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Onu Seviyor musun Yoksa Ondan Nefret mi Ediyorsun?

Onu Seviyor musun Yoksa Ondan Nefret mi Ediyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
27.12.2024 - 16:01

Belki onu seviyorsun, belki de ondan nefret ediyorsun. Bu, herkesin zaman zaman yaşadığı bir durum. İlişkiler karmaşık ve bazen de kafa karıştırıcı olabilir. Ancak, duygularımızı anlamak ve ne hissettiğimizi belirlemek, bu karmaşık durumu biraz daha kolay hale getirebilir.

Onu Seviyor musun Yoksa Ondan Nefret mi Ediyorsun?

Haydiiii!

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1. Onu düşününce aklına kötü anılar mı geliyor?

2. Onun söylediği şeyler seni kolayca sinirlendirir mi?

3. Onun davranışları seni sürekli hayal kırıklığına uğratıyor mu?

4. Onunla sık sık gülüp eğleniyor musun?

5. Onunla ilgili düşüncelerinde çoğunlukla olumsuz bir şeyler var mı?

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6. Onunla aranda sık sık anlaşmazlıklar yaşanıyor mu?

7. Onu özlüyor musun?

8. Sence o sana hak ettiğin gibi davranıyor mu?

9. Onun başkalarına olan ilgisi seni kıskandırıyor mu?

10. Son olarak onunla yaşadığın anıları unutmak zor oluyor mu?

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Sen onu seviyorsun!

Kalbinin derinliklerinde, ona olan sevgini hissediyorsun. Her düşüncen, her hareketin, her bakışın onunla dolu. Onu görmeden geçen bir gün, sanki bir yıl gibi geliyor. Onun gülüşü, senin için dünyanın en güzel melodisi. Onunla geçirdiğin her an, hayatının en değerli dakikaları. Onunla konuşmak, senin için bir lüks; ona dokunmak ise bir ayrıcalık. Onunla olmak, seni hayatın tüm zorluklarından uzaklaştırıyor. Onunla birlikteyken, tüm dünya sanki duruyor ve sadece siz kalıyorsunuz. Evet, sen onu seviyorsun. Bu sadece bir his değil, kalbinin en derinlerinde yaşayan bir gerçek.

Sen ondan nefret ediyorsun!

Herkesin kalbinde farklı bir kişi için yer vardır. Ama senin kalbinde onun için bir yer yok. Onun adını duyduğunda bile içinde bir nefret fırtınası kopuyor. Onunla aynı odada bulunmak bile senin için işkence. Onun hakkında konuşulduğunda bile tüm enerjin tükeniyor, sanki tüm pozitifliğini emiyor. Onunla geçirdiğin her an, sana kayıp gibi geliyor. Onunla ilgili her şey, senin için bir kabus. Bu kadar yoğun bir nefret hissi, seni de şaşırtıyor. Ama bu hislerinle yalnız olmadığını bilmeni isterim. Hepimizin hayatında, bir şekilde nefret ettiğimiz kişiler olmuştur. Bu nefretin nedeni ne olursa olsun, önemli olan onunla başa çıkmayı öğrenmektir. Unutma, hayat çok kısa ve her anın keyfini çıkarmak için elimizden geleni yapmalıyız.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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