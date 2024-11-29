Fatih Ürek'ten 'Bunu da mı Duyacaktık!' Dedirten İtiraf: ''Sinirlenince Kendimi Tokatlıyorum!''
Fatih Ürek'ten 'Bunu da mı Duyacaktık!' Dedirten İtiraf: ''Sinirlenince Kendimi Tokatlıyorum!''
Fatih Ürek'i renkli sahne şovları ve eğlenceli televizyon sunuculuğuyla tanıyoruz. Deli dolu kişiliği ve içine sığmayan neşesiyle Fatih Ürek 'Neredesin Firuze' ve 'Şeytanın Pabucu' gibi filmlerde de rol almıştı. Ünlü isim bugün 'Aramızda Kalmasın' isimli televizyon programına konuk oldu. Programda kendiyle ilgili çok özel itiraflarda bulunan Ürek, sinirli anlarında ne yaptığını açıkladı.
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Fatih Ürek, 'Hadi Hadi' ve 'Sus' gibi hareketli şarkılarıyla tanıdığımız ünlü şarkıcılarımızdan. Biliyorsunuz kendisi şarkıcılığının yanı sıra televizyon programı sunuculuğu da yapıyor.
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Enerjik ve neşeli tavırlarıyla tanıdığımız Ürek, son zamanlarda geçirdiği operasyonla da adından söz ettiriyordu.
Ürek, 'Aramızda Kalmasın' isimli programa konuk oldu. Ünlü şarkıcı, sinirlenince kendine 'şak diye' tokat attığını itiraf ederek herkesi şoke etti.
İşte o anlar👇
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