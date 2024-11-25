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İzlerken Huzur Dolduk! Doğu Ekspresi'nin Karda Yolculuğu Büyüledi

İzlerken Huzur Dolduk! Doğu Ekspresi'nin Karda Yolculuğu Büyüledi

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
25.11.2024 - 13:50

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Yolcularına kartpostallık manzaralar sunan Doğu Ekspresi'nin dün geceki yolculuğu sosyal medyada gündem oldu. Sivas'ın Divriği ilçesinde karla kaplı raylarda ilerleyen trenden kaydedilen görüntüler izleyenlerin içini huzurla doldurdu. Öte yandan görüntüleri izledikten sonra yolculuğa bilet almak isteyenlerin ise hayalleri suya düştü. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Kırıkkale'den Kars'a düzenlenen sefer için bilet bulamadıklarını söyledi. 

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Geçtiğimiz yıllardan bu yana her sene yolcularına kartpostallık görüntüler sunan Doğu Ekspresi'nin dün akşam Sivas Divriği'de kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz yıllardan bu yana her sene yolcularına kartpostallık görüntüler sunan Doğu Ekspresi'nin dün akşam Sivas Divriği'de kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Karla kaplı raylar üzerinde gece saatlerinde ilerleyen trenin sakin yolculuğu izleyenlerin içini huzurla doldurdu.

Karla kaplı raylar üzerinde gece saatlerinde ilerleyen trenin sakin yolculuğu izleyenlerin içini huzurla doldurdu.

İşte o görüntüler; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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