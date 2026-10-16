Yeşilçam'ın Ayşecik'iydi, 20 Yaşında Sinemaya Veda Etti: Zeynep Değirmencioğlu'nun Son Hali Ortaya Çıktı!
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Yeşilçam'ın en sevilen çocuk yıldızı uzun bir aradan sonra yeniden objektiflere yakalandı! 'Ayşecik' filmleriyle kuşakların çocukluğuna eşlik eden 72 yaşındaki Zeynep Değirmencioğlu, bir restoranda yemek yerken görüntülendi. Peki sinemayı yarım asır önce bırakan Ayşecik bugün ne yapıyor, setlere neden hiç geri dönmedi?
Kaynak: Sabah
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Zeynep Değirmencioğlu, henüz 2 yaşında kamera karşısına geçti ve Ayşecik ile bir döneme damga vurdu.
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Ayşecik, kariyerinin zirvesinde 20 yaşında setlere veda etti ve bir daha sinemaya dönmedi.
Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali, bir restoranda hayranlarıyla verdiği pozlarla yıllar sonra ortaya çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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