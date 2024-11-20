Survivor'a Davet Edilmeyen Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı'ya Seslendi
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Survivor'a Davet Edilmeyen Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı'ya Seslendi
Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Nagihan Karadere, Survivor 2025 hakkında konuştu. Survivor 2025'teki All Star kadrosunda olması beklenen Nagihan bu konuda herhangi bir teklif almadığını belirtti. Muhabirlere konuşan Nagihan, Acun Ilıcalı'ya seslenerek teklif beklediğini duyurdu. Bakalım Nagihan'ın bu hamlesi işe yarayacak mı? Detaylar içeriğimizde!
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All Star-Gönüllüler formatında yapılacak olan Survivor 2025 için geri sayım başladı desek yeridir.
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Tanıtımları yayınlansa da Acun Ilıcalı'nın kimlerin katıldığına dair ser verip sır vermemesi izleyiciyi daha da meraklandırırken Survivor'ın gedikli isimlerinden Nagihan Karadere'den olay açıklamalar geldi.
Özellikle son sezonda ortalığı epey karıştıran Nagihan, Acun Ilıcalı'yı bile çileden çıkarmıştı.
Katıldığı ödül töreninde soruları yanıtlayan Nagihan Karadere, Survivor 2025'e katılıp katılmayacağı konusunun belirsiz olduğunu söyledi.
'Survivor gündemimiz yok. Bir teklif de yok. Görüşmede yok. O yüzden ben bu sene nadasa çekileceğim. Yaş itibarıyla ve sağlık sorunları sebebiyle...'
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Teklif gelmediğinin altını çizen Nagihan, 'Acun Bey'e buradan sesleniyorum. Ne zaman gelecek bu teklif bende merak ediyorum.' dedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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