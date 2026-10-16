Kahkaha Garantili Bu Komedi Filmleri Üzerinizdeki Stresi Alıp Götürecek! Son Yılların En İyi Komedi Filmleri
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kabul edelim ki biraz gülmeye ihtiyacımız var... Bu yüzden sizler için en iyi komedi filmlerini seçtik. Absürt komedilerden Türk yapımlarına, Digger, The Sheep Detectives, Wake Up Dead Man ve Marty Supreme gibi 2025-2026'nın en çok konuşulan filmlerine kadar son yılların en iyi komedi filmleri IMDb puanlarıyla birlikte sizlerle!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Ölümlü Dünya (2018)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Booksmart (2019)
3. Cinayet Süsü (2019)
4. The Art of Racing in the Rain (2019)
5. Fighting with My Family (2019)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Knives Out (2019)
7. Organize İşler: Sazan Sarmalı (2019)
8. Jojo Rabbit (2019)
9. Then Came You (2019)
10. Yesterday (2019)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Set It Up (2018)
12. Mamma Mia! Here We Go Again (2018)
13. Sorry to Bother You (2018)
14. Game Night (2018)
15. Christopher Robin (2018)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Eighth Grade (2018)
17. Arif v 216 (2018)
18. Palm Springs (2020)
19. Druk (Another Round) (2020)
20. The King of Staten Island (2020)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
21. Tully (2018)
22. Blindspotting (2018)
23. Long Shot (2019)
24. Good Boys (2019)
25. Blockers (2018)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
26. Tag (2018)
27. Thunder Road (2018)
28. Blinded by the Light (2019)
29. Free Guy (2021)
30. Jungle Cruise (2021)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
31. Bad Trip (2021)
32. Werewolves Within (2021)
33. The Suicide Squad (2021)
34. Aykut Enişte 2 (2022)
35. The French Dispatch (2021)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
36. Licorice Pizza (2021)
37. Bad Education (2019)
38. My Spy (2020)
39. Borat Subsequent Moviefilm (2020)
40. Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (2020)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
41. Emma (2020)
42. Love and Monsters (2020)
43. The Fall Guy (2024)
44. My Old Ass (2024)
45. A Real Pain (2024)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
46. Paddington in Peru (2025)
47. Nonnas (2025)
48. Friendship (2025)
49. Happy Gilmore 2 (2025)
50. The Naked Gun (2025)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
51. The Thursday Murder Club (2025)
52. The Roses (2025)
53. Bugonia (2025)
54. Rental Family (2025)
55. Eternity (2025)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
56. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (2025)
57. Marty Supreme (2025)
58. People We Meet on Vacation (2026)
59. Good Luck, Have Fun, Don't Die (2026)
60. The Drama (2026)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
61. The Sheep Detectives (2026)
62. Remarkably Bright Creatures (2026)
63. Voicemails for Isabelle (2026)
64. The Invite (2026)
65. Digger (2026)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın