'En Sevdiklerim' Paylaşımına Yönetmen Bey'i de Ekledi: Hadise ve Şenol Sönmez'in Aşk Pozu Dikkat Çekti!

Şimdilerde imajındaki radikal değişimle adından sıkça söz ettiren güzel şarkıcı Hadise, kariyerinde yeni basamağa atlaması ile de gündemde. Kendisi hali hazırda devam eden müzik kariyerinin yanı sıra bir de oyunculuğu deneyimlemeye başlamış durumda. Rol aldığı 'Esas Oğlan' isimli dizinin yayınlanmasının ardından yapılan gala gecesine yeni aşkı yönetmen Şenol Sönmez ile katılan Hadise'den o güne dair bir paylaşım görememiştik. Kendisinden 'esas'lı bir sosyal medya paylaşımı yeni geldi. Geceye dair birçok fotoğrafı birleştirip paylaşan Hadise, o fotoğrafların arasına yönetmen sevgilisiyle olan aşk pozunu da eklemeyi ihmal etmedi.