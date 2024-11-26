Tipi Köylü ya da Fakiri Oynamaya Müsait Olmayan Oyuncular Bu Konuda Haklı Olabilir mi?
Tipi Köylü ya da Fakiri Oynamaya Müsait Olmayan Oyuncular Bu Konuda Haklı Olabilir mi?
Son günlerde gündemimiz Pınar Altuğ'un 'tipinin köylü kadını oynamaya uygun olmadığına dair' açıklamasıyla bir hayli meşgul. Altuğ'un 'Benden köylü kadını çıkmaz' sözleri büyük bir tepki çekti ve ünlü oyuncu ikinci bir açıklama yaparak yüzünün doğal durmayacağını ve sözlerini bu amaçla söylediğini belirtti. Hatırlar mısınız bilmem ama 2019 yılında Bade İşçil de benzer bir açıklama yapmış ve 'Tipim fakiri oynamaya müsait değil.' demişti. İlk duyulduğunda büyük tepki gösterilen bu sözler üstüne biraz düşünelim, acaba oyuncular bu söylemlerinde haklı olabilir mi?
Buyurun, birlikte tartışalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son günlerde gündemimiz Pınar Altuğ'un tipinin köylü kadın rolü için uygun olmadığına dair yaptığı açıklamayla bir hayli meşgul.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altuğ'un bu sözleri gündeme oturunca tepkiler de çığ gibi büyüdü ve ünlü oyuncu konuyla ilgili ikinci bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
Şimdi birkaç yıl geriye gidelim, bir başka ünlü oyuncu Bade İşçil de Ufak Tefek Cinayetler'de rol aldığı dönemde benzer bir açıklama yapmıştı.
İşçil yaptığı açıklamada "Tipim fakiri oynamaya müsait değil" demiş ve yine benzer şekilde eleştirilere maruz kalmıştı.
Şimdi gelelim her iki oyuncunun da eleştirilerin ardından yaptıkları ikinci açıklamalara... İkisi de yanlış anlaşıldıklarını, kendilerine gelen her rolü kabul edebileceklerini vurguladılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pınar Altuğ ayrıca yüzünün doğal durmayacağını ve bu sebeple köylü kadın görüntüsü için uygun olamayacağını düşünerek bunları söylediğini açıkladı.
Peki oyuncular bu açıklamalarında aslında ne anlatmak istediler? Gelen tepkiler yerinde miydi? Birlikte üstüne bir konuşalım isterseniz.
Biz doğrudan tepki göstermeye alıştık ama aslında oyuncular bu konuda haklılar. Kendi kariyerleri açısından gelen tekliflere 'tamam' diyebilirler ama burada değerlendirmeye katmadığınız bir şey var.
Castlar belirlenirken oyuncunun role uygun olup olmadığına, görüntüsünün karaktere uyup uymamasına bakılıyor biliyorsunuz. Kimi oyuncunun görüntüsü her türlü role uygun olurken, kimi oyuncular ömürleri boyunca benzer karakterleri canlandırıyor.
Estetik müdahaleler ya da belki de sadece genetik bunda etkili olabilir. Oyuncuların bütünleşmiş görünmedikleri herhangi bir projede yer almaları da yine ilk olarak izleyicinin tepkisini çeker her zaman.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çünkü bir oyuncu bir rolle bütünleşmediğinde bunun karşılığı olarak izleyici yapımdan soğur, reytingler düşer ve dizi final kararı alır. Dolayısıyla oyuncuların estetik ya da genetik sebeplerle bir role uygun olmadıklarını düşünmelerinin altı pek de boş değil aslında.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın