doymuş gibi yapıp sana yemeğimi veriyorum." dedi. Erkek arkadaşı ise bu itirafa "Biliyorum" diyerek yanıt verdi. İkilinin keyifli anları izleyenleri gülümsetti.

Bu itiraflardan birini, sevgilisine söyleyen genç kadın, "Bazen dışarıda yemek yerken doymuş gibi yapıp sana yemeğimi veriyorum." dedi. Erkek arkadaşı ise bu itirafa "Biliyorum" diyerek yanıt verdi. İkilinin keyifli anları izleyenleri gülümsetti.

İşte o video; 📹

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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