Sessizliğim Asaletimdendir: Serenay Sarıkaya, Cüneyt Özdemir'in Eleştirilerine Mesafeli Duruşuyla Yanıt Verdi!

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'yı illaki tanıyorsunuzdur. İkili, ilişkilerinin başladığı günden bu yana birçok eleştiri ve olumsuz yorumun da odak noktası haline geldi Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen GQ ödül töreninde 'Yılın Hype'ı'' ödülünü alan Mert Demir, Cüneyt Özdemir'in de olumsuz eleştirilerine maruz kalmıştı. Magazin Burada muhabirleri tarafından bir mekan çıkışında yakalanan Serenay Sarıkaya'ya sevgilisine yöneltilen bu olumsuz eleştiriler sorulunca ünlü isim sakinliğini bozmamaya çalışarak, soruyu geçiştirdi. Güzel oyuncunun gerginliği yüzünden okunuyordu.