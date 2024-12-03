'En Sevdiklerim' Paylaşımına Yönetmen Bey'i de Ekledi: Hadise ve Şenol Sönmez'in Aşk Pozu Dikkat Çekti!
'En Sevdiklerim' Paylaşımına Yönetmen Bey'i de Ekledi: Hadise ve Şenol Sönmez'in Aşk Pozu Dikkat Çekti!
Şimdilerde imajındaki radikal değişimle adından sıkça söz ettiren güzel şarkıcı Hadise, kariyerinde yeni basamağa atlaması ile de gündemde. Kendisi hali hazırda devam eden müzik kariyerinin yanı sıra bir de oyunculuğu deneyimlemeye başlamış durumda. Rol aldığı 'Esas Oğlan' isimli dizinin yayınlanmasının ardından yapılan gala gecesine yeni aşkı yönetmen Şenol Sönmez ile katılan Hadise'den o güne dair bir paylaşım görememiştik. Kendisinden 'esas'lı bir sosyal medya paylaşımı yeni geldi. Geceye dair birçok fotoğrafı birleştirip paylaşan Hadise, o fotoğrafların arasına yönetmen sevgilisiyle olan aşk pozunu da eklemeyi ihmal etmedi.
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Son günlerde gündemden hiç düşmeyen bir isim Hadise. Daha öncelerde iddialı sahne şovları ve yeni çıkarttığı hit şarkılarıyla anılan ünlü isim şimdilerde yer aldığı projelerle adından söz ettiriyor.
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'Esas Oğlan' dizisindeki performansı epey konuşulan, kimilerince yeterli bulunmasına rağmen eleştirmenler tarafından oyunculuğuyla sınıfta kalan Hadise'nin mutluluğunu olumsuz yorumlar bozamıyor. Çünkü ünlü şarkıcı bir süredir aşk sarhoşu.
Yönetmen Şenol Sönmez ile kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açan Hadise'nin gönlünün kapıları bir süredir kapalıydı biliyorsunuz. Bu aşk ona yeniliklerle, güzelliklerle geldi. İkili her birlikte görüntü verdiğinde yüzlerindeki gülümsemenin hiç eksik olmaması ise ''Hadise gerçek aşkı Şenol Sönmez'de buldu!'' dedirtiyor.
Hadise, 'Esas sevdiklerimle, esas bir gece' notunu düştüğü bir paylaşım yaptı. 'Esas Oğlan' dizisinin gecesinde çekilen birbirinden renkli görüntüleri bir araya getirip paylaşan ünlü şarkıcı birçok karede yeni aşkına da yer verdi.
Öyle ki bu paylaşımda en çok dikkat çeken görüntü ise Şenol Bey'in Hadise'yi sıkı sıkı sarıp sarmaladığı bu poz oldu👇
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