Yeşilçam'ın Ayşecik'iydi, 20 Yaşında Sinemaya Veda Etti: Zeynep Değirmencioğlu'nun Son Hali Ortaya Çıktı!

12 Eylül 1954'te İstanbul'da dünyaya gelen Zeynep Değirmencioğlu, sinemayla tanıştığında daha yürümeyi yeni öğreniyordu. İlk filmi 1956 tarihli 'Papatya' oldu ama asıl patlama 1960'ta Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Ayşecik' ile geldi. Seyirci küçük kızı öyle sevdi ki devam filmleri peş peşe çekildi ve seri 11 yılda 15 filme ulaştı.

Senarist Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olan oyuncu, setlerin çoğunda kuzeni Ömer Dönmez'le, yani unutulmaz 'Ömercik'le yan yanaydı. Külkedisi gibi masal uyarlamaları da dahil onlarca filmde oynayan Ayşecik, Yeşilçam'ın en tanınan çocuk yüzü oldu. Ömercik'in 2020'de 60 yaşında hayatını kaybetmesi ise ikilinin hayranlarını derinden üzmüştü.