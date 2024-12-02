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Bir Yıl Olmuş Bile! Oyuncu Alina Boz ve Umut Evirgen'in Evliliklerinin Birinci Yılına Özel Paylaşımları

Bir Yıl Olmuş Bile! Oyuncu Alina Boz ve Umut Evirgen'in Evliliklerinin Birinci Yılına Özel Paylaşımları

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 20:25

Ünlü oyuncu Alina Boz geçtiğimiz yıl hayatını yapımcı ve yönetmen Umut Evirgen ile birleştirmişti. Evlendikleri günden bu yana yaptıkları açıklamalarla gündemden düşmeyen çift, zamanla magazin dünyasının da en çok konuştuğu ikililerden biri haline geldi. Evirgen ve Boz, bugün evliliklerinin birinci yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla kutladılar. Çiftin bu paylaşımı görenlere 'Zaman ne kadar da hızlı, su gibi akıp geçiyor!' dedirtti.

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Alina Boz, dupduru güzelliğiyle ekranlarda görmeyi en sevdiğimiz yetenekli kadın oyuncularımızdan birsi. Kendisini bir süredir yeni bir yapımla ekranlarda göremesek de en son 'Bir Peri Masalı' isimli diziyle 2022 yılında izlemiştik.

Alina Boz, dupduru güzelliğiyle ekranlarda görmeyi en sevdiğimiz yetenekli kadın oyuncularımızdan birsi. Kendisini bir süredir yeni bir yapımla ekranlarda göremesek de en son 'Bir Peri Masalı' isimli diziyle 2022 yılında izlemiştik.

Güzel oyuncu geçtiğimiz senene yapımcı ve yönetmen Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamış ve ani bir kararla 2 Aralık'ta dünyaevine girmişti.

Güzel oyuncu geçtiğimiz senene yapımcı ve yönetmen Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamış ve ani bir kararla 2 Aralık'ta dünyaevine girmişti.

Kimileri tarafından beğeniyle takip edilen bu ünlü çiftimiz kimileri tarafından ise pek de samimi bulunmadı bu bir yıllık süreçte. Hatta öyle ki bazı yorumculara göre bu aşk pek de uzun soluklu olmayacaktı...

Kimileri tarafından beğeniyle takip edilen bu ünlü çiftimiz kimileri tarafından ise pek de samimi bulunmadı bu bir yıllık süreçte. Hatta öyle ki bazı yorumculara göre bu aşk pek de uzun soluklu olmayacaktı...

Gelin görün ki pek de öyle olmadı. Ünlü çift aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam etti ve bugün evliliklerinin birinci yıl dönümünü sosyal medya üzerinden işte bu fotoğraflarla kutladı👇

Gelin görün ki pek de öyle olmadı. Ünlü çift aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam etti ve bugün evliliklerinin birinci yıl dönümünü sosyal medya üzerinden işte bu fotoğraflarla kutladı👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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