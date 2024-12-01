Aşktan Öte Bir Dostluk Hikayesi: Haldun Dormen'den Eski Eşi Betûl Mardin'in Doğum Gününde Duygusal Paylaşım

Türkiye'ye halkla ilişkileri getiren kadın olarak adını hem iş dünyasına hem de akademiye altın harflerle yazdıran Betûl Mardin ve ömrünü tiyatroya adamış usta tiyatrocularımızdan Haldun Dormen 1959'da evlenerek hayatlarını birleştirmişti. İki başarılı isim, sekiz yıl süren evliliğin ardından boşanmıştı. Fakat çift, anlaşarak boşanmanın ardından görüşmeye devam etti. Mardin ve Dormen'in ikili ilişkiler adına muazzam bir örnek teşkil eden bu yıllar süren dostlukları hala devam ediyor. 1 Aralık doğumlu olan Betûl Mardin'in bugün doğum günüydü. Haldun Dormen eski eşinin doğum gününde bir fotoğraf paylaşarak doğum gününü kutladı.