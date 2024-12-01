Aşktan Öte Bir Dostluk Hikayesi: Haldun Dormen'den Eski Eşi Betûl Mardin'in Doğum Gününde Duygusal Paylaşım
Aşktan Öte Bir Dostluk Hikayesi: Haldun Dormen'den Eski Eşi Betûl Mardin'in Doğum Gününde Duygusal Paylaşım
Türkiye'ye halkla ilişkileri getiren kadın olarak adını hem iş dünyasına hem de akademiye altın harflerle yazdıran Betûl Mardin ve ömrünü tiyatroya adamış usta tiyatrocularımızdan Haldun Dormen 1959'da evlenerek hayatlarını birleştirmişti. İki başarılı isim, sekiz yıl süren evliliğin ardından boşanmıştı. Fakat çift, anlaşarak boşanmanın ardından görüşmeye devam etti. Mardin ve Dormen'in ikili ilişkiler adına muazzam bir örnek teşkil eden bu yıllar süren dostlukları hala devam ediyor. 1 Aralık doğumlu olan Betûl Mardin'in bugün doğum günüydü. Haldun Dormen eski eşinin doğum gününde bir fotoğraf paylaşarak doğum gününü kutladı.
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Betûl Mardin, ''Türkiye'ye halkla ilişkileri getiren kadın'' olarak ülkemizde ve dünya çapında nam salmış bir isim. Halkla ilişkiler alanında bir duayen olan Mardin, yıllardır emek verdiği bu alanda hala çalışmalarına devam etmekte.
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Haldun Dormen ise bambaşka karizması ve duruşuyla tiyatroda ekol haline gelmiş bir isim biliyorsunuz ki. Oldukça genç yaşlarda sahne tozunu yutmaya başlayan Haldun Dormen, 1955 yılında Dormen Tiyatrosu'nu kurdu ve ardından 1961 yılında Türkiye'de sahnelenen ilk batılı müzikal olan 'Sokak Kızı İrma'yı yönetti.
Bu iki alanında başarılı isim 1959'da dünyaevine girdi. Çiftin bu evliliklerinden 'Ömer' isimli bir de oğulları oldu.
Fakat ikili yoğun çalışma temposundan dolayı birbirlerine yeterince vakit ayıramadıklarını söyleyerek, kendilerince 'evliliği tadında bırakarak' sekiz yıl süren evliliğin ardından 1967 yılında boşandı. Gelin görün ki severek ayrılan Marin ve Dormen'in evliliklerini noktalandırmaları hiçbir zaman arkadaşlıklarına son vermeleri gerektiğini de göstermedi onlar için.
Dostlukları ömür boyu baki kalan ve anlayış çerçevesinde görüşmeyi sürdüren ikiliden Betûl Mardin'in bugün doğum günüydü. Haldun Dormen eski eşinin doğum gününü 'Nice yıllara Betûl' notunu düşerek yaptığı bu fotoğrafla kutladı.👇
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Yaa çok tatlılar 🤗🤗