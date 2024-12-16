Asıl Olay Buradaymış: Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ı Neslihan Yeldan Oyuncularla İlgili Sözleriyle Şoke Etti!

Kızılcık Şerbeti gelmiş geçmiş en kaoslu, en entrika dolu dizilerden biri. Ancak son zamanlarda dizide izlediklerimizden ziyade setle ilgili duyduklarımız daha olaylı görünüyor. Geçtiğimiz sezonun sonunda Müjde Uzman'ın 'tükendim' açıklamasından bu yana dizideki ortam pek de düzelmedi diyebiliriz. Yeni sezonda diziye katılan oyunculardan duyduklarımız genellikle kafaları epey karıştırıyor. Şebnem Bozoklu hariç tüm yeni oyuncular diziden ayrılmış, yakın zamanda Sevtap rolüyle Neslihan Yeldan diziye katılmıştı. Ancak onun söyledikleri de bir kez daha 'Neler oluyor?' diye düşündürdü.