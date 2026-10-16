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Kahkaha Garantili Bu Komedi Filmleri Üzerinizdeki Stresi Alıp Götürecek! Son Yılların En İyi Komedi Filmleri

Kahkaha Garantili Bu Komedi Filmleri Üzerinizdeki Stresi Alıp Götürecek! Son Yılların En İyi Komedi Filmleri

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 12:44
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Kabul edelim ki biraz gülmeye ihtiyacımız var... Bu yüzden sizler için en iyi komedi filmlerini seçtik. Absürt komedilerden Türk yapımlarına, Digger, The Sheep Detectives, Wake Up Dead Man ve Marty Supreme gibi 2025-2026'nın en çok konuşulan filmlerine kadar son yılların en iyi komedi filmleri IMDb puanlarıyla birlikte sizlerle!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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1. Ölümlü Dünya (2018)

1. Ölümlü Dünya (2018)
tr.web.img4.acsta.net

Nesilden nesle kiralık katil soyunu sürdüren Mermer ailesi, dünya çapında bir organizasyon ile çalışmaktadır. Fakat organizasyonun her kuralına dikkat etmemeleri, başlarına işler örecektir.

2. Booksmart (2019)

2. Booksmart (2019)
jordanandeddie.files.wordpress.com

İki yakın kız arkadaş (Kaitlyn Dever ve Beanie Feldstein), liseden mezun olmanın arifesinde, ansızın daha az çalışmaları ve daha fazla eğlenmeleri gerektiğinin farkına varır. Akranlarının gerisinde kalmamak için hala vakti olan kızlar, dört yıllık eğlenceyi tek bir geceye sığdırmaya çalışır.

3. Cinayet Süsü (2019)

3. Cinayet Süsü (2019)
cdnuploads.aa.com.tr

Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor. Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz. Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla ilgilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme kat edememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için “suç uzmanı” Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur. Bu kedi fare oyununda katil mi pes edecektir yoksa polisler mi?

4. The Art of Racing in the Rain (2019)

4. The Art of Racing in the Rain (2019)
www.popzara.com

Garth Stein'in yayımlanır yayımlanmaz en çok satanlar listesine giren ve tam 23 dile çevrilen kitabı The Art of Racing in the Rain'den uyarlanan film, Enzo isimli yaşlı bir golden cinsi köpeğin gözünden, insan hayatına şefkatli bir bakış atıyor. Enzo tüm hayatını, çevresinde akıp giden dünyayı gözlemleyerek ve bir araba yarışçısı olan sahibi Denny, onun beyin tümörü savaşı veren eşi Eve ve kızları Zoe'den oluşan ailesinden aldığı hayat derslerini uygulayarak geçirmektedir.

5. Fighting with My Family (2019)

5. Fighting with My Family (2019)
www.planetdp.org

Yönetmenliğini ve senaryosunu Stephen Merchant'ın üstlendiği film, bir gangster ve eski güreşçi olan bir adamın hikayesini anlatıyor. Ülkenin her yerindeki küçük mekanlarda gösteriler yapan adam, karısı ve iki çocuğuyla sakin bir hayat sürmeye çalışmaktadır. Günün birinde kardeşler WWE için seçmelere katılma şansı buluyorlar. Ebeveynler rüyalarının gerçekleştiği ve bütün sorunlarının çözüleceği düşünmeye başlıyor. Bununla birlikte, kardeşler ise bir WWE süper starı olabilmenin hayal edemeyecekleri kadar çok emek gerektirdiğini öğrenmeye başlar...

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6. Knives Out (2019)

6. Knives Out (2019)
cdn.vox-cdn.com

Suç romanı yazarı Harlan Thrombey, 85. yaş gününde evinde ölü bulunur. Meraklı bir araştırmacı dedektif olan Benoit Blanc gizli bir şekilde cinayet araştırmasında yer almaya başlar. Harlan Thrombey'nin ailesine soruşturma için başvurulur, ancak aile tam anlamıyla hiçbir işe yaramazdır. Blanc tüm bu yüzeyde görünenlerin altını kazımak ve tüm yalanları ortaya çıkararak Thrombey'nin ölümünün ardındaki gerçeği bulmayı hedefler.

7. Organize İşler: Sazan Sarmalı (2019)

7. Organize İşler: Sazan Sarmalı (2019)
ams3.digitaloceanspaces.com

Organize İşler Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

8. Jojo Rabbit (2019)

8. Jojo Rabbit (2019)
playtusu.com

Hitler'in ordusunda yer alan Jojo Betzler adındaki bir çocuk, annesinin evlerinde Yahudi bir kızı gizlice misafir ettiğini öğrenir. Kız, evlerinin çatı katında kalıyordur. Tabii bu durum en yakın sırdaşı hayali arkadaşı Adolf Hitler olan Jojo'nun kafasında büyük bir karmaşaya yol açacaktır. Hayali arkadaşı olan Hitler, hiç de orijinalindeki gibi değildir. Jojo'nun bu korkunç ırkçılığa karşı gelmek için mücadele etmesi gerekmektedir.

