Şarkıcı Bayhan'ın En Acı Günü: Ünlü Şarkıcı Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı
Şarkıcı Bayhan'ın En Acı Günü: Ünlü Şarkıcı Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı
2003 yılında 'Popstar Türkiye' yarışmasına katılmasının ardından ismini tüm Türkiye'ye tanıtan Bayhan Gürhan'ı birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Sonrasında Bayhan, uzun yıllar müzik dünyasından uzakta dursak da son yıllarda yeniden revaçta. 'Tiryakinim' ile oldukça başarılı bir çıkış yakalayan ünlü isimden üzen bir haber geldi. Bayhan, babası Sabahattin Gürkan'ı bir trafik kazası sonucu 68 yaşında kaybetti. Şarkıcı babasını bugün son yolculuğuna uğurladı.
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Deniz Seki ve Armağan Çağlayan gibi isimlerin jüri koltuğunda oturduğu 'Popstar Türkiye' yarışmasına katılmasının ardından ismini geniş kitlelere duyuran Bayhan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Hatta Deniz Seki, Bayhan'a karşı tutumuyla epey tepki toplamıştı o dönemlerde.
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Yarışmanın ardından yeni şarkılar çıkarsa da Bayhan bir süre ortadan kaybolmuştu. Ünlü şarkıcı, 'Seninle Olmak Varya' ve 'Tiryakinim' gibi şarkılarıyla müziğe yeniden merhaba diyerek son dönemin en çok dinlenen şarkıcılarından biri olmayı başardı.
Ünlü isimden ne yazık ki üzen bir haber geldi. Bayhan babası Sabahattin Gürhan'ı trafik kazası sonucunda kaybetti. 68 yaşında hayata gözlerini yuman Sabahattin Gürhan, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
Akkapı Asri Mezarlığı'na götürülen Sabahattin Gürhan'ın naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, şarkıcı Bayhan'ın yanı sıra ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
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