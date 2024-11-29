Rota Yeniden Oluşturuldu: Kylie'den Sıkılan Banu Alkan Bu Sefer de Kim Kardashian'ı Taklitçi İlan Etti!

80'li yıllarda rol aldığı Yeşilçam filmlerinde güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Banu Alkan'ı tanımayanınız yoktur. Hatta kendisi o dönem güzelliğiyle o kadar ön plana çıkıyormuş ki ünlü oyuncuya 'Afrodit' takma ismi verilmiş. Mitlerde, masal dünyalarında anlatılmaya layık bir güzelliğe sahip olunca, ona özenen de çok oluyordur haliyle. Banu Alkan'a gerçekten özenenlerden biri midir bilmiyoruz fakat Kylie Jenner bir dönem Banu Alkan'ın giyim tarzına oldukça benzer kostümler tercih etmiş ve bu tercihleriyle Afrodit'in diline düşmüştü. Nitekim bir dönem Jenner'ı sosyal medyada sözleriyle yerin dibine sokup sokup çıkaran Alkan'ın yeni hedefi beyaz mayolu Kim Kardashian oldu.