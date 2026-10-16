IMDb Puanı 8'in Üstünde Olan Birbirinden Kaliteli Kült Filmler

Kült filmler, zaman içinde büyük bir hayran kitlesi edinen ve sinema dünyasında kendine özgü bir yeri olan yapımlardır. İlginç hikayeleri, sıra dışı karakterleri veya etkileyici görsel efektleri ile dikkat çeken bu filmler, sinemaseverlerin hafızalarında daima iz bırakır. 2026'da listemizi güncelledik ve The Odyssey, Project Hail Mary, Demon Slayer: Infinity Castle, Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, Dhurandhar ve Kantara: A Legend - Chapter 1 gibi IMDb puanı 8'in üzerinde olan 2025-2026 yapımlarını ekledik. Her filmin IMDb puanını da yanına yazdık. İşte sizin için derlediğimiz, her sinemaseverin mutlaka izlemesi gereken güncel film önerileriyle dolu bir liste. 👇