9. Then Came You (2019)

9. Then Came You (2019)
productplacementblog.com

“Then Came You”, ölümcül bir hastalığa yakalanmış cesur bir genç kız olan Skye’ın (Maisie Williams) hikayesini anlatıyor. Skye, havaalanında çalışan 19 yaşındaki Calvin (Asa Butterfield) ile arkadaş olur. Kendi gölgesinden bile korkan evhamlı Calvin, Skye’ın ölmeden önce yapılacaklar listesindeki şeyleri yapmasına yardım eder. Calvin bu sırada korkularıyla yüzleşmeyi ve onları zapt etmeyi öğrenir. Bu korkuların arasında ulaşılamaz gibi görünen güzeller güzeli Izzy’ye (Nina Dobrev) açılmak da vardır.

10. Yesterday (2019)

10. Yesterday (2019)
art-meets-world.com

Yesterday, kendisinden başka dünyada kimsenin efsanevi müzik grubu The Beatles'ı bilmediğini fark eden bir adamın hikayesini konu ediyor. Jack Malik, küçük bir İngiliz kasabasında yaşayan ve ünlü olma hayalleri yavaş yavaş suya düşen bir şarkıcı ve söz yazarıdır. Ancak her şey kötü gitse bile çocukluğundan beri yanında olan en yakın arkadaşı Ellie onu sonuna kadar desteklemeye devam eder. Tüm dünyada elektriklerin gittiği gizemli bir olay sırasında bir kaza geçiren Jack uyandığında şoke edici bir gerçekle yüzleşir...

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11. Set It Up (2018)

11. Set It Up (2018)
pmcvariety.files.wordpress.com

New York’ta çalışan iki genç asistan patronlarının tam anlamıyla hayatını kurtarmaktadır. Çokça çalışıp patronlarının tüm işlerini yapan asistanlar oldukça az kazanırlar ve bu duruma bir son vermek isterler. Patronlarını sırtlarından atmaya çalışan ikili çözüm olarak ikisini tanıştırmayı ve aralarında duygusal bir bağ oluşturmayı planlar. Türlü oyunlarla patronlarını bir araya getirmeye çalışan asistanlar sonunda amaçlarına ulaşır ve ikisinin sevgili olmasını sağlar. Bu süreç asistanların birbirini daha iyi tanımasına neden olacaktır.

12. Mamma Mia! Here We Go Again (2018)

12. Mamma Mia! Here We Go Again (2018)
static01.nyt.com

'Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz', klasik film Mamma Mia'nın devam halkası. Filmde karakterlerin dününü ve bugününü araştırmak, geçmişte oluşan ilişkilerin günümüze nasıl etki ettiğini göstermek üzere zamanda geri ve ileri gidiliyor. Donna karakterinin geçmişiyle, onun kızı Sophie'nin hikayesini farklı zaman çizgileri üzerinden ortak bir paydada buluşturan devam halkasında, bu kez hamile olan Sophie annesinin geçmişini keşfediyor ve onun gençliğinin anılarını dinliyor. Bu süreçte büyükannesi ve aile dostları da ona eşlik ediyor...

13. Sorry to Bother You (2018)

13. Sorry to Bother You (2018)
c.o0bg.com

Oakland, Kaliforniya’nın alternatif bir versiyonunda geçen film, Cassius Green’e (Lakeith Stanfield) odaklanıyor. Tele pazarlamacı olan Green, iş alanında başarıya ulaştıran bir anahtar bulur fakat bu anahtar onu dehşet verici bir evrene sürükleyecektir...

14. Game Night (2018)

14. Game Night (2018)
umlconnector.com

Bir grup arkadaşın uzun zamandır devam ettirdikleri bir gelenek vardır. Her maç akşamı bir araya gelirler. Yine bu geleneğin sürüp gittiği bir akşam yeniden bir aradadırlar. Ancak yaşanan olaylar sonucu kendilerini bir anda gizemli bir cinayeti çözmeye çalışırken bulacaklardır.

15. Christopher Robin (2018)

15. Christopher Robin (2018)
m5iukwhkpm2xn85r44dml0ld-wpengine.netdna-ssl.com

Christopher Robin, genç bir adamın yıllar sonra çocukluk arkadaşları ile bir araya gelişini konu ediyor. Artık yetişkin olmuş olan Christopher Robin, 100 Hektar Ormanı’ndaki maceralarından çok uzaklardadır. İş ve aile dengesini korumakta zorlanan Christopher, iş sebebiyle bir aile yolculuğunu kaçırınca sevimli dostu Winnie the Pooh tarafından ziyaret edilir. Sevimli ayının yardıma ihtiyacı vardır. Christopher Robin yeniden ormana dönerek dostlarına yardım ettiğinde, 100 Hektar Ormanı’nın sevimli sakinleri onun da yardıma ihtiyacı olduğunu fark eder. Christopher'ın peşinden gelen tüylü dostları ona hayattan keyif almayı öğretebilecek midir yoksa sadece başına daha çok iş mi açacaktır?

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16. Eighth Grade (2018)

16. Eighth Grade (2018)
i.imgur.com

Ortaokul son sınıfta okuyan Kayla için liseye geçişini sağlayacak olan dönem sonu yalnızca 1 hafta uzaktadır. Onun için, 1 hafta sonra ortaokul hayatı bitecek ve yepyeni bir sayfa açılmış olacak. Ancak bu hayat değiştiren deneyime ulaşabilmek için genç kızın 1 hafta daha bu kabus gibi ortaokul hayatına katlanması, sorunlarla başa çıkması ve dayanıklı olması gereklidir...

