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Yeşilçam'ın Ayşecik'iydi, 20 Yaşında Sinemaya Veda Etti: Zeynep Değirmencioğlu'nun Son Hali Ortaya Çıktı!

Yeşilçam'ın Ayşecik'iydi, 20 Yaşında Sinemaya Veda Etti: Zeynep Değirmencioğlu'nun Son Hali Ortaya Çıktı!

Yeşilçam
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 10:15
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Yeşilçam'ın en sevilen çocuk yıldızı uzun bir aradan sonra yeniden objektiflere yakalandı! 'Ayşecik' filmleriyle kuşakların çocukluğuna eşlik eden 72 yaşındaki Zeynep Değirmencioğlu, bir restoranda yemek yerken görüntülendi. Peki sinemayı yarım asır önce bırakan Ayşecik bugün ne yapıyor, setlere neden hiç geri dönmedi?

Kaynak: Sabah

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Zeynep Değirmencioğlu, henüz 2 yaşında kamera karşısına geçti ve Ayşecik ile bir döneme damga vurdu.

Zeynep Değirmencioğlu, henüz 2 yaşında kamera karşısına geçti ve Ayşecik ile bir döneme damga vurdu.

12 Eylül 1954'te İstanbul'da dünyaya gelen Zeynep Değirmencioğlu, sinemayla tanıştığında daha yürümeyi yeni öğreniyordu. İlk filmi 1956 tarihli 'Papatya' oldu ama asıl patlama 1960'ta Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Ayşecik' ile geldi. Seyirci küçük kızı öyle sevdi ki devam filmleri peş peşe çekildi ve seri 11 yılda 15 filme ulaştı.

Senarist Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olan oyuncu, setlerin çoğunda kuzeni Ömer Dönmez'le, yani unutulmaz 'Ömercik'le yan yanaydı. Külkedisi gibi masal uyarlamaları da dahil onlarca filmde oynayan Ayşecik, Yeşilçam'ın en tanınan çocuk yüzü oldu. Ömercik'in 2020'de 60 yaşında hayatını kaybetmesi ise ikilinin hayranlarını derinden üzmüştü.

Ayşecik, kariyerinin zirvesinde 20 yaşında setlere veda etti ve bir daha sinemaya dönmedi.

Ayşecik, kariyerinin zirvesinde 20 yaşında setlere veda etti ve bir daha sinemaya dönmedi.

Asıl sürpriz, Zeynep Değirmencioğlu'nun hiç tereddüt etmeden kamerayı bırakması. 1974'te çektiği 'Macera Yolu' son filmi oldu, bir yıl sonra da Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Serkan Acar'la evlendi. Erkan ve Volkan adında iki oğlu olan oyuncu, hayatını ailesine adadı. Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen İimdilerde İstanbul'da emlakçılık yapan Zeynep Değirmencioğlu, Ece Saruhan'a verdiği bir röportajda hiç pişmanlık duydu mu sorusuna 'Hiç özlemedim. Zaten 1.5 yaşımdan 20'me kadar setlerdeydim.' cevabını vermişti. Çocukluğu ve genç kızlığı setlerde geçtiği için evliliğin, ev hayatının ve çocukların ona çok daha cazip geldiğini anlatan Değirmencioğlu, bu kararın arkasında eşiyle yaşadığı büyük aşkın yattığını da söylemişti.

Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali, bir restoranda hayranlarıyla verdiği pozlarla yıllar sonra ortaya çıktı.

Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali, bir restoranda hayranlarıyla verdiği pozlarla yıllar sonra ortaya çıktı.

Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen Ayşecik, geçtiğimiz günlerde bir restoranda objektiflere takıldı. Güneş gözlükleri ve ağarmış saçlarıyla görüntülenen 72 yaşındaki oyuncu, kendisini tanıyan hayranlarını kırmadı ve onlarla fotoğraf çektirdi.

Sinemadan uzaklaşalı 52 yıl geçse de Zeynep Değirmencioğlu adı hâlâ merakla aranıyor. 'Ayşecik yaşıyor mu, şimdi nerede?' diye soranlar için bu kareler en net cevap oldu. Beyazperdedeki o dalgalı saçlı küçük kızın yerinde artık kameralardan uzak, sakin bir hayatı kendi isteğiyle seçmiş bir usta oyuncu var.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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