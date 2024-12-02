Bir Yıl Olmuş Bile! Oyuncu Alina Boz ve Umut Evirgen'in Evliliklerinin Birinci Yılına Özel Paylaşımları

Ünlü oyuncu Alina Boz geçtiğimiz yıl hayatını yapımcı ve yönetmen Umut Evirgen ile birleştirmişti. Evlendikleri günden bu yana yaptıkları açıklamalarla gündemden düşmeyen çift, zamanla magazin dünyasının da en çok konuştuğu ikililerden biri haline geldi. Evirgen ve Boz, bugün evliliklerinin birinci yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla kutladılar. Çiftin bu paylaşımı görenlere 'Zaman ne kadar da hızlı, su gibi akıp geçiyor!' dedirtti.