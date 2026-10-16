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IMDb Puanı 8'in Üstünde Olan Birbirinden Kaliteli Kült Filmler

IMDb Puanı 8'in Üstünde Olan Birbirinden Kaliteli Kült Filmler

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 15:04
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Kült filmler, zaman içinde büyük bir hayran kitlesi edinen ve sinema dünyasında kendine özgü bir yeri olan yapımlardır. İlginç hikayeleri, sıra dışı karakterleri veya etkileyici görsel efektleri ile dikkat çeken bu filmler, sinemaseverlerin hafızalarında daima iz bırakır. 2026'da listemizi güncelledik ve The Odyssey, Project Hail Mary, Demon Slayer: Infinity Castle, Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, Dhurandhar ve Kantara: A Legend - Chapter 1 gibi IMDb puanı 8'in üzerinde olan 2025-2026 yapımlarını ekledik. Her filmin IMDb puanını da yanına yazdık. İşte sizin için derlediğimiz, her sinemaseverin mutlaka izlemesi gereken güncel film önerileriyle dolu bir liste. 👇

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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1. Donnie Darko, 2001

1. Donnie Darko, 2001

IMDb: 8.0 

Özet: Donnie Darko, gerçek olmayan görüntüler gören ve tavşan kostümlü bir adamla karşılaşan 16 yaşındaki bir gencin hikayesidir. Donnie, çevresiyle uyum sorunu yaşarken esrarengiz misafirinin izini sürer. 

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Mary McDonnell 

Yönetmen: Richard Kelly

2. V For Vendetta, 2005

2. V For Vendetta, 2005

IMDb: 8.1

Özet: Film, 2020 yılında totaliter ve faşist bir yönetimin kontrolündeki İngiltere'de geçer. Özgürlüklerin olmadığı bu ortamda, absürt terör eylemleri gerçekleştiren gizemli bir figür ortaya çıkar ve özgürlüğün anlamını bilmeyen genç bir kadını etkiler. Gizemli V, belaya bulaşmış kadın Evey'i kurtarır ve bu eylem toplumun uyanışını ve başkaldırıyı tetikler.

Oyuncular: Hugo Weaving, Natalie Portman, Rupert Graves

Yönetmen: James McTeigue

3. Kantara: A Legend - Chapter 1, 2025

3. Kantara: A Legend - Chapter 1, 2025

IMDb: 8.1

Özet: Kantara serisinin öncesini anlatan film, yerel inanışların ve ormanda yaşayan topluluğun kökenine iner. Efsaneler, tanrısal güçler ve doğayla kurulan bağ, destansı bir anlatıyla perdeye taşınır.

Oyuncular: Rishab Shetty, Rukmini Vasanth, Jayaram

Yönetmen: Rishab Shetty

4. The Truman Show, 1998

4. The Truman Show, 1998

IMDb: 8.2 

Özet: Truman Burbank, harika bir adada yaşayıp mutlu bir hayat sürer ancak gerçekte, yaşamı 24 saat boyunca dünya çapında yayınlanan bir televizyon şovudur. 

Oyuncular: Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney 

Yönetmen: Peter Weir

5. Amelie, 2001

5. Amelie, 2001

IMDb: 8.2

Özet: Paris'te garsonluk yapan Amelie, saf ve çekingen bir kızdır. Annesinin ölümü ve babasının soğuk tavırları nedeniyle yalnız hisseder. Bir gün evinde bulduğu bir kutuyla hayatı değişir.

Oyuncular: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus

Yönetmen: Jean-Pierre Jeunet

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6. A Clockwork Orange, 1971

6. A Clockwork Orange, 1971

IMDb: 8.2

Özet: Alex, genç ve acımasız bir haydut olup arkadaşlarıyla birlikte geceleri masum insanlara saldırır. Yakalanıp rehabilitasyona gönderildiğinde şiddet dolu ve dehşet verici bir süreç yaşar.

Oyuncular: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates

Yönetmen: Stanley Kubrick

7. Citizen Kane, 1941

7. Citizen Kane, 1941

IMDb: 8.2

Özet: Zengin medya patronu Charles Foster Kane, özel şatosu Xanadu'da hayatını kaybeder. Son sözleri 'Rosebud' olur. Gazetelerde Kane hakkında farklı hayat hikayeleri çıkar. Genç bir gazeteci, Kane'in son sözünün anlamını araştırmakla görevlendirilir ve Kane'in yakınlarıyla temasa geçer. Hikaye, mükemmelliyetçiliğin ve otoriter yönetimin trajik sonuçlarını gösterir.

