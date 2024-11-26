Tipi Köylü ya da Fakiri Oynamaya Müsait Olmayan Oyuncular Bu Konuda Haklı Olabilir mi?

Son günlerde gündemimiz Pınar Altuğ'un 'tipinin köylü kadını oynamaya uygun olmadığına dair' açıklamasıyla bir hayli meşgul. Altuğ'un 'Benden köylü kadını çıkmaz' sözleri büyük bir tepki çekti ve ünlü oyuncu ikinci bir açıklama yaparak yüzünün doğal durmayacağını ve sözlerini bu amaçla söylediğini belirtti. Hatırlar mısınız bilmem ama 2019 yılında Bade İşçil de benzer bir açıklama yapmış ve 'Tipim fakiri oynamaya müsait değil.' demişti. İlk duyulduğunda büyük tepki gösterilen bu sözler üstüne biraz düşünelim, acaba oyuncular bu söylemlerinde haklı olabilir mi?

Buyurun, birlikte tartışalım...