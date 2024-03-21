Hepsinin IMDb Puanı 7'den Yüksek! Seyir Zevki Yüksek Senaryolarıyla Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri
Hepsinin IMDb Puanı 7'den Yüksek! Seyir Zevki Yüksek Senaryolarıyla Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri
Son yıllarda eşsiz senaryolarıyla seyircilerin dikkatinden kaçmayan pek çok film vizyona girdi. Bu içerikte IMDb puanları arşa çıkan ve çok izlenen 15 filmi sizler için derledik.
İyi seyirler dileriz!
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1. Poor Things (2023)
2. Dune: Part Two (2024)
3. Oppenheimer (2023)
4. Dune (2021)
5. The Zone of Interest (2023)
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6. Anatomy of a Fall (2023)
7. The Holdovers (2023)
8. American Fiction (2023)
9. Wonka (2023)
10. Killers of the Flower Moon (2023)
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11. Love Lies Bleeding (2024)
12. Godzilla Minus One (2023)
13. Past Lives (2023)
14. Cabrini (2024)
15. The Boy and the Heron (2023)
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