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Sivaslı Dövme Sanatçısı Kendisine Neden Hiç Dövme Yaptırmadığını Açıkladı

Sivaslı Dövme Sanatçısı Kendisine Neden Hiç Dövme Yaptırmadığını Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.10.2026 - 17:01
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Sivas'ta dövme sanatçılığı yapan Burak Mesci, mesleğini sürdürürken kendi vücudunu boş bıraktığını söyledi. Mesci, bugüne kadar hiç dövme yaptırmadığını ve yaptırmayı düşünmediğini anlatırken gerekçesini dinî inancına bağladı. Dövmenin günah olduğunu düşündüğünü söyleyen sanatçı, dövme yaptıranların sık sık pişman olduğunu gördüğünü de ekledi. Son dönemde sildirme taleplerinin arttığına dikkat çeken Mesci, özellikle ayrılıkların ardından sevgilinin adını ya da ilişki tarihini yazdıranların dükkâna geri geldiğini aktardı. Dövme sanatçısına göre silme işlemi de sanıldığı kadar kolay değil, çünkü işlemin ardından iz kalma ihtimali yüksek. Mesci, uygun olmayan ortamlarda yapılan dövmelerin sağlık riski taşıdığı konusunda da uyardı.

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Mesci hiç dövme yaptırmadığını ve yaptırmayı da düşünmediğini söyledi

Mesci hiç dövme yaptırmadığını ve yaptırmayı da düşünmediğini söyledi

Dövme sanatçısı Burak Mesci, bu işi yapmasına rağmen kendi vücudunda tek bir dövme bulunmadığını belirtti. Bunun en önemli nedeninin dinî inancı olduğunu söyleyen Mesci, dövmenin günah olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Gerekçesi yalnızca inançla sınırlı değil. Mesci, dövme yaptıranların büyük kısmının zamanla pişman olduğunu gördüğünü, bu pişmanlıkları yakından izledikçe kendisinin de dövme yaptırmak istemediğini anlattı. Dövmenin bağımlılık yapabildiğini savunan sanatçı, bir kez yaptıran kişinin çoğu zaman yenisini istediğini söyledi. Meslek hayatında tanık olduğu bu tablo, kendi tercihini de şekillendiriyor.

Sildirme talepleri ayrılıklardan sonra artıyor, silmek de iz bırakabiliyor

Sildirme talepleri ayrılıklardan sonra artıyor, silmek de iz bırakabiliyor

Mesci'ye göre son dönemde dükkâna gelenlerin talepleri değişiyor. Sevgilisinin adını ya da ilişkinin tarihini vücuduna yazdıran çiftler, ayrıldıktan sonra pişmanlık yaşıyor ve dövmesini sildirmek ya da üzerini kapattırmak istiyor. Hayat koşulları değişen müşteriler de zamanla yaptırdıkları dövmeden pişman olabiliyor. Kötü yapılmış dövmeler de sildirme taleplerini artıran başlıca nedenlerden biri.

Silmek ise çözüm olarak görülse de sorunsuz bir yol değil. Mesci, dövme silinse bile yanık izi kalma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Bu yüzden işlemin belgeli ve profesyonel bir yerde yapılması gerektiğini vurguladı.

Sağlık riskleri de uyarılarının arasında yer alıyor. Merdiven altı yerlerde ya da arkadaş ortamında yapılan dövmelerin sorun yarattığını söyleyen Mesci, steril olmayan ortamlarda enfeksiyon ve bulaşıcı hastalık riskinin bulunduğunu aktardı. Dövme yaptırmak isteyenleri uyardığını, ancak bu uyarıların çoğu zaman dikkate alınmadığını da sözlerine ekledi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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