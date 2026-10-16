Sivaslı Dövme Sanatçısı Kendisine Neden Hiç Dövme Yaptırmadığını Açıkladı
Sivas'ta dövme sanatçılığı yapan Burak Mesci, mesleğini sürdürürken kendi vücudunu boş bıraktığını söyledi. Mesci, bugüne kadar hiç dövme yaptırmadığını ve yaptırmayı düşünmediğini anlatırken gerekçesini dinî inancına bağladı. Dövmenin günah olduğunu düşündüğünü söyleyen sanatçı, dövme yaptıranların sık sık pişman olduğunu gördüğünü de ekledi. Son dönemde sildirme taleplerinin arttığına dikkat çeken Mesci, özellikle ayrılıkların ardından sevgilinin adını ya da ilişki tarihini yazdıranların dükkâna geri geldiğini aktardı. Dövme sanatçısına göre silme işlemi de sanıldığı kadar kolay değil, çünkü işlemin ardından iz kalma ihtimali yüksek. Mesci, uygun olmayan ortamlarda yapılan dövmelerin sağlık riski taşıdığı konusunda da uyardı.
Mesci hiç dövme yaptırmadığını ve yaptırmayı da düşünmediğini söyledi
Sildirme talepleri ayrılıklardan sonra artıyor, silmek de iz bırakabiliyor
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