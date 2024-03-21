Hepsinin IMDb Puanı 7'den Yüksek! Seyir Zevki Yüksek Senaryolarıyla Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri

IMDb: 8.8

Son zamanların en çok izlenen ve Dune serisinin devamı niteliğinde olan bu filmde Paul Atreides, ailesini yok eden komploculardan intikam almak için Chani ve Fremenlerle birleşir.

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson