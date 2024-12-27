Belki onu seviyorsun, belki de ondan nefret ediyorsun. Bu, herkesin zaman zaman yaşadığı bir durum. İlişkiler karmaşık ve bazen de kafa karıştırıcı olabilir. Ancak, duygularımızı anlamak ve ne hissettiğimizi belirlemek, bu karmaşık durumu biraz daha kolay hale getirebilir.

Onu Seviyor musun Yoksa Ondan Nefret mi Ediyorsun?

Haydiiii!