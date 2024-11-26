Elenecekler Zaten Belli mi? MasterChef'le İlgili Wikipedia'da Yer Alan Liste "Yok Artık" Dedirtti
Elenecekler Zaten Belli mi? MasterChef'le İlgili Wikipedia'da Yer Alan Liste "Yok Artık" Dedirtti
Kaynak: https://x.com/tahamustafa00/status/18...
MasterChef Türkiye'de sezon bomba gibi sürerken, ilk 10'a kalan yarışmacılar belli oldu. Büyük bir heyecanın hakim olduğu yarışmada her hafta bir isim kıyasıya mücadelenin sonunda yarışmaya veda ediyor. Ocak ayında final yapması beklenen programla ilgili kafa karıştıran bir iddia ortaya atıldı. Wikipedia'da şu ana kadar elenen isimlerin yer aldığını belirten bir kullanıcı, sonraki haftalarda da elenecek isimlerin listede adının yazmış olabileceğini ifade etti. Bakalım siz bu paylaşımla ilgili ne düşüneceksiniz?
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MasterChef Türkiye heyecanı yüksek bir sezonla sürerken ilk 10'a giren yarışmacılar netleşti bile.
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Sezonun heyecanı o kadar yüksek ki çoğu zaman hiç beklenmedik bir yarışmacının elenmesiyle bir hayli şaşırıyoruz.
Ancak bu kez ortaya atılan bir iddia her şeyin kurgu olabileceği ya da önceden bilindiğine dair epey şüphe uyandırdı.
Wikipedia'da yer alan bir listede, MasterChef'ten elenecek isimlerin bir bir sıralandığı iddia edildi. Listenin sağ tarafına aşağıdan yukarı doğru bakarsanız şu ana kadar elenen isimlerin sırayla doğru olduğunu görürsünüz.
Bu listeye göre bu hafta Erim'in eleneceği iddia ediliyor. Bakalım bu iddia doğru çıkacak mı?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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