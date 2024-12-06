Sessizliğim Asaletimdendir: Serenay Sarıkaya, Cüneyt Özdemir'in Eleştirilerine Mesafeli Duruşuyla Yanıt Verdi!
Sessizliğim Asaletimdendir: Serenay Sarıkaya, Cüneyt Özdemir'in Eleştirilerine Mesafeli Duruşuyla Yanıt Verdi!
Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'yı illaki tanıyorsunuzdur. İkili, ilişkilerinin başladığı günden bu yana birçok eleştiri ve olumsuz yorumun da odak noktası haline geldi Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen GQ ödül töreninde 'Yılın Hype'ı'' ödülünü alan Mert Demir, Cüneyt Özdemir'in de olumsuz eleştirilerine maruz kalmıştı. Magazin Burada muhabirleri tarafından bir mekan çıkışında yakalanan Serenay Sarıkaya'ya sevgilisine yöneltilen bu olumsuz eleştiriler sorulunca ünlü isim sakinliğini bozmamaya çalışarak, soruyu geçiştirdi. Güzel oyuncunun gerginliği yüzünden okunuyordu.
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Nisan ayında ilk kez birlikte görüntü vermelerinin ardından birlikteliklerine epey şaşırdığımız ünlü çiftimiz oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'i mutlaka tanıyorsunuz. Şimdilerde neredeyse ilişkilerinin sekizinci ayını dolduracak olan bu ünlü ikili, yaptıkları paylaşımlar, kariyerleri ve yaptıkları açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.
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Ünlü güzelimiz Serenay Sarıkaya, en son saç modelinde gittiği değişimle epey konuşulmuştu. Ünlü güzelimizin yeni imajını beğenenler kadar beğenmeyenler de olmuştu.
Son dönemlerin en çok dinlenen erkek şarkıcılarından Mert Demir ise GQ gecesinde aldığı 'Hype' ödülüyle eleştirilere kapı aralamıştı. Sanki bu dalda ödül almayı kendisi seçmişçesine sosyal medya üzerinden bilenen bıçaklar Demir'e yöneltilmişti.
Mert Demir'e gelen en tepki dolu eleştirilerden biri Cüneyt Özdemir'den gelmişti belki biliyorsunuzdur. Özdemir, bu ödülü yaptığı yazılı paylaşımla tiye alıp ödülün yüzeysel ve samimiyetsiz olduğunu belirtmişti. Mert Demir'in ödül almasının bir sebebinin ise Serenay Sarıkaya olduğunu ifade etmişti.
Bugün 'Aramızda Kalmasın' muhabirlerince görüntülenen Serenay Sarıkaya'ya Cüneyt Özdemir'in eleştirel yorumu soruldu. Sarıkaya, sakinliğini korumaya çalışarak ''Ayıp. Başka bir şey demeyeceğim.'' diyerek oradan uzaklaşmayı tercih etti. Ünlü oyuncunun gergin görüntüsü dikkat çekti.
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