Oyuncular: Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore

Yönetmen: Orson Welles

8. Project Hail Mary, 2026

8. Project Hail Mary, 2026

IMDb: 8.2

Özet: Hafızasını kaybetmiş bir halde uzay gemisinde uyanan Ryland Grace, Dünya'yı yok oluştan kurtarmak için gönderildiğini fark eder. Yalnız olduğunu sanırken beklenmedik bir uzaylı dostla karşılaşır ve iki farklı tür, ortak bir tehdide karşı bilim ve dostlukla el ele verir.

Oyuncular: Ryan Gosling, Sandra Hüller

Yönetmen: Phil Lord, Christopher Miller

9. Dhurandhar, 2025

9. Dhurandhar, 2025

IMDb: 8.2

Özet: Hindistanlı bir istihbarat ajanı, düşman topraklarındaki suç ve terör ağlarına sızarak tehlikeli bir görevi üstlenir. Aksiyon ve gerilimi bir araya getiren film, bu sızma operasyonunun bedelini ve karakterlerin kararlarını yüksek tempoyla anlatır.

Oyuncular: Ranveer Singh, Sanjay Dutt, Akshaye Khanna

Yönetmen: Aditya Dhar

10. 2001: A Space Odyssey, 1968

10. 2001: A Space Odyssey, 1968

IMDb: 8.3

Özet: Taş Devri'nde gizemli siyah bir taş, primatların alet kullanmasını sağlar ve akıl için ilk adımlar atılır. 1999'da Ay astronotları başka bir siyah taş keşfederler. 2001'de Dünya ve Jüpiter arasındaki bir uzay aracında bulunan akıllı bilgisayar yaptığı hatayı gizlemeye çalışır.

Oyuncular: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester

Yönetmen: Stanley Kubrick

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11. Requiem For A Dream, 2000

11. Requiem For A Dream, 2000

IMDb: 8.3 

Özet: Sara Goldfarb, TV bağımlısı bir kadın olup oğlu Harry uyuşturucu bağımlısıdır. Sara, TV şovuna çıkmak için kilo verirken Harry ile arkadaşları eroin ve kokain kullanmaya devam eder. Bu bağımlılıklar, aileyi felakete sürükler. 

Oyuncular: Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly 

Yönetmen: Darren Aronofsky

12. Old Boy, 2003

12. Old Boy, 2003

IMDb: 8.3

Özet: Oh Dae-su, kendini karanlık bir hücrede bulur ve karısının öldürüldüğünü öğrenir. 15 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılır ve intikam almak için ailesini öldüren kişileri bulmaya çalışır.

Oyuncular: Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jeong

Yönetmen: Park Chan-wook

13. Demon Slayer: Infinity Castle, 2025

13. Demon Slayer: Infinity Castle, 2025

IMDb: 8.3

Özet: Tanjiro ve şeytan avcıları, Muzan Kibutsuji'nin tuzağıyla Sonsuzluk Kalesi'ne düşer. Tanjiro ve arkadaşları, kalenin içinde güçlü şeytanlarla karşı karşıya gelir ve serinin en büyük savaşı başlar.

Oyuncular: Natsuki Hanae, Akari Kitô, Hiro Shimono

Yönetmen: Haruo Sotozaki

14. Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, 2025

14. Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, 2025

IMDb: 8.3

Özet: Şeytan avcısı Denji, gizemli bir kız olan Reze ile karşılaşır ve bu karşılaşma, hayatını hem duygusal hem de ölümcül bir yöne çeker. Film, aşk, ihanet ve şiddeti sert bir aksiyonla bir araya getirir.

Oyuncular: Kikunosuke Toya, Reina Ueda, Tomori Kusunoki

Yönetmen: Tatsuya Yoshihara

15. Inglourious Basterds, 2009

15. Inglourious Basterds, 2009

IMDb: 8.4

Özet: Nazi Yüzbaşı Hans Landa'nın idam ettiği Shosanna Dreyfus'un ailesinin hikayesini anlatır. Shosanna, yeni bir kimlikle Fransa'ya gider ve hayatı Teğmen Aldo Raine önderliğindeki 'Soysuzlar' ekibiyle kesişir.

Oyuncular: Brad Pitt, Diane Kruger, Eli Roth

Yönetmen: Quentin Tarantino

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16. The Great Dictator, 1940

16. The Great Dictator, 1940

IMDb: 8.4 

Özet: Adenoid Hynkel adında bir diktatörün yönettiği bir ülkede, kendisine çok benzeyen saf bir Yahudi berber yaşamaktadır. Hynkel'in askerleri Yahudileri toplama kamplarına götürürken berberin benzerliği nedeniyle onu diktatör zannederler ve komik karışıklıklar yaşanır.  

