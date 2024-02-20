Dövüş Kulübü, Truva ve Dahası! Brad Pitt Filmlerinde Daha Önce Fark Etmediğiniz Birbirinden Şaşırtıcı Detaylar

Hollywood'un yakışıklı yıldızı Brad Pitt'in filmlerindeki o küçük detayları hiç fark ettiniz mi? Eğer cevabınız hayır ise, bu yazı tam size göre! Brad Pitt'in başrolde yer aldığı filmlerdeki minik detayları sizler için derledik. Örneğin, 'Fight Club' ve 'Ocean's Eleven' filminde, Pitt'in karakterlerinin sürekli olarak bir şeyler yemesi, onun hareket halinde ve enerjik bir karakter olduğunu gösterir.

Gelin o minik ama önemli detaylara hep birlikte bakalım...