'Tatlı Kız' İmajına Elveda: Afra Saraçoğlu ELLE Dergisinin Kapak Kızı Oldu, Dişil Enerjisiyle Büyüledi!

İkilinin bir ayrıl bir barışık hallerine akıl sır erdiremesek de ünlü çift şimdilerde hallerinden gayet memnun görünüyor. Ne diyelim, Allah nazarlardan korusun. Bilirsiniz bizim gözümüz değmez ama yine de biz nazar boncuğumuzu şöyle bırakalım, ne olur ne olmaz🧿