17. Arif v 216 (2018)

17. Arif v 216 (2018)
www.log.com.tr

Arif'in yakın dostu 216, insan olmaya karar vererek dünyaya gelir ve burada başına olmadık işler gelir. Her ne kadar insan olabilmek için kıyasıya bir çaba harcasa da 216'nın farklılıkları çok barizdir. Üstelik bir de gözleri görmeyen Pembe Şeker'e aşık olur. Kötü niyetli bir iş adamının onu kopyalamaya kalkışmasıyla Arif devreye girer ve hem 216'yı hem de tüm dünyayı kurtarmaya çalışır...

18. Palm Springs (2020)

18. Palm Springs (2020)

Palm Springs, bir düğün gününü tekrardan yaşadıkları bir döngüye hapsolan Nyles ve Sarah'nın hikayesini konu ediyor. Rahat bir insan olan Nyles ve nedime olmaya pek de istekli olmayan Sarah'nın yolu, Palm Springs'te bir düğünde kesişir. İkilinin arasında romantik anlar yaşanır. Ancak Sarah, Palm Springs'ten ne zaman ayrılmaya çalışsa kendini yeniden aynı yerde bulur. Sarah ve Nyles, birbirlerinden ve bulundukları yerden kurtulmak için ellerinden geleni yapacaklardır.

19. Druk (Another Round) (2020)

19. Druk (Another Round) (2020)

Martin, kendisini yorgun ve yaşlı hisseden bir lise öğretmenidir. Evliliğinde sorunlar yaşayan Martin’in iş hayatı da pek yolunda gitmez. Martin’in öğrencileri ve velileri, not ortalamalarının artması için onun sözleşmesini iptal etmesini ister. Belirli seviyede tüketilen alkolün, zihni dünyaya açtığını düşünen Martin, bir deney yapmaya karar verir. Üç öğretmen arkadaşı ile birlikte Martin, deney için her gün belirli miktarda alkol tüketmeye başlar. Sonuç başlarda gayet olumludur. Ancak bir süre sonra deney bazıları için olumsuz sonuçlar vermeye başlar.

20. The King of Staten Island (2020)

20. The King of Staten Island (2020)

Film, Staten Island’da büyüyen Pete Davidson’ın yarı otobiyografik komedi dramı. Filmde, 11 Eylül’de babasını kaybeden adamın o dönem yaşadıkları ve sonrasında Stand-up dünyasına giriş hikayesi konu ediliyor.

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21. Tully (2018)

21. Tully (2018)

Marlo yeni doğan bebeğiyle birlikte 3 çocuk annesi bir kadındır. 2 çocuğuyla uğraşmasının yanı sıra yeni bebeği de onu bir hayli yormaktadır. Kız kardeşinin perişan halini gören erkek kardeşi ona yardımcı olması için bir gece dadısı tutar. İlk başta durumu savurganlık olarak gören Marlo, genç dadı hakkında emin olmasa da zamanla düşünceli, sürprizlerle dolu ve bazen de zorlu bir genç kadın olan Tully ile güçlü bir arkadaşlık geliştirir...

22. Blindspotting (2018)

22. Blindspotting (2018)

Blindspotting'de, gün gittikçe nezih bir yer haline gelen Oakland’daki ırk ve sınıflarla ilgili güncel bir hikaye anlatıyor. Collin yeni bir hayata başlamak için şartlı tahliyesinin son 3 gününü sakin geçirmesi gereken bir adamdır. Bir mesleği, sorumlulukları ve planları vardır. Ama hızlı konuşan çocukluk arkadaşı Miles'ın da problem mıknatısı olmak gibi bir özelliği vardır. Collin’in şartlı tahliye geri sayımı, şok edici bir suça tanıklık etmesi ile sekteye uğrar. Bu olayın ışığında ikili, hızla nezihleşip burjuvalaşan kasabalarında yabancı hissetmeye başlarken, dostlukları da rahat varoluşundan çıkarak sarsıcı bir çarpışma rotasına sürüklenir.

23. Long Shot (2019)

23. Long Shot (2019)

Fred Flarsky, işsiz bir gazetecidir. Kötü talihini benimseyen Flarsky, yıllardır çocukluk aşkını düşünerek ona sadık bir şekilde yaşamını sürdürüyordur. Ama çocukluk aşkı Charlotte Field gezegenin en güçlü kadınlarından biri konumundadır. Amerika Dışişleri Bakanı olan Charlotte, bunun üstüne bir de Amerika'nın Başkan koltuğuna oturmak için mücadele etmektedir.

