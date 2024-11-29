Şarkıcı Bayhan'ın En Acı Günü: Ünlü Şarkıcı Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı

2003 yılında 'Popstar Türkiye' yarışmasına katılmasının ardından ismini tüm Türkiye'ye tanıtan Bayhan Gürhan'ı birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Sonrasında Bayhan, uzun yıllar müzik dünyasından uzakta dursak da son yıllarda yeniden revaçta. 'Tiryakinim' ile oldukça başarılı bir çıkış yakalayan ünlü isimden üzen bir haber geldi. Bayhan, babası Sabahattin Gürkan'ı bir trafik kazası sonucu 68 yaşında kaybetti. Şarkıcı babasını bugün son yolculuğuna uğurladı.