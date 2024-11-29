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Rota Yeniden Oluşturuldu: Kylie'den Sıkılan Banu Alkan Bu Sefer de Kim Kardashian'ı Taklitçi İlan Etti!

Rota Yeniden Oluşturuldu: Kylie'den Sıkılan Banu Alkan Bu Sefer de Kim Kardashian'ı Taklitçi İlan Etti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
29.11.2024 - 20:23

80'li yıllarda rol aldığı Yeşilçam filmlerinde güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Banu Alkan'ı tanımayanınız yoktur. Hatta kendisi o dönem güzelliğiyle o kadar ön plana çıkıyormuş ki ünlü oyuncuya 'Afrodit' takma ismi verilmiş. Mitlerde, masal dünyalarında anlatılmaya layık bir güzelliğe sahip olunca, ona özenen de çok oluyordur haliyle. Banu Alkan'a gerçekten özenenlerden biri midir bilmiyoruz fakat Kylie Jenner bir dönem Banu Alkan'ın giyim tarzına oldukça benzer kostümler tercih etmiş ve bu tercihleriyle Afrodit'in diline düşmüştü. Nitekim bir dönem Jenner'ı sosyal medyada sözleriyle yerin dibine sokup sokup çıkaran Alkan'ın yeni hedefi beyaz mayolu Kim Kardashian oldu.

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Yeşilçam sinemasının 'Afrodit'i Banu Alkan, o dönemlerde yer aldığı 'Nikah Masası' ve 'Sarı Bela' gibi filmlerin yanı sıra cesur pozları ve iddialı açıklamalarıyla da epey konuşulan bir isimdi.

Yeşilçam sinemasının 'Afrodit'i Banu Alkan, o dönemlerde yer aldığı 'Nikah Masası' ve 'Sarı Bela' gibi filmlerin yanı sıra cesur pozları ve iddialı açıklamalarıyla da epey konuşulan bir isimdi.

'Bebeğim' deyişi ve kendine has stiliyle uzun yıllardır ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Alkan'ı en son 'Dünya Güzellerim' isimli televizyon programında izlemiştik.

'Bebeğim' deyişi ve kendine has stiliyle uzun yıllardır ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Alkan'ı en son 'Dünya Güzellerim' isimli televizyon programında izlemiştik.

Alkan'ın stili olduğu kadar konuşma üslubu da epey kendine has biliyorsunuz. Kendisi geçtiğimiz yıllarda sosyal medya üzerinden dünyaca ünlü isim Kylie Jenner'ı kendine hedef seçmiş ve ona 'kezban' diyerek verip veriştirmişti.

Alkan'ın stili olduğu kadar konuşma üslubu da epey kendine has biliyorsunuz. Kendisi geçtiğimiz yıllarda sosyal medya üzerinden dünyaca ünlü isim Kylie Jenner'ı kendine hedef seçmiş ve ona 'kezban' diyerek verip veriştirmişti.

Banu Alkan'ın Kylie Jenner'ı gömdüğü paylaşımları gözden kaçırdıysanız, sizler için şöyle derlemiştik👇

Afrodit, Kylie'den istediği yanıtları alamayınca sıkılmış olacak ki bu sefer okunu bir diğer dünyaca ünlü güzel Kim Kardashian'a çevirdi. Kardashian'ın beyaz mayolu ve taşlı kolyeli pozunu kendisinin yıllar önce verdiği bir poza işte böyle benzetti👇

Afrodit, Kylie'den istediği yanıtları alamayınca sıkılmış olacak ki bu sefer okunu bir diğer dünyaca ünlü güzel Kim Kardashian'a çevirdi. Kardashian'ın beyaz mayolu ve taşlı kolyeli pozunu kendisinin yıllar önce verdiği bir poza işte böyle benzetti👇

Banu Alkan, yukarıda kolajı paylaşıp altına ''KIM KARDASHIAN BANU ALKANI TAKLİT EDEREK ASLINI YAŞATIYOR.'' notunu düştü.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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