24. Good Boys (2019)

24. Good Boys (2019)

Uslu Çocuklar, 12 yaşındaki dört erkek çocuğunun okulu ekip, gün boyu sürecek komedi dolu bir maceraya atılmasını konu alıyor. Max, 12 yaşında bir çocuktur. Sınıf arkadaşlarının hazırladığı öpüşme partisine davet edilen Max, nasıl öpüşüleceğini bilemediği için oldukça panik haldedir. Bu duruma bir çözüm bulmak isteyen Max, yakın arkadaşları Thor ve Lucas birlikte bir plan yapar. Sevişen genç komşularını izlemeyi planlayan gençler, bunun için Max’in kullanılmasına izin verilmeyen babasına ait olan drone’u alırlar. İşleri bitince drone’u kimse fark etmeden yerine koymayı planlayan gençleri işleri pek de düşündükleri gibi gitmez. İşlerin kontrolünden çıkması ile drone imha edilince, üç arkadaş Max’in babası eve gelmeden önce drone’u yerine koyabilmek için zorlu bir maceraya atılır.

25. Blockers (2018)

25. Blockers (2018)

Kızlarının mezuniyet gecesi, bekaretlerini kaybetmelerine hazırlandığını öğrenen üç baba birleşir ve kızlarını çok geç olmadan durdurmaya çalışırlar.

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26. Tag (2018)

26. Tag (2018)

Birinci sınıftan beri bir arada olan 5 yakın arkadaşın, kendi aralarında gelenek haline getirdikleri bir oyun vardır; elim sende. Yaşları büyüyüp yetişkin birer insan olduklarında da bu geleneği devam ettiren arkadaşlar, her sene, belirledikleri bir günde bir araya gelerek oyunlarını oynarlar.

Bu sene, geleneksel oyun günleri, grubun asla yenilmeyen oyuncusunun düğününe denk gelmektedir. Dört arkadaş, bunu bir fırsat olarak görür ve düğün gününde oyunu oynayarak damadı hazırlıksız yakalamayı planlarlar. Ancak damat ne ile karşı karşıya geleceğinin farkındadır ve her şeye hazırdır.

27. Thunder Road (2018)

27. Thunder Road (2018)
i1.wp.com

Thunder Road, bir polis memurunun hayat hikayesini konu ediyor. Teksaslı bir polis memuru olan Jim Arnaud’ın hayatı, annesinin ölümünün ardından kötü bir hal alır. Jim'in yaşadığı acı bununla da sınırlı kalmaz. Genç adam bir süre sonra kızının velayetini, en sonunda da işini kaybeder. Hayatında yolunda giden hiçbir şey yoktur. Jim Arnaud, başına ne gelirse gelsin kızı için elinden ne gelirse yapmaya, hayatını yoluna koymaya kararlıdır.

28. Blinded by the Light (2019)

28. Blinded by the Light (2019)

Blinded By The Light, Bruce Springsteen’in şarkılarını keşfetmesi ile hayatı değişen bir gencin hikayesini konu ediyor. 1987 yılında Margaret Thatcher’ın İngiltere’nin başında olduğu dönemde geçen filmde, Pakistan kökenli bir genç olan Javed, İngiltere’de Luton’da yaşamaktadır. Geleneklerine bağlı olan babası tarafından yetiştirilen Javed, memleketinde birçok hoşgörüsüzlüğe maruz kalır. Javed’in hayatı, Bruce Springsteen’in müziği ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Genç adam, Springsteen’in şarkıları sayesinde hayata dair pek çok şey öğrenir.

29. Free Guy (2021)

29. Free Guy (2021)

Özet: Bir banka memuru, acımasız, açık dünya video oyununda aslında bir NPC olduğunu keşfeder. Şimdi tüm dünyanın kaderi onun ellerindedir, fakat o bu işi ne kadar ciddiye alacaktır?

Oyuncular: Ryan Reynolds, Jodie Comer

Yönetmen: Shawn Levy

30. Jungle Cruise (2021)

30. Jungle Cruise (2021)

Özet: Film, Disneyland'in küçük bir nehir teknesinin bir grup gezgini tehlikeli hayvanlar ve sürüngenlerin yer aldığı ama doğaüstü unsurlarla dolu bir ormanda götürdüğü tema parkı yolculuğuna dayanmaktadır.

Oyuncular: Dwayne Rock Johnson, Emily Blunt

Yönetmen: Jaume Collet-Serra

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31. Bad Trip (2021)

31. Bad Trip (2021)

Özet: Senaryolu bir komedi yol filmi ve gerçek bir gizli kamera şaka şovunun bu karışımı, NYC'ye bir şehirlerarası yolculuğa çıkan iki adamın korkunç talihsizliklerini takip ediyor. Hikaye, şok edici gerçek şakalar içeriyor.

Oyuncular: Eric Andre, Michaela Conlin

Yönetmen: Kitao Sakurai

32. Werewolves Within (2021)

32. Werewolves Within (2021)

Özet: Kurt adamların küçük bir kasabaya saldırdığı video oyununu bir anda gerçeğe dönüşür ve bu küçük kasaba kurt adamların yoğun saldırısına maruz kalır. Şimdi video oyununun sebep olduğu bu durumdan sıyrılmaları gerekmektedir.

Oyuncular: Sam Richardson, George Basil

Yönetmen: Josh Ruben

33. The Suicide Squad (2021)

33. The Suicide Squad (2021)

Özet: Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker ve Belle Reve, düşmanla dolu Corto Maltese adasına bırakılan süper gizli, süper gölgeli Task Force X'e katılır. Cezalarının hafifletilmesi şartıyla bu görevi kabul eden çılgın mahkumlar, elbette kendi bildiklerinden şaşmayacaktır.

