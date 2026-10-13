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Ağacın Dibine Bıraktıkları Telefona Poz Veren İki Arkadaşın Fotoğrafına Bir Köpek Damgasını Vurdu

Ağacın Dibine Bıraktıkları Telefona Poz Veren İki Arkadaşın Fotoğrafına Bir Köpek Damgasını Vurdu

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
13.10.2026 - 17:18

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Köpekler, günlük rutinlerine sıkı sıkıya bağlı, düzenli ve adeta kuralcı canlılar olarak biliniyor. Her sabah aynı yürüyüş yolunu izlemeleri, aynı köşede durup aynı ağacı koklamaları ve ihtiyaçlarını hep aynı noktada gidermeleri, köpek dostu olanların yakından tanıdığı bir durum. Koklayarak ve işeyerek bölgelerini işaretlemek köpekler için doğal bir davranış olduğundan alıştıkları yeri değiştirmeleri pek mümkün olmuyor. Haliyle biz de onların bu düzenine ayak uydurmak zorunda kalıyoruz.

'duru.syc' isimli kullanıcı, arkadaşıyla birlikte çıktığı koşuda, telefonu ağaç dibine koyup karşısına geçerek poz verdi. Fakat o anda başına hiç de hesap etmediği bir olay geldi. Telefonun bulunduğu ağacın yanından geçen bir köpek tam da telefonun bulunduğu noktaya işedi. Köpeğin ardından iki kadının şaşkınlıkları kameraya yansırken, o anları 'Bir tek bizim başımıza gelebilirdi' notuyla paylaştılar. 

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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