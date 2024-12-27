Onu Seviyor musun Yoksa Ondan Nefret mi Ediyorsun?
Onu Seviyor musun Yoksa Ondan Nefret mi Ediyorsun?
Belki onu seviyorsun, belki de ondan nefret ediyorsun. Bu, herkesin zaman zaman yaşadığı bir durum. İlişkiler karmaşık ve bazen de kafa karıştırıcı olabilir. Ancak, duygularımızı anlamak ve ne hissettiğimizi belirlemek, bu karmaşık durumu biraz daha kolay hale getirebilir.
Onu Seviyor musun Yoksa Ondan Nefret mi Ediyorsun?
Haydiiii!
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1. Onu düşününce aklına kötü anılar mı geliyor?
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2. Onun söylediği şeyler seni kolayca sinirlendirir mi?
3. Onun davranışları seni sürekli hayal kırıklığına uğratıyor mu?
4. Onunla sık sık gülüp eğleniyor musun?
5. Onunla ilgili düşüncelerinde çoğunlukla olumsuz bir şeyler var mı?
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6. Onunla aranda sık sık anlaşmazlıklar yaşanıyor mu?
7. Onu özlüyor musun?
8. Sence o sana hak ettiğin gibi davranıyor mu?
9. Onun başkalarına olan ilgisi seni kıskandırıyor mu?
10. Son olarak onunla yaşadığın anıları unutmak zor oluyor mu?
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Sen onu seviyorsun!
Sen ondan nefret ediyorsun!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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