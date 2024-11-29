Karnı Burnunda Oyuncu Neslihan Atagül Hamilelik Süreci Hakkında Konuştu:''Muazzam Bir His Ama...''

'Fatih Harbiye' ve 'Sefirin Kızı' gibi birçok başarılı yapımda rol alan güzel oyuncu Neslihan Atagül ve 'Pis Yedili', 'Bana Sevmeyi Anlat' gibi dizilerin tanınan oyuncusu Kadir Doğulu 2016 yılında dünyaevine girmişti. İkili, evlendikleri günden bu yana gerek katıldıkları programlarda yaptıkları açıklamalarla gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla hep çok konuşuldu. Şimdilerde ise karnı burnunda oyuncu Neslihan Atagül, hamileliğiyle gündemde.