Oyuncular: Charles Chaplin, Paulette Goddard, Jack Oakie 

Yönetmen: Charles Chaplin

17. Alien, 1979

17. Alien, 1979

IMDb: 8.4

Özet: Nostromo adlı kargo gemisinin mürettebatı, uyandırıldıklarında bir gezegende yabancı bir yaşam türü keşfederler. Dallas, Lambert ve Kane'den oluşan ekip gezegene iner ve terk edilmiş bir uzay gemisi bulur. Yumurta şeklindeki organizmaları incelediklerinde, bir yaratık Kane'in yüzüne yapışır. Gemiye dönen ekip, karantina kurallarına rağmen Kane'i içeri alır.

Oyuncular: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt

Yönetmen: Ridley Scott

18. The Odyssey, 2026

18. The Odyssey, 2026

IMDb: 8.4

Özet: Homeros'un destanından uyarlanan film, Odysseus'un Truva Savaşı'nın ardından yıllarca süren eve dönüş yolculuğunu anlatır. Odysseus'un eve dönme çabası, tanrıların öfkesi ve yolda karşılaştığı tehlikeler destansı bir anlatımla perdeye taşınır.

Oyuncular: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway

Yönetmen: Christopher Nolan

19. American History X, 1998

19. American History X, 1998

IMDb: 8.5 

Özet: Derek Vinyard, ırkçı bir Nazi'dir ve kardeşi Danny de benzer inançlara sahiptir. Siyahiler tarafından öldürülen babaları nedeniyle nefreti artan Derek, hayatını değiştiren bir suç işler ve hapishaneye gönderilir. Siyahi bir çamaşırcıyla arkadaş olan Derek, düşünceleri arasında seçim yapmak zorunda kalır. Bu arada, kardeşi Danny de 'acımasız bir ırkçı' olarak yetişmektedir. 

Oyuncular: Edward Norton, Edward Furlong, Beverly D'Angelo 

Yönetmen: Tony Kaye

20. Psycho, 1960

20. Psycho, 1960

IMDb: 8.5 

Özet: Marion Crane, patronuyla iş yapan zengin bir adamdan 40 bin dolar alır ve parayı bankaya yatırmak yerine kaçar. Polis, şüpheli davranışları üzerine onun peşine düşer. Sevgilisiyle buluşmayı planlayan Marion, şiddetli yağmur nedeniyle bir otelde konaklamaya karar verir. Otelde garip şeyler olduğunu fark eden Marion, otel sahibi Norman Bates ile konuşur ve onun kişilik sorunları olduğunu öğrenir. 

Oyuncular: Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles 

Yönetmen: Alfred Hitchcock

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21. The Pianist, 2002

21. The Pianist, 2002

IMDb: 8.5

Özet: Piyanist Wladyslaw Szpilman, İkinci Dünya Savaşı'nda Polonya'nın işgaline tanık olur. Musevi olduğu için gettoda yaşamak zorunda kalır. Bir Alman subayının yardımıyla hayatı değişir.

Oyuncular: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay

Yönetmen: Roman Polanski

22. Leon: A Professional, 1994

22. Leon: A Professional, 1994

IMDb: 8.5 

Özet: Mathilda, ailesi öldürüldüğünde alışverişte olan ve kıl payı kurtulan 12 yaşında bir kızdır. Soğukkanlı katil Leon'un yanına sığınır ve onunla güçlü bir bağ kurar. Leon, babalık ve arkadaşlık gibi kavramlara yabancıdır ancak Mathilda'ya içten bir sevgi besler. 

Oyuncular: Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman 

Yönetmen: Luc Besson

23. The Silence Of The Lambs, 1991

23. The Silence Of The Lambs, 1991

IMDb: 8.6 

Özet: Genç FBI ajanı Clarice Starling, deri yüzen bir katilin elinden bir kadını kurtarmaya çalışır. Katili bulmak için psikopat Doktor Hannibal Lecter ile yakınlaşır ve onun güvenini kazanması gerekir. 

Oyuncular: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Lawrence A. Bonney 

Yönetmen: Jonathan Demme

24. Life is Beautiful, 1997

24. Life is Beautiful, 1997

IMDb: 8.6 

Özet: 1930'larda İtalya'da yaşayan Yahudi muhasebeci Guido, öğretmen Dora'ya aşık olur ve evlenirler. İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kampına götürülen Guido, oğlu Giosue'ye kampın ve savaşın bir oyun olduğunu söyler. Oyunu başarıyla tamamlarsa oğluna istediği oyuncak tankı hediye edecektir. 

