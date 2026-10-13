Sahilde Video Çekmek İsteyen Kadın Telefonunu Dalgalara Kaptırdı

Sosyal medyada gördüğümüz akımları denemek artık pek çok kişinin günlük rutini. Bir videonun kısa sürede yayılmasıyla birlikte herkes kendi versiyonunu çekmek için harekete geçiyor ve çoğu zaman kamera açıldığı anda olası riskler akla bile gelmiyor. Özellikle yaz döneminde denizde çekilen akım videoları bir anda büyük bir kaosla sonuçlanabiliyor. Dalganın, rüzgarın ve kumun kontrol edilemediği sahillerde küçük bir dikkatsizlik bile pahalıya patlayabiliyor.

Sahilde video çekmek isteyen bir kadın, telefonunu kıyıya yakın bir noktada ıslak kumun üzerine bıraktı. Her şey kontrol altında gibi görünürken aniden gelen güçlü dalga telefonu alıp götürdü. Bir anda ne yapacağını şaşıran kadın, yanındaki arkadaşıyla birlikte telefonu bulabilmek için suyun içinde bir o yana bir bu yana koştu. Ancak çabaları sonuç vermedi.

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