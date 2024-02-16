Kadın Çılgın Çıktı: Angelina Jolie'nin İlk Eşinden Deliler Gibi Flörtleştikleri Yıllara Ait Bir İtiraf Geldi

'Radio X' adlı podcast programında konuşan Miller ilk eşi Angelina Jolie'ye övgüler yağdırmaktan da geri durmadı. Miller, 'Angelina çok soğukkanlı ve korkusuz bir kadın. Zaten uçaktan atlama fikri de ona aitti. Biz o gün o uçaktan atladık ama korkan o değil, ben oldum. Çok korkunçtu' dedi.