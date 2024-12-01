Karmasını mı Yaşıyor? Ebru Gündeş ve Şubat Ayında Evlendiği Murat Özdemir'in Yollarını Ayırdığı İddia Edildi!
Ses renginin eşi benzeri olmadığı konusunda birçok kişinin hemfikir olduğu, sahne şovları ve duygusal parçalarıyla dinleyenleri bambaşka diyarlara götüren şarkıcı Ebru Gündeş ve iş insanı Murat Özdemir, bu senenin şubat ayında Dubai'de gerçekleşen bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Hatta Gündeş bir süredir Türkiye ve Dubai arasında mekik dokuduğu bir yaşam sürüyordu. Fakat ikilinin mutluluğu kısa sürdü. Gazetemagazin'in iddialarına göre Ebru Gündeş ve Murat Özdemir yollarını ayırdı. Daha öncelerde eski eşi Gündeş ve Murat Özdemir'in ilişkisini evliliğinin bitme nedeni olarak öne sürmüştü. Bu açıklama akıllara gelince sosyal medya kullanıcılarının birçoğu da 'Ebru Gündeş karma mı yaşıyor?' dedi.
'Çingenem', 'Demir Attım', 'Cumartesi' ve seslendirdiği daha birçok şarkısı dilimizden uzun yıllardır düşmeyen Ebru Gündeş'i mutlaka tanıyorsunuzdur. 90'lı yılların sonlarına doğru ününe kavuşan güçlü ses, o yıllardan bu yana hem girdiği polemiklerle hemde özel hayatıyla da epey konuşulan bir isim oldu.
Aşk hayatında birçok iddiayla karşı karşıya kalan ve yüzü bir türlü gülemeyen Ebru Gündeş'in 2010 senesinde Reza Zarrab ile evlenmesi de büyük olay olmuştu hatırlarsınız. İddialara göre çiftin aşkı her iki tarafın da hayatında başka kişiler varken başlamış ama bir süre gizlenmişti. Haklarında konuşulanlara kulak tıkayan ikili, Zarrab ve Gündeş 2010 yılında evlenmiş 2021 yılında ise resmen boşanmıştı.
Zarrab ile olan defteri tamamen kapattıktan sonra Gündeş'in adı bir süre kimseyle anılmadı. 2022 yılında arkadaş ortamında tanıştığı Murat Özdemir o dönemlerde Selin Kabaklı ile evliydi fakat gönlünü çoktan Ebru Gündeş'e kaptırmıştı bile. Gündeş, o dönemlerde bu birliktelikte bir olur yan görmedi ve Özdemir'i reddetti.
Fakat Özdemir pes etmemiş ve Gündeş'in sahnelerinde kendisini en önden izlemeye devam etmişti. Bu dönemde Eşi Selin Kabaklı'dan ayrılınca Ebru Gündeş de kendisine yeşil ışık yakmış ve ikili 2024'ün Şubat ayında Dubai'de evlenmişti.
@Gazetemagazin'in özel haberine göre ise Gündeş ve Özdemir'in aşk rüyası kısa sürdü. İddiaya göre Özdemir ve Gündeş tartışarak yollarını ayırdı ve İş insanı Murat Özdemir, apar topar eşyalarını toplayıp Dubai'den İstanbul'a döndü.
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