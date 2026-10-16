Sivaslı Dövme Sanatçısı Kendisine Neden Hiç Dövme Yaptırmadığını Açıkladı

Mesci'ye göre son dönemde dükkâna gelenlerin talepleri değişiyor. Sevgilisinin adını ya da ilişkinin tarihini vücuduna yazdıran çiftler, ayrıldıktan sonra pişmanlık yaşıyor ve dövmesini sildirmek ya da üzerini kapattırmak istiyor. Hayat koşulları değişen müşteriler de zamanla yaptırdıkları dövmeden pişman olabiliyor. Kötü yapılmış dövmeler de sildirme taleplerini artıran başlıca nedenlerden biri.

Silmek ise çözüm olarak görülse de sorunsuz bir yol değil. Mesci, dövme silinse bile yanık izi kalma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Bu yüzden işlemin belgeli ve profesyonel bir yerde yapılması gerektiğini vurguladı.

Sağlık riskleri de uyarılarının arasında yer alıyor. Merdiven altı yerlerde ya da arkadaş ortamında yapılan dövmelerin sorun yarattığını söyleyen Mesci, steril olmayan ortamlarda enfeksiyon ve bulaşıcı hastalık riskinin bulunduğunu aktardı. Dövme yaptırmak isteyenleri uyardığını, ancak bu uyarıların çoğu zaman dikkate alınmadığını da sözlerine ekledi.