Fatih Ürek'ten 'Bunu da mı Duyacaktık!' Dedirten İtiraf: ''Sinirlenince Kendimi Tokatlıyorum!''

Fatih Ürek'i renkli sahne şovları ve eğlenceli televizyon sunuculuğuyla tanıyoruz. Deli dolu kişiliği ve içine sığmayan neşesiyle Fatih Ürek 'Neredesin Firuze' ve 'Şeytanın Pabucu' gibi filmlerde de rol almıştı. Ünlü isim bugün 'Aramızda Kalmasın' isimli televizyon programına konuk oldu. Programda kendiyle ilgili çok özel itiraflarda bulunan Ürek, sinirli anlarında ne yaptığını açıkladı.