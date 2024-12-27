Gülben Ergen #SuriyedeAleviKatliamıVar Etiketine Destek Verdi
Gülben Ergen #SuriyedeAleviKatliamıVar Etiketine Destek Verdi
Suriye'de Esad yönetimi ve Baas rejiminin düşmesinin ardından özellikle Nusayriler, Dürziler ve Hıristiyanlar başta olmak üzere azınlıklara dair endişeler kamuoyunda paylaşıldı. Geçici yönetimin omurgası olan HTŞ ve lideri Colani'nin geçmişteki El Kaide bağlantıları ise bu endişeleri daha da arttırdı. Son günlerde Lazkiye ve Tartus gibi Alevi nüfusun yoğunlukta olduğu kentlerden işkence görüntüleri servis edilmeye başlandı. Ünlü sanatçı Gülben Ergen ise bu duruma dikkat çekti.
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Suriye'deki Alevilerin türbelerinin zarar görmesi üzerine pek çok Alevi durumu protesto etti. Bazı kentlerde HTŞ sokağa çıkma yasağı uygularken, aktarılan haberlere göre birçok kentte de göstericilere ateş açıldı.
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Gözaltına alınan göstericilere yapılan işkenceler ise dünya gündemine düştü.
Noel ağacı yakılması, işkence, yağma gibi suçlar işlediği öne sürülen HTŞ'nin görüntüleri endişe yarattı ve tepki çekti.
Gülben Ergen ise #SuriyedeAleviKatliamıVar etiketine destek verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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