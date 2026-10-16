IMDb Puanı 8'in Üstünde Olan Birbirinden Kaliteli Kült Filmler
Kült filmler, zaman içinde büyük bir hayran kitlesi edinen ve sinema dünyasında kendine özgü bir yeri olan yapımlardır. İlginç hikayeleri, sıra dışı karakterleri veya etkileyici görsel efektleri ile dikkat çeken bu filmler, sinemaseverlerin hafızalarında daima iz bırakır. 2026'da listemizi güncelledik ve The Odyssey, Project Hail Mary, Demon Slayer: Infinity Castle, Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, Dhurandhar ve Kantara: A Legend - Chapter 1 gibi IMDb puanı 8'in üzerinde olan 2025-2026 yapımlarını ekledik. Her filmin IMDb puanını da yanına yazdık. İşte sizin için derlediğimiz, her sinemaseverin mutlaka izlemesi gereken güncel film önerileriyle dolu bir liste. 👇
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
1. Donnie Darko, 2001
2. V For Vendetta, 2005
3. Kantara: A Legend - Chapter 1, 2025
4. The Truman Show, 1998
5. Amelie, 2001
6. A Clockwork Orange, 1971
7. Citizen Kane, 1941
8. Project Hail Mary, 2026
9. Dhurandhar, 2025
10. 2001: A Space Odyssey, 1968
11. Requiem For A Dream, 2000
12. Old Boy, 2003
13. Demon Slayer: Infinity Castle, 2025
14. Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, 2025
15. Inglourious Basterds, 2009
16. The Great Dictator, 1940
17. Alien, 1979
18. The Odyssey, 2026
19. American History X, 1998
20. Psycho, 1960
21. The Pianist, 2002
22. Leon: A Professional, 1994
23. The Silence Of The Lambs, 1991
24. Life is Beautiful, 1997
25. The Green Mile, 1999
26. The Matrix, 1999
27. Fight Club,1999
28. Pulp Fiction, 1994
29. Schindler's List, 1993
30. The Godfather, 1972
31. The Shawshank Redemption, 1994
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