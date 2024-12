Onu Seviyor musun Yoksa Ondan Nefret mi Ediyorsun?

Kalbinin derinliklerinde, ona olan sevgini hissediyorsun. Her düşüncen, her hareketin, her bakışın onunla dolu. Onu görmeden geçen bir gün, sanki bir yıl gibi geliyor. Onun gülüşü, senin için dünyanın en güzel melodisi. Onunla geçirdiğin her an, hayatının en değerli dakikaları. Onunla konuşmak, senin için bir lüks; ona dokunmak ise bir ayrıcalık. Onunla olmak, seni hayatın tüm zorluklarından uzaklaştırıyor. Onunla birlikteyken, tüm dünya sanki duruyor ve sadece siz kalıyorsunuz. Evet, sen onu seviyorsun. Bu sadece bir his değil, kalbinin en derinlerinde yaşayan bir gerçek.