Oyuncular: Idris Elba, Margot Robbie

Yönetmen: James Gunn

34. Aykut Enişte 2 (2022)

34. Aykut Enişte 2 (2022)
www.ekonomist.com.tr

Özet: Aykut ve Gülşah sonunda evlenme kararı alır, fakat Gülşah'ın ablasının eski eşi aniden ortaya çıkar. Yeni yalanlar diğerlerini takip eder ve Aykut'un hayatı yeniden bir kabusa dönüşür.

Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ

Yönetmen: Onur Bilgetay

35. The French Dispatch (2021)

35. The French Dispatch (2021)

Özet: 1950'li yıllarda geçen film, Paris'te bir Amerikan gazete bürosunda çalışan gazetecilerin hayatına odaklanıyor. The New Yorker dergisinde yayımlanmış gerçek makalelerden esinlenen yapımda, bir gazetenin Fransa bürosunun son sayısının hazırlık aşamasında yaşanılanlar konu ediniyor.

Oyuncular: Benicio Del Toro, Tilda Swinton

Yönetmen: Wes Anderson

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36. Licorice Pizza (2021)

36. Licorice Pizza (2021)

Özet: Alana Kane ve Gary Valentine'ın gitgide büyüyen San Fernando Vadisi'ndeki ilk aşklarının tehlikeli yolculuğunu anlatan Licorice Pizza, 70'lı yılların kendine has havasıyla izleyicileri büyülüyor.

Oyuncular: Alana Haim, Cooper Hoffman

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

37. Bad Education (2019)

37. Bad Education (2019)
i0.wp.com

Özet: New York'un Roslyn okul bölgesinin sevilen müfettişi ve personeli, Amerikan tarihindeki en büyük devlet okulu zimmete para geçirme skandalının ortaya çıkmasında baş şüpheliler haline gelir.

Oyuncular: Hugh Jackman, Ray Romano

Yönetmen: Cory Finley

38. My Spy (2020)

38. My Spy (2020)

Özet: Sert bir CIA ajanı, ailesini gözetlemek için gizli göreve gönderilen erken gelişmiş 9 yaşındaki bir kızın insafına kalır. Şimdi ortağı küçük bir kız çocuğudur ve onunla daha çok işi vardır.

Oyuncular: Dave Bautista, Chloe Coleman

Yönetmen: Peter Segal

39. Borat Subsequent Moviefilm (2020)

39. Borat Subsequent Moviefilm (2020)

Özet: Kazakistan'dan Amerika'ya dönen Borat, bu sefer Amerikan kültürü, COVID-19 salgını ve siyasi seçimler hakkında daha fazla bilgi verici konuşmalar yapar. Film, ilk Borat'ın bir devamı niteliğindedir ve 14 yıl sonrasında geçer.

Oyuncular: Sacha Baron Cohen, Maria Bakalova

Yönetmen: Jason Woliner

40. Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (2020)

40. Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (2020)

Özet: Geleceğin müzisyenleri Lars ve Sigrit'e ülkelerini dünyanın en büyük şarkı yarışmasında temsil etme fırsatı verildiğinde, sonunda sahip olmaya değer bir hayalin uğruna savaşma şansına sahip olurlar. Tabii küçük İzlanda kasabasındaki müzik grupları büyük müzisyenlerle karşılaşınca biraz deneyimsiz kalacak.

Oyuncular: Rachel McAdams, Will Ferrell

Yönetmen: David Dobkin

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41. Emma (2020)

41. Emma (2020)

Özet: 1800'lerin İngiltere'sinde, iyi niyetli ama bencil bir genç kadın, arkadaşlarının aşk hayatlarına karışmaya başlar. Zamanla ortalığı iyiden iyiye karıştıran bu genç kadın, iyi niyetinin dışına çıkarak işleri içinden çıkılmaz bir hale sokar.

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn

Yönetmen: Autumn de Wilde

42. Love and Monsters (2020)

42. Love and Monsters (2020)
i1.wp.com

Özet: Canavar kıyametinden kurtulduktan yedi yıl sonra, sevimli ve bahtsız bir genç olan Joel, eski sevgilisiyle yeniden bir araya gelme arayışıyla rahat yeraltı sığınağını geride bırakır. Şimdi gerçek bir maceraya atılmıştır.

Oyuncular: Dylan O'Brien, Jessica Henwick

Yönetmen: Michael Matthews

43. The Fall Guy (2024)

43. The Fall Guy (2024)

Özet: Neredeyse kariyerini bitiren bir kazanın ardından setlere geri dönen dublör Colt Seavers, eski sevgilisinin yönettiği dev bir filmde çalışmaya başlar. Ancak filmin yıldızı aniden ortadan kaybolunca onu bulma görevi Colt'a düşer. Bir yandan kayıp yıldızın peşinde bir komplonun içine çekilirken bir yandan da hayatının aşkını geri kazanmaya çalışır. Patlamalar, kovalamacalar ve bol kahkahayla dolu bir aksiyon komedisi.

