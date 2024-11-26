İki Sene Önce Selen Görgüzel'den Boşanan Hamdi Alkan'dan Ayrılık Sözleşmesi İtirafı: ''Eğer Konuşursak...''

Hamdi Alkan, ülkemizin önemli oyuncu ve senaristlerinden birisi olarak tanınıyor. Kendisi en son 'Kızıl Goncalar' isimli televizyon dizisinde kısa bir süre rol almıştı. Kendisi 2014 yılında Selen Görgüzel ile hayatını birleştirmiş fakat çift 2022 yılında yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Görgüzel, Alkan için 'Dünya ahiret abim' şeklinde bir açıklama yapmış ve ikilinin arasındaki bu dinamik tuhaf bulunmuş ve epey konuşulmuştu. Şaşırtan bir açıklama bu sefer Alkan cephesinden geldi. Ünlü isim katıldığı 'Pembe Masa' isimli televizyon programında Selen Görgüzel ile birlikte bir ayrılık sözleşmesi yaptıklarını açıkladı. Sözleşmedeki ince bir madde ise uyulmadığı taktirde cep yakacak cinstendi.