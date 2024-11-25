Sosyal Medyadaki Çiftlerin Yeni Akımı 'Yargılamıyoruz, Dinliyoruz' Gündemde

Sosyal medyada günden güne artan akım furyasına bir yenisi daha eklendi. Birbirleri hakkında daha önce söylemedikleri şeyleri itiraf eden gençlerin yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Bu itiraflardan birini, sevgilisine söyleyen genç kadın, 'Bazen dışarıda yemek yerken doymuş gibi yapıp sana yemeğimi veriyorum.' dedi. Erkek arkadaşı ise bu itirafa 'Biliyorum' yanıtını verdi.