Aile Saadetine Artık Cemre Baysel de Dahil: Aytaç Şaşmaz'ın Kalplerimizi Yumuş Yumuş Eden Paylaşımı!

Abili kardeşli olarak ünlü oyuncularımızdan olan İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz'ı illaki tanıyorsunuzdur. İsmail Ege Şaşmaz 2021 yılından bu yana Hande Ünal ile evli. Aytaç Şaşmaz ise uzun bir süredir ünlü güzellerimizden Cemre Baysel ile birlikte. İki kardeş, aşklarını da yanlarına alıp buluştular. O buluşmaya ait bir pozlarını Aytaç Şaşmaz kendi sosyal medyasından paylaştı. Gönderi kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.