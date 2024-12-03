Aile Saadetine Artık Cemre Baysel de Dahil: Aytaç Şaşmaz'ın Kalplerimizi Yumuş Yumuş Eden Paylaşımı!
Aile Saadetine Artık Cemre Baysel de Dahil: Aytaç Şaşmaz'ın Kalplerimizi Yumuş Yumuş Eden Paylaşımı!
Abili kardeşli olarak ünlü oyuncularımızdan olan İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz'ı illaki tanıyorsunuzdur. İsmail Ege Şaşmaz 2021 yılından bu yana Hande Ünal ile evli. Aytaç Şaşmaz ise uzun bir süredir ünlü güzellerimizden Cemre Baysel ile birlikte. İki kardeş, aşklarını da yanlarına alıp buluştular. O buluşmaya ait bir pozlarını Aytaç Şaşmaz kendi sosyal medyasından paylaştı. Gönderi kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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'Güneşi Beklerken' dizisinin ardından yıldızı parlayan karizmatik oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, başarılı oyunculuğunu en son 'Kör Nokta' isimli diziyle gözler önüne sermişti.
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Kendisi 2021 yılında Hande Ünal ile dünyaevine girdi. Çiçeği burnunda anne- baba olan çiftimizin ise Azra ismini verdikleri dünyalar tatlısı bir kızı var.
Aytaç Şaşmaz ise yakışıklılığıyla şimdilerde sosyal medyada sık sık konuşulan oyuncularımızdan. Kendisinin son dönemdeki popülerliğine ulaştıran şey ise şüphesiz 'Baht Oyunu' isimli dizide başrol olarak yer alması oldu.
Şaşmaz 2021 yılında yayınlanan bu dizide şimdilerde biricik aşkı olan oyuncu Cemre Baysel ile rol arkadaşıydı. Sette başlayan arkadaşlık aşka evrilmiş ve bugünlerde en sevdiğimiz çiftlerden biri haline dönüşmüştü Baysel ve Şaşmaz ikilisi.
Aşk dolu ve romantizmi tavan yaptıran paylaşımlarıyla bildiğimiz Aytaç Şaşmaz, bu sefer epey duygusal bir 'aile' pozu paylaştı. Abisi, yengesi ve sevdiceğinin olduğu bu fotoğraf sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken bizim de kalbimizi yumuş yumuş etti.👇
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