Oyuncular: Ryan Gosling, Emily Blunt

Yönetmen: David Leitch

44. My Old Ass (2024)

44. My Old Ass (2024)

Özet: 18. yaş gününü arkadaşlarıyla göl kenarında kutlayan Elliott, üniversite için Toronto'ya taşınmayı iple çekmektedir. O gece yaşadığı tuhaf bir deneyimde 39 yaşındaki kendisiyle karşılaşır. Gelecekteki Elliott, genç haline bazı tavsiyeler verir ve onu belirli bir çocuktan uzak durması konusunda uyarır. Bu beklenmedik buluşma, Elliott'ın ailesine ve son yazına bakışını tamamen değiştirir. Hem güldüren hem içinizi sızlatan sıcak bir büyüme hikâyesi.

Oyuncular: Maisy Stella, Aubrey Plaza

Yönetmen: Megan Park

45. A Real Pain (2024)

45. A Real Pain (2024)

Özet: Birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip iki kuzen, çekingen ve evhamlı David ile dışa dönük ve pervasız Benji, yakın zamanda kaybettikleri büyükannelerinin geçmişini keşfetmek için Polonya'ya bir tura katılır. Gezi boyunca eski gerginlikler yeniden su yüzüne çıkar, ikili hem birbirleriyle hem de kendi yaralarıyla yüzleşir. Kieran Culkin'e Oscar kazandıran film, hüzünle mizahı ustalıkla dengeliyor.

Oyuncular: Kieran Culkin, Jesse Eisenberg

Yönetmen: Jesse Eisenberg

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46. Paddington in Peru (2025)

46. Paddington in Peru (2025)

Özet: Paddington, Emekli Ayılar Yurdu'nda yaşayan sevgili Lucy Teyzesini ziyaret etmek için Brown ailesiyle birlikte memleketi Peru'ya döner. Ancak Lucy Teyze'nin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla tatil bir anda Amazon ormanları ve And Dağları arasında heyecanlı bir maceraya dönüşür. Sevimli ayının sakarlıkları ve iyi kalbiyle, her yaştan izleyiciyi gülümseten tatlı bir aile komedisi.

Oyuncular: Ben Whishaw (ses), Hugh Bonneville, Emily Mortimer

Yönetmen: Dougal Wilson

47. Nonnas (2025)

47. Nonnas (2025)

Özet: Sevgili annesini kaybeden Joe, onun anısını yaşatmak için her şeyi göze alır ve bir İtalyan restoranı açmaya karar verir. İşin ilginç yanı, mutfağın başına şef olarak gerçek İtalyan nineleri geçirmesidir. Her biri kendi tarifinin en iyisi olduğuna inanan bu inatçı ninelerle işler hiç de kolay ilerlemez. Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, aile, yemek ve yas üzerine iç ısıtıcı bir komedi.

Oyuncular: Vince Vaughn, Lorraine Bracco, Talia Shire

Yönetmen: Stephen Chbosky

48. Friendship (2025)

48. Friendship (2025)

Özet: Banliyöde sıradan bir hayat süren Craig, mahalleye yeni taşınan karizmatik komşusu Austin'le tanışınca hayatının heyecanını yeniden bulur. Ancak Craig bu yeni arkadaşlığa fazlasıyla takılınca işler bir anda sarpa sarar. Tim Robinson'ın kendine özgü tuhaf mizahı, yetişkin erkek arkadaşlıklarının garipliklerini utandıran ama kahkahaya boğan sahnelerle anlatıyor.

Oyuncular: Tim Robinson, Paul Rudd, Kate Mara

Yönetmen: Andrew DeYoung

49. Happy Gilmore 2 (2025)

49. Happy Gilmore 2 (2025)

Özet: Golfü yıllar önce bırakan Happy Gilmore, ailesinin geçimini sağlamak için sopaları yeniden eline almak zorunda kalır. Bir zamanlar domine ettiği sporla yeniden bağ kurmaya çalışırken, öfke kontrolü sorunları ve eski düşmanları da peşini bırakmaz. 1996'nın kült komedisinin uzun süredir beklenen devam filmi, Adam Sandler'ı bol sürprizli konuk oyunculu bir kadroyla yeniden sahaya çıkarıyor.

Oyuncular: Adam Sandler, Julie Bowen, Christopher McDonald

Yönetmen: Kyle Newacheck

50. The Naked Gun (2025)

50. The Naked Gun (2025)

Özet: Efsanevi dedektif Frank Drebin'in oğlu Frank Drebin Jr., babasının izinden giderek Los Angeles Polis Teşkilatı'nın özel biriminde görev yapmaktadır. Saçma ama etkili yöntemleri yüzünden başı sürekli belada olan Drebin, şehri tehdit eden büyük bir komployu çözmek zorunda kalır. Liam Neeson'ın beklenmedik komedi performansıyla, kült serinin saçmalık dolu ruhunu başarıyla geri getiren bir yeniden başlangıç.

