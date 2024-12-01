Karmasını mı Yaşıyor? Ebru Gündeş ve Şubat Ayında Evlendiği Murat Özdemir'in Yollarını Ayırdığı İddia Edildi!

Ses renginin eşi benzeri olmadığı konusunda birçok kişinin hemfikir olduğu, sahne şovları ve duygusal parçalarıyla dinleyenleri bambaşka diyarlara götüren şarkıcı Ebru Gündeş ve iş insanı Murat Özdemir, bu senenin şubat ayında Dubai'de gerçekleşen bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Hatta Gündeş bir süredir Türkiye ve Dubai arasında mekik dokuduğu bir yaşam sürüyordu. Fakat ikilinin mutluluğu kısa sürdü. Gazetemagazin'in iddialarına göre Ebru Gündeş ve Murat Özdemir yollarını ayırdı. Daha öncelerde eski eşi Gündeş ve Murat Özdemir'in ilişkisini evliliğinin bitme nedeni olarak öne sürmüştü. Bu açıklama akıllara gelince sosyal medya kullanıcılarının birçoğu da 'Ebru Gündeş karma mı yaşıyor?' dedi.