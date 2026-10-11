Bir Dövme Sanatçısı Bacaktaki Uzun Yara İzini Harika Bir Tasarımla Kapattı

Ameliyat ya da kaza sonrasında vücutta kalan izler, kimi insanlar için yıllar geçse de gündelik hayatta rahatsız edici bir detay olarak kalabiliyor. İnsanlar tarafından sürekli yaranın kaynağının sorulması ya da sadece kendisinin sürekli gözünün önünde durması, yaşanan acı olayı tekrar tekrar hatırlatabiliyor. Bu nedenle son yıllarda dövme, bu izleri kapatmak ve onlara yeni bir anlam kazandırmak isteyenlerin de sık başvurduğu yöntemlerden biri haline geldi.

Bir dövme sanatçısı, bacağında uzun ve derin yara izleri bulunan bir kişi için hazırlanan özel tasarımı paylaştı. Bacağın hatlarına ve izin dokusuna göre bilgisayarda çizilen mekanik desen önce kağıda basılıp kalıp olarak cilde aktarıldı, ardından saatler süren çalışmayla deriye işlendi. Bacağın bir yanından diğerine uzanan iz, amortisör ve dişlilerin cildin altından çıktığı hissini veren bir dövmeye dönüştü. O dönüşüm izleyenleri hayran bıraktı.