Gizleme Bizden, Çekinme Söyle: Melisa Döngel Yeni Aşkı Sorulunca Konuyu Nasıl Değiştireceğini Şaşırdı!
Gizleme Bizden, Çekinme Söyle: Melisa Döngel Yeni Aşkı Sorulunca Konuyu Nasıl Değiştireceğini Şaşırdı!
En son 'Kirli Sepeti' dizisinin 'Aylin'i olarak izlediğimiz oyuncu Melisa Döngel, bir süredir kalbinin kapılarını aşka kapatmıştı. Bu süreçte ismi bazı karizmatik ünlülerimizin yanı sıra Barış Alper Yılmaz gibi başarılı futbolcularla da anılmıştı. Gelgelim güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde uzun bir sürenin ardından ilk kez biriyle görüntülendi. Döngel, futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile gittikleri bir mekanda görüntü vermesinin ardından aşklarını ilan etmiş oldu. Bugün gerçekleşen GQ Men of the Year Ödül Gecesi'ne katıldı. Melisa Döngel, magazin muhabirleri aşk sorularını kendisine yöneltilince ne yapacağını bilemeyerek konuyu değiştirmeye çalıştı.
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Melisa Döngel, yetenekli oyunculuğuyla son yıllarda çok konuşulan bir isim. Haliyle ünlü oyuncunun özel hayatında da gözler üzerinde. Kendisi yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelmeyi başarsa da bir süredir yeni bir aşkla hiç gündeme gelmemişti.
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Döngel, geçtiğimiz akşamlarda futbolcu Atakan Kesgin ile yakalanarak yeni yıl gelmeden yeni aşkı bulanlar kervanına adını yazdırmayı başardı.
Bu gece gerçekleşen GQ Men of the Year ödül töreninde boy gösteren güzel oyuncuya magazin muhabirleri tarafından Kesgin ile yaşadığı aşk soruldu. Melisa Döngel bu soru karşısında bol bol gülücükler saçarken; bu konu hakkında konuşmak istemediğini belli edercesine konuyu değiştirdi.
İşte o anlar👇
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