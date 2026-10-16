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Balığı Ezmemek İçin Manevra Yapan Sürücü Sosyal Medyanın Gönlünü Kazandı

Balığı Ezmemek İçin Manevra Yapan Sürücü Sosyal Medyanın Gönlünü Kazandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.10.2026 - 16:50

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Erhan Tezakar'ın X hesabından paylaştığı kısa video, İstanbul'un Göktürk semtinde çekilen bir trafik anıyla kısa sürede dikkat çekti. Tezakar videoyu 'Bugün Göktürk. Trafikte ansızın önüne doğru yüzen balığı ezmemek için mavi toyotanın gösterdiği çabaya bakın, işte dünya bu güzel insanların hatrına dönüyor valla' sözleriyle duyurdu. Paylaşılan yaklaşık beş saniyelik görüntü kısa sürede viral oldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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