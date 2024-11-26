Elenecekler Zaten Belli mi? MasterChef'le İlgili Wikipedia'da Yer Alan Liste "Yok Artık" Dedirtti

MasterChef Türkiye'de sezon bomba gibi sürerken, ilk 10'a kalan yarışmacılar belli oldu. Büyük bir heyecanın hakim olduğu yarışmada her hafta bir isim kıyasıya mücadelenin sonunda yarışmaya veda ediyor. Ocak ayında final yapması beklenen programla ilgili kafa karıştıran bir iddia ortaya atıldı. Wikipedia'da şu ana kadar elenen isimlerin yer aldığını belirten bir kullanıcı, sonraki haftalarda da elenecek isimlerin listede adının yazmış olabileceğini ifade etti. Bakalım siz bu paylaşımla ilgili ne düşüneceksiniz?