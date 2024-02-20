Dövüş Kulübü, Truva ve Dahası! Brad Pitt Filmlerinde Daha Önce Fark Etmediğiniz Birbirinden Şaşırtıcı Detaylar
Dövüş Kulübü, Truva ve Dahası! Brad Pitt Filmlerinde Daha Önce Fark Etmediğiniz Birbirinden Şaşırtıcı Detaylar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/MovieDetails/
Hollywood'un yakışıklı yıldızı Brad Pitt'in filmlerindeki o küçük detayları hiç fark ettiniz mi? Eğer cevabınız hayır ise, bu yazı tam size göre! Brad Pitt'in başrolde yer aldığı filmlerdeki minik detayları sizler için derledik. Örneğin, 'Fight Club' ve 'Ocean's Eleven' filminde, Pitt'in karakterlerinin sürekli olarak bir şeyler yemesi, onun hareket halinde ve enerjik bir karakter olduğunu gösterir.
Gelin o minik ama önemli detaylara hep birlikte bakalım...
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1. Truva'da (2004) Brad Pitt ve Eric Bana, destansı bir şekilde gösterilen düelloları için dublör kullanmadılar. Bunun yerine her kazara yapılan vuruş için bir beyefendi anlaşması yaptılar. Her hafif vuruş için 50 dolar, her sert darbe için 100 dolar. Pitt sonunda Bana'ya 750 dolar ödedi. Bana ise Pitt'e hiçbir şey borçlu değildi.
2. Brad Pitt, yönetmenin yeni filminde onun için bir rolü olup olmadığını sormak için Guy Ritchie ile iletişime geçti. Ritchie de "evet" yanıtını verdi ancak telefon görüşmesi bittikten sonra Ritchie, Pitt'e Snatch'te var olmayan bir rol teklif ettiğini fark etti. Daha sonra Pitt için Mickey O'Neil karakterini kurguladı.
3. 12 Monkeys'te (1995) yönetmen Terry Gilliam, Brad Pitt'in gergin ve hızlı konuşmayı başaramayacağından korkuyordu. Onu bir konuşma koçuna gönderdi ama işe yaramayınca Pitt'in sigaralarını elinden aldı ve Pitt rolü tam olarak Gilliam'ın istediği gibi oynadı.
4. Bay ve Bayan Smith'te (2005), Adam Brody'nin karakteri Brad Pitt ile konuşurken bir Fight Club tişörtü giyer.
5. Brad Pitt, Aşil karakterini oynadığı Truva filminin çekimleri sırasında Boagrius adlı devle dövüşürken Aşil tendonunu gerçekten yaraladı. Filmin çekimleri 3 ay boyunca durdu.
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6. Fight Club'da (1999), Brad Pitt ve Edward Norton sarhoş oldukları ve golf toplarına vurdukları kısa sahnede gerçekten sarhoştular.
7. Soysuzlar Çetesi'nde (2009) Brad Pitt'in karakterinin boynunda ip yanıkları ve yaraları var. Bu da linç edildiğini veya asıldığını ancak kaçmayı başardığını gösteriyor. Bu yara izleri boynunun görünür olduğu her çekimde mevcuttur ve tüm filmde bir kez bile bahsedilmez veya atıfta bulunulmaz.
8. Dedektif Mills (Brad Pitt) Se7en'de (1995) her gün aynı kravatı takıyor çünkü karakteri şehre yeni taşındı ve eşya kolilerini açmayı bitiremediler.
9. Fight Club (1999) filminde Edward Norton ve Brad Pitt arasındaki bir dövüş sahnesinde, Edward gerçekten başparmağını kırdı çünkü Brad Pitt'in karın kasları o sırada çok güçlüydü.
10. Fight Club'da anlatıcı (Edward Norton) üst katta Tyler Durden'ın (Brad Pitt) yüksek sesle seks yaptığını duyduğunda telefon eder ama ses anında durur. Çünkü ikisini aynı anda yapamaz.
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11. Brad Pitt, Deadpool 2'de (2018) 'The Vanisher' olarak cameo yaptı.
12. Dövüş Kulübü'nde Norton ve Marla sokakta yürürken, Brad Pitt'in filmi "Tibet'te Yedi Yıl"ı gösteren bir sinema salonunun önünden geçiyorlar.
13. Bullet Train'de (2022) Channing Tatum'un cameosu sırasında okuduğu kitap, Brad Pitt ve Sandra Bullock ile birlikte oynadığı başka bir film olan The Lost City'den (2022) geliyor.
14. Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi (2008) filminde, Benjamin ve Daisy'nin bebeği Caroline'ı oynayan bebek, Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin gerçek hayattaki kızı Shiloh.
15. Ocean's Eleven'da (2001), Rusty hemen hemen her sahnede yemek yiyor. Brad Pitt, tüm gün öğle yemeği için ara vermeden çalıştıktan sonra bunu önermiş ve neredeyse her sahnede yemek yemiş.
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