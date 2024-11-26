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İki Sene Önce Selen Görgüzel'den Boşanan Hamdi Alkan'dan Ayrılık Sözleşmesi İtirafı: ''Eğer Konuşursak...''

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İki Sene Önce Selen Görgüzel'den Boşanan Hamdi Alkan'dan Ayrılık Sözleşmesi İtirafı: ''Eğer Konuşursak...''

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 15:43

Hamdi Alkan, ülkemizin önemli oyuncu ve senaristlerinden birisi olarak tanınıyor. Kendisi en son 'Kızıl Goncalar' isimli televizyon dizisinde kısa bir süre rol almıştı. Kendisi 2014 yılında Selen Görgüzel ile hayatını birleştirmiş fakat çift 2022 yılında yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Görgüzel, Alkan için 'Dünya ahiret abim' şeklinde bir açıklama yapmış ve ikilinin arasındaki bu dinamik tuhaf bulunmuş ve epey konuşulmuştu. Şaşırtan bir açıklama bu sefer Alkan cephesinden geldi. Ünlü isim katıldığı 'Pembe Masa' isimli televizyon programında Selen Görgüzel ile birlikte bir ayrılık sözleşmesi yaptıklarını açıkladı. Sözleşmedeki ince bir madde ise uyulmadığı taktirde cep yakacak cinstendi.

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Bir dönemlerin 'Gazman'ı başarılı oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisini en son 'Kızıl Goncalar' dizisinde ekranlarda izlemiştik.

Bir dönemlerin 'Gazman'ı başarılı oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisini en son 'Kızıl Goncalar' dizisinde ekranlarda izlemiştik.

Hamdi Alkan, imza attığı başarıların yanı sıra aşk hayatında yaşadığı tatsızlıklar ile de gündeme gelen bir isim.

Hamdi Alkan, imza attığı başarıların yanı sıra aşk hayatında yaşadığı tatsızlıklar ile de gündeme gelen bir isim.

Alkan, 2014 yılında dünyaevine girdiği Selen Görgüzel'den 2022 yılında ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması'nı gerekçe göstererek ayrılma kararı almıştı. Çift, tek celsede boşanmıştı.

Alkan, 2014 yılında dünyaevine girdiği Selen Görgüzel'den 2022 yılında ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması'nı gerekçe göstererek ayrılma kararı almıştı. Çift, tek celsede boşanmıştı.

Boşanmayla birlikte evlilik bitmiş olsa da söylemlerde hala bitmemiş bir şeyler vardı. Görgüzel, katıldığı televizyon programlarında Hamdi Alkan ile olan evliliğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmaya devam ediyordu.

Boşanmayla birlikte evlilik bitmiş olsa da söylemlerde hala bitmemiş bir şeyler vardı. Görgüzel, katıldığı televizyon programlarında Hamdi Alkan ile olan evliliğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmaya devam ediyordu.

'Hamdi'yi düzenli olarak aldattım. Ama gözle.' şeklinde bir açıklaması bile var Selen Görgüzel'in.

Fakat Hamdi Alkan, bu konularla ilgili pek konuşmayı tercih etmiyordu o dönemlerde. 'Herkes kendi yolunda ilerliyor.' diyerek işin içinden sıyrılmayı tercih ediyordu.

Fakat Hamdi Alkan, bu konularla ilgili pek konuşmayı tercih etmiyordu o dönemlerde. 'Herkes kendi yolunda ilerliyor.' diyerek işin içinden sıyrılmayı tercih ediyordu.
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Özlem Esra Ada’nın, Selen Görgüzel ile olan boşanma sürecine dair sorularına da yanıt veren Hamdi Alkan, ayrılık sözleşmesi hakkında ilk kez konuştu. Ünlü ismin ifade ettiğine göre taraflardan birisi diğeri hakkında konuşursa tamı tamına 1 milyon liralık ceza ödeyecekmiş.

Özlem Esra Ada’nın, Selen Görgüzel ile olan boşanma sürecine dair sorularına da yanıt veren Hamdi Alkan, ayrılık sözleşmesi hakkında ilk kez konuştu. Ünlü ismin ifade ettiğine göre taraflardan birisi diğeri hakkında konuşursa tamı tamına 1 milyon liralık ceza ödeyecekmiş.

 “Evet, böyle bir madde var. İlişkiler bittikten sonra insanlar tırnaklarını çıkarıyor resmen. Yapılan açıklamalar ve haberler sosyal medyada ömür boyu kalıyor. İleride çocuklarınız bu haberleri görüyor ve etkileniyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir madde koyduk. Karşı taraf hakkında kim konuşursa, 1 milyon TL ceza ödeyecek.” diyen Hamdi Alkan'ın neden Selen Hanım hakkında konuşmadığını anlamış olduk bizler de böylelikle...

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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