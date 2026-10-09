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Sadece İnsana Özgü Sanılıyordu: Köpekler de Konuşmayı Ünsüzlerle Ayırıyor

Sadece İnsana Özgü Sanılıyordu: Köpekler de Konuşmayı Ünsüzlerle Ayırıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 20:51
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Budapeşte'deki Eötvös Loránd Üniversitesi'nden araştırmacılar, köpeklerin kesintisiz konuşmayı kelimelere bölerken insanlar gibi ünsüz örüntülerine daha çok dayandığını buldu. Beyin dalgalarının ölçüldüğü çalışmada 20 köpek ve 20 yetişkin insan, anlamsız ve üç heceli kelimelerden oluşan ses kayıtlarını dinledi.

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Köpeklere ve insanlara kelime sınırı belli olmayan anlamsız ses kayıtları dinletildi

Köpeklere ve insanlara kelime sınırı belli olmayan anlamsız ses kayıtları dinletildi

Çalışma 24 Eylül 2026'da Science dergisinde yayımlandı. Ekibi Boglárka Morvai yönetti, sorumlu yazar Attila Andics.

Dinletilen kayıtlar duraksamasız akıyordu ve kelimelerin nerede başlayıp bittiğini gösteren hiçbir ara yoktu. Köpeklerin komut almasına ya da bir görev yapmasına gerek yoktu.

Üç farklı kayıt hazırlandı. Birinde kelimeleri tekrar eden ünsüz örüntüleri belirliyordu, ötekinde tekrar eden ünlü örüntüleri. Üçüncü kayıtta heceler rastgele dizilmişti. Başa yerleştirilen elektrotlar, dinleyenlerin beyin aktivitesinin ses ritmini ne kadar tutarlı izlediğini ölçtü.

Köpekler de insanlar gibi ünsüz örüntüleriyle belirlenen kelimelere daha güçlü uyum gösterdi

Köpekler de insanlar gibi ünsüz örüntüleriyle belirlenen kelimelere daha güçlü uyum gösterdi

İki tür de ünsüz örüntüsüyle belirlenen kelimelerde beyin aktivitesini ses ritmine daha iyi uydurdu. Ünlüler ünsüzlerden daha yüksek sesli olduğu için sonuç ses şiddetiyle açıklanamıyor.

Her kelimenin başlangıcından yaklaşık 400 milisaniye sonra, ikisinde de beyin aktivitesinde belirgin bir değişim görüldü. Değişim yalnızca ünsüz örüntüsüyle belirlenen kelimelerde ortaya çıktı. Araştırmacılar bu aralığı konuşmanın kelimelere bölünmesiyle ilişkilendiriyor.

Ünsüz eğilimi, daha önce insan dışında hiçbir türde gösterilmemişti.

Köpekler yalnızca heceleri izliyor, yavruyken duydukları konuşma miktarı sonucu değiştirmedi

Köpekler yalnızca heceleri izliyor, yavruyken duydukları konuşma miktarı sonucu değiştirmedi

İnsanlar ünlü örüntüleriyle belirlenen kelimeleri de fark etti, ancak ünsüzlerde daha başarılıydı. Köpekler ise ünlü örüntülerini ve tek tek konuşma seslerini izlemedi. İkisi de hece ritmine uyum sağladı, köpeklerde en küçük işlem birimi hece olarak görünüyor.

Araştırma köpeklerin kelimelerin anlamını kavradığını göstermiyor, yalnızca ses örüntülerini izlediklerini ortaya koyuyor.

Yavruluk döneminde insan konuşmasını daha az duymuş köpeklerde de ünsüz eğilimi aynı güçteydi. Andics, düzenli konuşma duymanın beynin çalışma biçimini değiştirmeye yetebileceğini söylüyor. Eğilimin evcilleşme sürecinde mi geliştiği, yoksa memelilerde daha eski bir işitme mekanizmasından mı geldiği henüz bilinmiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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