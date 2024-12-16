Kızıl Goncalar'ın Vahid'i Tolga Tekin'den Rolüyle İlgili "Şeytan" Benzetmesi!
Kızıl Goncalar'ın Vahid'i Tolga Tekin'den Rolüyle İlgili "Şeytan" Benzetmesi!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=uPnkv...
Ekranların en çok konuşulan yapımlarından olan Kızıl Goncalar'da gerim gerim gerildiğimiz bir bölümün daha sonuna geldik. Vahid'e saldırıldığını gördüğümüz bölüm yayınlanırken, karakteri canlandıran Tolga Tekin'in Gülay Afşar’la yayınına katılarak Oksijen TV ekranlarına verdiği röportajı izledik. Karakteriyle ilgili konuşan Tekin, oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Diziye veda etmesinin ardından 'Rüyalarıma girdi' diyen ünlü oyuncu, diziyle ilgili de önemli söylemlerde bulundu.
Kaynak: Oksijen TV - Gülay Afşar’la
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Başarısını Altın Kelebek'te aldığı üç ödülle taçlandıran Kızıl Goncalar, son iki sezonun en iddialı yapımları arasında yer almaya devam ediyor.
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Diziye girdiği andan bu yana korkulu belamız olan Vahid, son bölümde hapishanede bir saldırıya uğradı ve büyük ihtimalle de öldürüldü.
Karakteri adeta yaşayarak canlandıran Tolga Tekin, Oksijen TV'de Gülay Afşar’la yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.
"Hayatımda oynadığım en zor roldü" diyen Tekin, "Bir şeytanı oynuyorsunuz. Bir süre sosyal medyadan Kızıl Goncalar'ı da x'leyeceğim. Çünkü Vahid büyük bir ağırlık yaptı bana. Rüyalarıma girdi" açıklamasında bulundu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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