Oyuncular: Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Hauser

Yönetmen: Akiva Schaffer

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51. The Thursday Murder Club (2025)

51. The Thursday Murder Club (2025)

Özet: Huzurlu bir emekliler köyünde yaşayan dört arkadaş, boş zamanlarında eğlence olsun diye çözülememiş eski cinayet dosyalarını incelemektedir. Ancak bir gün köyde gerçek bir cinayet işlenince bu hoş hobi ciddi bir soruşturmaya dönüşür. Polisin bir adım önüne geçmeye kararlı olan bu bilge ve inatçı ekip, zekâları ve tecrübeleriyle katilin peşine düşer. Richard Osman'ın çok satan romanından uyarlanan, keyifli bir polisiye komedi.

Oyuncular: Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley

Yönetmen: Chris Columbus

52. The Roses (2025)

52. The Roses (2025)

Özet: Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayat süren Theo ve Ivy, başarılı kariyerleri ve mutlu aileleriyle herkesin imrendiği bir çifttir. Ancak Theo'nun kariyeri çöküp Ivy'ninki yükselmeye başlayınca aradaki rekabet ve kıskançlık su yüzüne çıkar. Küçük iğneli sözlerle başlayan gerginlik, zamanla gerçek bir savaşa dönüşür. Klasik The War of the Roses'ın yeni yorumu olan film, kara mizahın dozunu hiç düşürmüyor.

Oyuncular: Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Kate McKinnon

Yönetmen: Jay Roach

53. Bugonia (2025)

53. Bugonia (2025)

Özet: Komplo teorilerine saplantılı iki adam, güçlü bir şirketin CEO'sunun Dünya'yı yok etmeyi planlayan bir uzaylı olduğuna ikna olur. İnsanlığı kurtarmak için kadını kaçırıp bodrum katlarında tutmaya başlarlar. Esir ile kaçıranlar arasındaki tuhaf pazarlık, giderek daha absürt ve gerilimli bir hal alır. Yorgos Lanthimos ve Emma Stone ikilisinin yeni işbirliği, kara mizahın en cesur örneklerinden biri.

Oyuncular: Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

54. Rental Family (2025)

54. Rental Family (2025)

Özet: Tokyo'da yaşayan ve kariyeri bir türlü yerine oturmayan Amerikalı bir oyuncu, oldukça sıra dışı bir işe girer. Japonya'daki bir 'kiralık aile' ajansı için yabancıların hayatında baba, koca ya da arkadaş rolü oynamaya başlar. Başkalarının hayatına dokunduğu her rolde, kendi hayatının anlamını da yeniden keşfeder. Brendan Fraser'ın sıcacık performansıyla hem gülümseten hem duygulandıran bir film.

Oyuncular: Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto

Yönetmen: Hikari

55. Eternity (2025)

55. Eternity (2025)

Özet: Ölümden sonraki hayatta ruhların, sonsuzluğu nerede ve kiminle geçirecekleri konusunda karar vermek için yalnızca bir haftası vardır. Joan da kendini imkansız bir seçimin ortasında bulur: Ömür boyu birlikte yaşadığı kocası mı, yoksa genç yaşta ölen ve onu onlarca yıldır bekleyen ilk aşkı mı? Yaratıcı bir öbür dünya tasviriyle romantik komediyi buluşturan film, aşk ve bağlılık üzerine tatlı bir soru soruyor.

Oyuncular: Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner

Yönetmen: David Freyne

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56. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (2025)

56. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (2025)

Özet: Pek sevilmeyen Peder Jefferson Wicks'in kilisesinde açgözlülük, günaha davet ve şüpheli bir ölüm aynı anda yaşanır. Masum olduğuna yemin eden bir kişi başkalarının günahları yüzünden bedel ödemek üzeredir. Ünlü dedektif Benoit Blanc, bu karmaşık gizemi çözmek için olay yerine gelir. Knives Out serisinin üçüncü filmi, yine zekâ dolu diyalogları ve yıldızlarla dolu kadrosuyla izleyiciyi hem güldürüyor hem şaşırtıyor.

Oyuncular: Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close

Yönetmen: Rian Johnson

57. Marty Supreme (2025)

57. Marty Supreme (2025)

Özet: 1950'lerin New York'unda yaşayan Marty Mauser, kimsenin ciddiye almadığı büyük bir hayalin peşindedir: masa tenisinde dünyanın en iyisi olmak. Bu uğurda yalan söylemekten düzenbazlığa kadar her yolu deneyen Marty'nin çılgın yolculuğu onu cehenneme gidip geri gelmeye zorlar. Josh Safdie'nin nefes nefese temposu ve Timothée Chalamet'nin enerjik performansıyla hem güldüren hem geren bir film.

Oyuncular: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion

Yönetmen: Josh Safdie

58. People We Meet on Vacation (2026)

58. People We Meet on Vacation (2026)

Özet: Poppy dünyayı gezmeye bayılır, Alex ise evde iyi bir kitapla oturmayı tercih eder. Birbirine hiç benzemeyen bu ikili, farklı şehirlerde yaşasalar da on yıldır her yaz bir haftalık tatili birlikte geçirmektedir. Ancak bir tatilde işler ters gidince araları bozulur ve iki yıl boyunca konuşmazlar. Emily Henry'nin sevilen romanından uyarlanan film, arkadaşlıktan aşka uzanan tatlı bir romantik komedi.

