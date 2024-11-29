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'Tatlı Kız' İmajına Elveda: Afra Saraçoğlu ELLE Dergisinin Kapak Kızı Oldu, Dişil Enerjisiyle Büyüledi!

'Tatlı Kız' İmajına Elveda: Afra Saraçoğlu ELLE Dergisinin Kapak Kızı Oldu, Dişil Enerjisiyle Büyüledi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
29.11.2024 - 22:42

'Yalı Çapkını' dizisinin 'Seyran'ı Afra Saraçoğlu, günümüzün en çok beğenilen kadın oyuncularından. Kendisi tıpkı diğer başarılı kadın oyuncularımız gibi yurt dışında da epey seviliyor. Ünü ülkeyi aşan güzel oyuncu ELLE Arabia'nın kapak kızı oldu. Dergi ve bir lüks markanın işbirliğiyle birlikte kamera karşısına geçen Saraçoğlu birbirinden yeni ve tarz tasarımları üzerinde taşıdı. Afra Saraçoğlu'nun verdiği pozlar sosyal medyada oldukça beğenildi.

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Afra Saraçoğlu, televizyon ekranlarına ilk adımını 2017 yılında 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisiyle atmıştı. Fakat Saraçoğlu'nun yıldızı şimdilerde canlandırdığı 'Seyran' karakteri ve 'Yalı Çapkını' dizisiyle parlamaya başlamıştı.

Afra Saraçoğlu, televizyon ekranlarına ilk adımını 2017 yılında 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisiyle atmıştı. Fakat Saraçoğlu'nun yıldızı şimdilerde canlandırdığı 'Seyran' karakteri ve 'Yalı Çapkını' dizisiyle parlamaya başlamıştı.

Hatta bu dizi seti ona oldukça iyi gelmiş ve güzel oyuncunun aşkta da yüzünü güldürmüştü. Dizideki partneri Mert Ramazan Demir ile gerçek hayatta da birliktelik yaşamaya başlamıştı.

Hatta bu dizi seti ona oldukça iyi gelmiş ve güzel oyuncunun aşkta da yüzünü güldürmüştü. Dizideki partneri Mert Ramazan Demir ile gerçek hayatta da birliktelik yaşamaya başlamıştı.

İkilinin bir ayrıl bir barışık hallerine akıl sır erdiremesek de ünlü çift şimdilerde hallerinden gayet memnun görünüyor. Ne diyelim, Allah nazarlardan korusun. Bilirsiniz bizim gözümüz değmez ama yine de biz nazar boncuğumuzu şöyle bırakalım, ne olur ne olmaz🧿

Saraçoğlu, sevgilisiyle pozlarından ziyade daha çok kendini paylaşıyor sosyal medya hesabında biliyorsunuz. O yüzden bizler de doğallığıyla ön planda olan güzel oyuncunun tatlı, içten ve daha çok neşeli hallerini görmeye alışıktık ta ki...

Saraçoğlu, sevgilisiyle pozlarından ziyade daha çok kendini paylaşıyor sosyal medya hesabında biliyorsunuz. O yüzden bizler de doğallığıyla ön planda olan güzel oyuncunun tatlı, içten ve daha çok neşeli hallerini görmeye alışıktık ta ki...

Ünlü oyuncunun son paylaşımını görene kadar! Afra Saraçoğlu, dünya genelinde oldukça bilinen bir dergi olan ELLE'nin kapak kızı oldu. ELLE Arabia ve lüks bir markanın işbirliğiyle yeni bir tarz oluşturan Saraçoğlu, koyu tonlardaki kıyafetleri ve makyajıyla adeta bambaşka birine dönüştü.

Ünlü oyuncunun son paylaşımını görene kadar! Afra Saraçoğlu, dünya genelinde oldukça bilinen bir dergi olan ELLE'nin kapak kızı oldu. ELLE Arabia ve lüks bir markanın işbirliğiyle yeni bir tarz oluşturan Saraçoğlu, koyu tonlardaki kıyafetleri ve makyajıyla adeta bambaşka birine dönüştü.

Kapak çekimi boyunca oluşturulan kendinden emin ve çekici duruşun dışına çıkmayan Afra Saraçoğlu'nun bu tarzı sosyal medyada da epey konuşuldu. 'Tatlı kız' imajından eser kalmayan Afra Saraçoğlu'nun pozlarını sizin için bu şekilde derledik👇

Kapak çekimi boyunca oluşturulan kendinden emin ve çekici duruşun dışına çıkmayan Afra Saraçoğlu'nun bu tarzı sosyal medyada da epey konuşuldu. 'Tatlı kız' imajından eser kalmayan Afra Saraçoğlu'nun pozlarını sizin için bu şekilde derledik👇
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Afra Saraçoğlu'nun kapak kızı olduğu dergi çekimindeki stilini sizler nasıl buldunuz? Haydi, oylamaya!

Afra Saraçoğlu'nun kapak kızı olduğu dergi çekimindeki stilini sizler nasıl buldunuz? Haydi, oylamaya!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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