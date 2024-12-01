Şarkıcı Murat Kekilli Hayatı Film Olursa Kimin Oynamasını İstediğini Açıkladı: 'Beni Kıvanç Tatlıtuğ Oynasın!'

1968 yılında Adana'da dünyaya gelen şarkıcı Murat Kekilli'yi bir çoğumuz 'Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz' sözlerine yer verdiği şarkısıyla tanıyoruz. Bir dönemlerin en ikonik şarkılarından biri olan Bu Akşam Ölürüm, bir neslin gençlik yıllarına şahitlik etmiştir eminiz ki. Tanınan şarkıcı şimdilerde yaptığı bir açıklanmayla gündem oldu. Kekilli, eğer hayatı film olursa hangi ünlü oyuncunun onu canlandırmasını istediğini açıkladı. Murat Kekilli'nin istediği oyuncu ile arasında fenotip olarak hiçbir benzerlik bulunmaması ise dikkat çekti.