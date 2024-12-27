Gülben Ergen #SuriyedeAleviKatliamıVar Etiketine Destek Verdi

Suriye'de Esad yönetimi ve Baas rejiminin düşmesinin ardından özellikle Nusayriler, Dürziler ve Hıristiyanlar başta olmak üzere azınlıklara dair endişeler kamuoyunda paylaşıldı. Geçici yönetimin omurgası olan HTŞ ve lideri Colani'nin geçmişteki El Kaide bağlantıları ise bu endişeleri daha da arttırdı. Son günlerde Lazkiye ve Tartus gibi Alevi nüfusun yoğunlukta olduğu kentlerden işkence görüntüleri servis edilmeye başlandı. Ünlü sanatçı Gülben Ergen ise bu duruma dikkat çekti.