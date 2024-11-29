Karnı Burnunda Oyuncu Neslihan Atagül Hamilelik Süreci Hakkında Konuştu:''Muazzam Bir His Ama...''
Karnı Burnunda Oyuncu Neslihan Atagül Hamilelik Süreci Hakkında Konuştu:''Muazzam Bir His Ama...''
'Fatih Harbiye' ve 'Sefirin Kızı' gibi birçok başarılı yapımda rol alan güzel oyuncu Neslihan Atagül ve 'Pis Yedili', 'Bana Sevmeyi Anlat' gibi dizilerin tanınan oyuncusu Kadir Doğulu 2016 yılında dünyaevine girmişti. İkili, evlendikleri günden bu yana gerek katıldıkları programlarda yaptıkları açıklamalarla gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla hep çok konuşuldu. Şimdilerde ise karnı burnunda oyuncu Neslihan Atagül, hamileliğiyle gündemde.
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Birlikte rol aldıkları 'Fatih Harbiye' dizisinde tanışıp büyük bir aşk yaşamaya başlayan ünlü çiftimiz Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. Çiftimiz 2016 yılında aynı yastığa baş koymaya karar vermiş ve dünyaevine girmişti.
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Evlendikleri günden bu yana her yaptıkları her söyledikleri olay olan ünlü çiftin aşkına bu süreçte ihanet iddialarının gölgesi düşse de ikili, söylenenlere kulak tıkamış ve aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam etmişti.
Bu aşkın dinamiğini bizler henüz çözmeye çalışırken geçtiğimiz aylarda bir de öğrendik ki güzel oyuncu Neslihan Atagül anne olmaya hazırlanıyormuş. Şimdilerde anne-baba olmanın tatlı heyecanıyla günlerini geçiren çift bu mutluluklarını sosyal medya üzerinden de sık sık paylaşıyor.
Güzel oyuncu Neslihan Atagül, izlemeye gittiği bir filmin çıkışında magazin muhabirlerine konuştu. Hamilelik hakkında hislerini paylaşan Atagül, ''Bunlar muazzam hisler ama biyolojik olarak da insanı yoran hisler. Hepsi çok olağan ve bizim doğamıza ait şeyler olduğu için alıp, kabul ediyorum.'' diyerek süreci iyisiyle kötüsüyle kabule geçtiğini ifade etti. Aynı zamanda doğumun Türkiye'de gerçekleşeceğini belirtti.
Neslihan Atagül'ün röportajının tamamını izlemek isteyenler için👇
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