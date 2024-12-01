Şarkıcı Murat Kekilli Hayatı Film Olursa Kimin Oynamasını İstediğini Açıkladı: 'Beni Kıvanç Tatlıtuğ Oynasın!'
Şarkıcı Murat Kekilli Hayatı Film Olursa Kimin Oynamasını İstediğini Açıkladı: 'Beni Kıvanç Tatlıtuğ Oynasın!'
1968 yılında Adana'da dünyaya gelen şarkıcı Murat Kekilli'yi bir çoğumuz 'Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz' sözlerine yer verdiği şarkısıyla tanıyoruz. Bir dönemlerin en ikonik şarkılarından biri olan Bu Akşam Ölürüm, bir neslin gençlik yıllarına şahitlik etmiştir eminiz ki. Tanınan şarkıcı şimdilerde yaptığı bir açıklanmayla gündem oldu. Kekilli, eğer hayatı film olursa hangi ünlü oyuncunun onu canlandırmasını istediğini açıkladı. Murat Kekilli'nin istediği oyuncu ile arasında fenotip olarak hiçbir benzerlik bulunmaması ise dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1999 yılında çıkarttığı 'Bu Akşam Ölürüm' isimli parçayla o yıla damgasını vuran Murat Kekilli'yi birçoğumuz bu şarkısıyla tanıyoruz. Bu şarkı döneminde dinleyicisini öylesine derinden etkilemişti ki şarkının hikayesi üzerine yorumlar yapılmış ve dinleyenler tarafından üretilen olası senaryolar yıllar boyunca kulaktan kulağa aktarılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisi sonraki yıllarda 'Avara' ve 'Bir Ahir Zaman' gibi albümler çıkartarak müzik hayatına devam etti. Fakat gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Murat Kekilli'yi bir süredir magazin gündeminde göremiyorduk. Hüzünlü şarkıların sevilen ismini en son politik duruşuyla eleştirildiğinde yaptığı 'Cenab-ı Hak'tan yana olmak yandaşlıksa, yandaşım.'' açıklamasıyla gündemde görmüştük.
Kekilli, Yasemin İlhan'a verdiği bir röportajda hayatı film olursa onu Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırmasını istediğini söyledi. ''Hayatım film olursa beni Kıvanç Tatlıtuğ oynasın. Lens takar, kara kaşlı, kara gözlü olur. Michael Jackson bile bembeyaz öldü. Kıvanç neden beni oynamasın?'' cümleleriyle bu isteğini dile getirdi.
Murat Kekilli'nin açıklamasını gören sosyal medya kullanıcıları da bu duruma tepkisiz kalamadı... Sizler için kullanıcı yorumlarını bu şekilde derledik👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın