Gizleme Bizden, Çekinme Söyle: Melisa Döngel Yeni Aşkı Sorulunca Konuyu Nasıl Değiştireceğini Şaşırdı!

En son 'Kirli Sepeti' dizisinin 'Aylin'i olarak izlediğimiz oyuncu Melisa Döngel, bir süredir kalbinin kapılarını aşka kapatmıştı. Bu süreçte ismi bazı karizmatik ünlülerimizin yanı sıra Barış Alper Yılmaz gibi başarılı futbolcularla da anılmıştı. Gelgelim güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde uzun bir sürenin ardından ilk kez biriyle görüntülendi. Döngel, futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile gittikleri bir mekanda görüntü vermesinin ardından aşklarını ilan etmiş oldu. Bugün gerçekleşen GQ Men of the Year Ödül Gecesi'ne katıldı. Melisa Döngel, magazin muhabirleri aşk sorularını kendisine yöneltilince ne yapacağını bilemeyerek konuyu değiştirmeye çalıştı.