Oyuncular: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini 

Yönetmen: Roberto Benigni

25. The Green Mile, 1999

25. The Green Mile, 1999

IMDb: 8.6 

Özet: Huzurevinde yaşayan ve eski bir hapishane görevlisi olan Edgecomb, yaşamı boyunca unutamayacağı hikayesini anlatır. Hapishanedeki idam mahkumlarını naklederken hiçbiri onu John Coffey kadar etkilemez. İki küçük kızı öldürmekten suçlu bulunan Coffey, korkutucu görünümüne rağmen ince ve kırılgandır ve doğaüstü güçlere sahiptir.  

Oyuncular: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse 

Yönetmen: Frank Darabont

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26. The Matrix, 1999

26. The Matrix, 1999

IMDb: 8.7 

Özet: Bilgisayar programcısı ve hacker olan Neo lakaplı Thomas Anderson, siyah takım elbiseli adamların takibindedir. Morpheus ile tanıştığında, yaşadığımız dünyanın aldatıcı olduğunu öğrenir. Neo, Trinity ve Morpheus'un yardımıyla, bu düzeni yıkmaya çalışan bir gruba katılır. 

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss 

Yönetmen: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

27. Fight Club,1999

27. Fight Club,1999

IMDb: 8.8 

Özet: Film, sıradan hayatının girdaplarında bunalımlar yaşayan bir sigorta müfettişi olan ana karakteri merkezine alır. Bu isimsiz ana karakter, uykusuzluğunu yenmek ve hayatına anlam katmak için kanserlilere moral destek sağlayan terapi gruplarına katılır. Burada Marla Singer adında bir kadınla garip bir yakınlık kurar ve iş gezisinden dönerken Tyler Durden adlı eksantrik bir adamla tanışır. Tyler'ın başlattığı yeraltı dövüş kulübü, ana karakterin hayatında yeni kapılar açar. 

Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Meat Loaf 

Yönetmen: David Fincher

28. Pulp Fiction, 1994

28. Pulp Fiction, 1994

IMDb: 8.8

Özet: Jules Winnfield ve Vincent Vega, Marsellus Wallace adlı mafya babasının çalınan çantasını geri almaya çalışan iki profesyonel tetikçidir. Wallace, Vincent'a şehir dışında olduğu süre boyunca karısını dışarı çıkarmasını ister. Butch Coolidge, Wallace'tan para alarak maçını kaybetmesi gereken yaşlı bir boksördür. Honey Bunny ve Pumpkin, yeni bir başlangıç yapmaya karar veren soyguncu bir çifttir. Bu insanların görünüşte bağlantısız hayatları bir şekilde bir araya gelir.

Oyuncular: John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson

Yönetmen: Quentin Tarantino

29. Schindler's List, 1993

29. Schindler's List, 1993

IMDb: 9.0 

Özet: Oskar Schindler'in Holokost sırasında 1100'den fazla Yahudi'nin hayatını kurtaran hikayesini anlatır. Bu gerçek hikaye, cesaret ve inanç dersleriyle nesiller boyu ilham kaynağı olmuştur. 

Oyuncular: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley 

Yönetmen: Steven Spielberg

30. The Godfather, 1972

30. The Godfather, 1972

IMDb: 9.2 

Özet: İtalyan asıllı ünlü bir aile olan Corleone ailesi, Don Vito Corleone liderliğinde suça dayalı bir örgüt kurmuştur. New York'taki diğer dört aileyle birlikte yeraltı işlerini yönetirler. Corleone ailesinin özelliği, Don Corleone'in politikacıları ve yargıçları kolayca etkileyebilme yeteneğidir. Bu yakın ilişkiler, ailenin diğerlerinin açamadığı kapıları açmasını sağlar. 

Oyuncular: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan 

Yönetmen: Francis Ford Coppola

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31. The Shawshank Redemption, 1994

31. The Shawshank Redemption, 1994

IMDb: 9.3 

Özet: Andy Dufresne, karısı ve sevgilisini öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edilir. Shawshank hapishanesinde, Andy'nin hayata bağlı ve iyimser tavrı herkesi etkiler. Mahkum arkadaşı Red ile unutulmaz bir dostluk kurarak hapishaneyi değiştirirler. 

Oyuncular: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton 

Yönetmen: Frank Darabont

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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