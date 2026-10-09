Sadece İnsana Özgü Sanılıyordu: Köpekler de Konuşmayı Ünsüzlerle Ayırıyor

Çalışma 24 Eylül 2026'da Science dergisinde yayımlandı. Ekibi Boglárka Morvai yönetti, sorumlu yazar Attila Andics.

Dinletilen kayıtlar duraksamasız akıyordu ve kelimelerin nerede başlayıp bittiğini gösteren hiçbir ara yoktu. Köpeklerin komut almasına ya da bir görev yapmasına gerek yoktu.

Üç farklı kayıt hazırlandı. Birinde kelimeleri tekrar eden ünsüz örüntüleri belirliyordu, ötekinde tekrar eden ünlü örüntüleri. Üçüncü kayıtta heceler rastgele dizilmişti. Başa yerleştirilen elektrotlar, dinleyenlerin beyin aktivitesinin ses ritmini ne kadar tutarlı izlediğini ölçtü.