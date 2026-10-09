Sadece İnsana Özgü Sanılıyordu: Köpekler de Konuşmayı Ünsüzlerle Ayırıyor
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Budapeşte'deki Eötvös Loránd Üniversitesi'nden araştırmacılar, köpeklerin kesintisiz konuşmayı kelimelere bölerken insanlar gibi ünsüz örüntülerine daha çok dayandığını buldu. Beyin dalgalarının ölçüldüğü çalışmada 20 köpek ve 20 yetişkin insan, anlamsız ve üç heceli kelimelerden oluşan ses kayıtlarını dinledi.
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Köpeklere ve insanlara kelime sınırı belli olmayan anlamsız ses kayıtları dinletildi
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Köpekler de insanlar gibi ünsüz örüntüleriyle belirlenen kelimelere daha güçlü uyum gösterdi
Köpekler yalnızca heceleri izliyor, yavruyken duydukları konuşma miktarı sonucu değiştirmedi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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