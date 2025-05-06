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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Tutuklandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.05.2025 - 13:30 Son Güncelleme: 06.05.2025 - 13:41

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anmasından sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli Selçuk Tengioğlu, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguluması tamamlanan Selçuk Tengioğlu, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Şüpheli, “Kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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