Oyuncular: Emily Bader, Tom Blyth

Yönetmen: Brett Haley

59. Good Luck, Have Fun, Don't Die (2026)

59. Good Luck, Have Fun, Don't Die (2026)

Özet: Bir gece Los Angeles'taki bir lokantaya giren tuhaf bir adam, dünyayı kurtarmak için gelecekten geldiğini ilan eder. Ama bunun için lokantadaki müşterilerden doğru kişileri seçip yanına alması gerekmektedir. Hangi kombinasyonun işe yarayacağını bilmeyen adam, aynı geceyi defalarca yaşayarak şansını dener. Gore Verbinski'nin çılgın bilim kurgu komedisi, Sam Rockwell'in enerjik performansıyla türünün en sıra dışı filmlerinden biri.

Oyuncular: Sam Rockwell, Juno Temple, Haley Lu Richardson

Yönetmen: Gore Verbinski

60. The Drama (2026)

60. The Drama (2026)

Özet: Mutlu ve neşeli bir çift, düğün haftalarını büyük bir heyecanla beklemektedir. Ancak beklenmedik bir gelişme, tüm planları altüst eder ve ilişkilerini ciddi bir sınava sokar. Düğüne sayılı günler kala ortaya çıkan gerçekler, çiftin birbirini ne kadar tanıdığını sorgulatır. Zendaya ve Robert Pattinson'ı buluşturan film, ilişkiler üzerine hem rahatsız edici hem de komik bir hikâye anlatıyor.

Oyuncular: Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim

Yönetmen: Kristoffer Borgli

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61. The Sheep Detectives (2026)

61. The Sheep Detectives (2026)

Özet: İngiliz kırsalında yaşayan çoban George, her akşam koyunlarına yüksek sesle polisiye romanlar okur ve onların hiçbir şey anlamadığını düşünür. Oysa sürüdeki her koyun, okunan her kelimeyi anlamaktadır. Bir gün George'un ölü bulunmasıyla koyunlar bunun bir cinayet olduğunu hemen anlar ve dinledikleri romanlardan öğrendikleriyle katili bulmaya girişir. Ailece izlenebilecek, akıllı ve sevimli bir polisiye komedi.

Oyuncular: Hugh Jackman, Brett Goldstein, Patrick Stewart

Yönetmen: Kyle Balda

62. Remarkably Bright Creatures (2026)

62. Remarkably Bright Creatures (2026)

Özet: Kocasını kaybetmiş yaşlı bir kadın olan Tova, kasabadaki akvaryumda gece temizlikçisi olarak çalışmaktadır. Gece vardiyalarında, akvaryumdaki son derece zeki bir ahtapotla beklenmedik bir dostluk kurar. Bu tuhaf bağ, Tova'nın hayatını yeniden neşe ve mucizeyle dolduracak bir keşfe kapı aralar. Çok satan romandan uyarlanan film, Sally Field'ın sıcacık performansıyla gülümseten bir hikâye sunuyor.

Oyuncular: Sally Field, Lewis Pullman, Colm Meaney

Yönetmen: Olivia Newman

63. Voicemails for Isabelle (2026)

63. Voicemails for Isabelle (2026)

Özet: Kız kardeşini kaybeden genç bir pastacı, ona her zaman bıraktığı uzun ve dağınık sesli mesajları bırakmaya devam eder. Ancak bilmediği bir şey vardır: Numara artık ülkenin öbür ucundaki bir yabancıya aittir. Bu yabancı, mesajları dinledikçe ona yavaş yavaş aşık olur ve her yeni mesajı sabırsızlıkla beklemeye başlar. Yası mizahla harmanlayan, tatlı ve duygusal bir romantik komedi.

Oyuncular: Zoey Deutch, Nick Robinson, Harry Shum Jr.

Yönetmen: Leah McKendrick

64. The Invite (2026)

64. The Invite (2026)

Özet: Evlilikleri zor günlerden geçen Joe ve Angela, bir akşam gizemli üst kat komşularını yemeğe davet eder. Duvarları sallayan gürültüleriyle Joe'nun sinirlerini bozan bu komşularla geçecek gecenin tatsız geçmesi beklenmektedir. Ancak yemek ilerledikçe akşam hiç beklenmedik bir yere evrilir. Olivia Wilde'ın yönettiği film, Seth Rogen ve Penélope Cruz'un da yer aldığı kadrosuyla tek mekânda geçen, bol kahkahalı bir yetişkin komedisi.

Oyuncular: Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz

Yönetmen: Olivia Wilde

65. Digger (2026)

65. Digger (2026)

Özet: Dünyanın en güçlü adamı olan petrol baronu Digger Rockwell, kendi yol açtığı bir felaket her şeyi yok etmeden önce insanlığın kurtarıcısı olduğunu kanıtlamak için çılgınca bir göreve girişir. Kibri ve tuhaflıklarıyla çevresindekileri çıldırtan Digger'ın bu uğraşı, giderek daha da absürt bir hal alır. Alejandro G. Iñárritu'nun Tom Cruise'la buluştuğu bu kara komedi, yılın en çok konuşulan filmlerinden biri.

Oyuncular: Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman

Yönetmen: Alejandro G. Iñárritu

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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