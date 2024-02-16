Kadın Çılgın Çıktı: Angelina Jolie'nin İlk Eşinden Deliler Gibi Flörtleştikleri Yıllara Ait Bir İtiraf Geldi
Kadın Çılgın Çıktı: Angelina Jolie'nin İlk Eşinden Deliler Gibi Flörtleştikleri Yıllara Ait Bir İtiraf Geldi
Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin özel hayatı magazin dünyasında en çok konuşulanlar arasındadır. Özellikle Brad Pitt ile olan bitmiş ilişkisi son zamanlarda epey gündemde. Ancak Jolie'yi bu sefer gündeme getiren ilk eşi oldu. İngiliz aktör Jonny Lee Miller, katıldığı bir podcastte Jolie'yi etkilemek için ne yaptığını anlattı. Gelin o hikayenin ayrıntılarına hep birlikte bakalım.
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Hollywood dünyasının en parlak isimlerinden biri olan Angelina Jolie'nin özel hayatıyla ilgili gelişmeler, sırlar ve itiraflar her zaman magazin haberlerinin odağı olmuştur.
Brad Pitt'le evliliğini sonlandıran 48 yaşındaki ünlü oyuncu, son günlerde Pitt ile mahkemedeki uyuşmazlıklarına dair gündeme gelse de bu sefer magazinsel gelişmeler çok eskilerden geldi.
Angelina Jolie'nin 1996-1999 yıllarında 3 yıl evli kaldığı ilk eşi İngiliz aktör Jonny Lee Miller, katıldığı bir podcast programında Jolie ile aşk yaşadıkları dönemleri anlattı.
Johnny Vaughan'un sunuculuğunu yaptığı programda Miller, Angelina Jolie'yi 'tavlamak' için neler yaptığından bahsetti.
Milliyet'ten Buse Bulat'ın derlediği habere göre Angelina Jolie'nin ilk eşi Jonny Lee Miller,
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"Angelina korkusuz bir kadın"
Angelina Jolie ile Jonny Lee Miller evlendiklerinde Jolie 21, Miller ise 24 yaşındaydı. İkili 1995 yılında vizyona giren 'Hackers' (Bilgisayar Korsanları) filminde rol aldıkları sırada sette tanışmışlardı. Sadece 18 ay evli kalan ikilinin evliliği resmi olarak 1999 yılında boşanmayla sonuçlanmıştı.
Angelina Jolie'nin aksiyon dolu film sahnelerinden ne kadar çılgın bir kadın olduğunu biliyorduk. Mr. & Mrs. Smith, Lara Croft: Tomb Raider ve Wanted filmlerinde boşuna oynamamış demek ki! Siz Angelina Jolie'nin gençliği ve çılgınlıkları hakkında neler düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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