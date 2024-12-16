Asıl Olay Buradaymış: Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ı Neslihan Yeldan Oyuncularla İlgili Sözleriyle Şoke Etti!
Asıl Olay Buradaymış: Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ı Neslihan Yeldan Oyuncularla İlgili Sözleriyle Şoke Etti!
Kızılcık Şerbeti gelmiş geçmiş en kaoslu, en entrika dolu dizilerden biri. Ancak son zamanlarda dizide izlediklerimizden ziyade setle ilgili duyduklarımız daha olaylı görünüyor. Geçtiğimiz sezonun sonunda Müjde Uzman'ın 'tükendim' açıklamasından bu yana dizideki ortam pek de düzelmedi diyebiliriz. Yeni sezonda diziye katılan oyunculardan duyduklarımız genellikle kafaları epey karıştırıyor. Şebnem Bozoklu hariç tüm yeni oyuncular diziden ayrılmış, yakın zamanda Sevtap rolüyle Neslihan Yeldan diziye katılmıştı. Ancak onun söyledikleri de bir kez daha 'Neler oluyor?' diye düşündürdü.
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Kızılcık Şerbeti'yle ilgili bildiğimiz en temel konu kaosu ve entrikaları... Ancak son zamanlarda senaryosundan ziyade bu durum set ortamına yayılmış durumda!
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Diziye yeni sezonda katılan oyuncular birer birer ayrılmış ve pek de umduklarını bulamadıklarına dair açıklamalar yapmışlardı.
Gelenlerin tek tek gitmesiyle birlikte bu kez de Sevtap karakteriyle Neslihan Yeldan dizi kadrosuna katılmıştı.
Ancak henüz dizideki rolü devam eden Yeldan öyle bir açıklama yaptı ki set ortamında pek de istenen durumların yaşanmadığının bir sinyalini daha verdi.
"Büyüğe saygı, küçüğe sevgi, gerekiyorsa herkese azıcık da olsa empati, merhaba, nasılsın, hoş geldin, hayırlı olsun, teşekkür ederim, gerekiyorsa kusura bakma, özür dilerim... Kendisi küçük ama etkisi büyük cümleleri kullanamıyorsak medeniyetten, adab-ı muaşeretten, görgü kurallarından yoksunuz demektir." diyen ünlü oyuncu kafaları fena karıştırdı.
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Oyuncunun söyledikleriyle kimi kastettiği bilinmiyor ancak bu kişinin dizide kızı rolünü oynayan Feyza Civelek olduğu iddia edildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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