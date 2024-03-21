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Hepsinin IMDb Puanı 7'den Yüksek! Seyir Zevki Yüksek Senaryolarıyla Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri

Hepsinin IMDb Puanı 7'den Yüksek! Seyir Zevki Yüksek Senaryolarıyla Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 15:21

Son yıllarda eşsiz senaryolarıyla seyircilerin dikkatinden kaçmayan pek çok film vizyona girdi. Bu içerikte IMDb puanları arşa çıkan ve çok izlenen 15 filmi sizler için derledik.

İyi seyirler dileriz!

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1. Poor Things (2023)

1. Poor Things (2023)

IMDb: 8

Film, parlak ve alışılmışın dışında bilim adamı Dr. Godwin Baxter tarafından hayata döndürülen genç bir kadın olan Bella Baxter'ın fantastik evrimi hakkındaki inanılmaz hikayeyi konu alıyor.

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe

2. Dune: Part Two (2024)

2. Dune: Part Two (2024)

IMDb: 8.8

Son zamanların en çok izlenen ve Dune serisinin devamı niteliğinde olan bu filmde Paul Atreides, ailesini yok eden komploculardan intikam almak için Chani ve Fremenlerle birleşir.

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson

3. Oppenheimer (2023)

3. Oppenheimer (2023)

IMDb: 8.3

Bu filmde atom bombasının geliştirilmesinde büyük payı olan ve böylece 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesine yardımcı olan fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hayat hikayesinin dramatize edilişini izliyoruz.

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon

4. Dune (2021)

4. Dune (2021)

IMDb: 8

Soylu bir aile, galaksinin en değerli varlığı üzerinde kontrol sahibi olmak için verilen bir savaşın ortasında kalırken, varisinin başı karanlık bir gelecek hayaliyle derttedir.

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya

5. The Zone of Interest (2023)

5. The Zone of Interest (2023)

IMDb: 7.5

Film, Auschwitz komutanı Rudolf Höss ve eşi Hedwig'in, kampın yanındaki bir evde ve bahçede aileleri için rüya gibi bir yaşam kurmaya çalışmasını konu alıyor.

Yönetmen: Jonathan Glazer

Oyuncular: Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus

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6. Anatomy of a Fall (2023)

6. Anatomy of a Fall (2023)

IMDb: 7.8

Bir kadının kocasının ölümünden sonra cinayet işlediğinden şüphelenilince mahkeme karşısına çıkar. Ancak yarı kör oğulları baş tanık olunca ahlaki bir ikilemle karşı karşıyadır.

Yönetmen: Justine Triet

Oyuncular: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado-Graner

7. The Holdovers (2023)

7. The Holdovers (2023)

IMDb: 8

Bir hazırlık okulundaki huysuz bir tarih öğretmeni, kederli bir aşçı ve gidecek yeri olmayan sorunlu bir öğrenciyle birlikte tatil boyunca kampüste kalmaya zorlanır.

Yönetmen: Alexander Payne

Oyuncular: Paul Giamatti, Da'Vine Joy Randolph, Dominic Sessa

8. American Fiction (2023)

8. American Fiction (2023)

IMDb: 7.6

Siyah eğlencesinden kâr elde eden düzenden bıkan bir romancı, kendisini küçümsediğini iddia ettiği ikiyüzlülük ve deliliğin kalbine sürükleyecek bir kitap yazmak için takma ad kullanır.

Yönetmen: Cord Jefferson

Oyuncular: Jeffrey Wright, Tracee Ellis Ross, John Ortiz

9. Wonka (2023)

9. Wonka (2023)

IMDb: 7.1

Çikolatasıyla ünlü bir şehirde bir mağaza açma hayalleri kuran genç ve fakir Willy Wonka, sektörün açgözlü çikolatacılardan oluşan bir kartel tarafından yönetildiğini keşfeder.

Yönetmen: Paul King

Oyuncular: Timothée Chalamet, Gustave Die, Murray McArthur

10. Killers of the Flower Moon (2023)

10. Killers of the Flower Moon (2023)

IMDb: 7.6

1920'lerde Oklahoma'da Osage Nation toprakları altında petrol keşfedildiğinde, Osage halkı birer birer öldürülür; ta ki FBI gizemi çözmek için devreye girene kadar.

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone

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11. Love Lies Bleeding (2024)

11. Love Lies Bleeding (2024)

IMDb: 7.3

Bir spor salonu müdürü Lou, hayalinin peşinden gitmek için Las Vegas'a giden hırslı vücut geliştiricisi Jackie'ye aşık olur. Ancak aşkları şiddeti tetikler ve onları Lou'nun suç ailesi ağının derinliklerine çeker.

Yönetmen: Rose Glass

Oyuncular: Anna Baryshnikov, Kristen Stewart, Dave Franco

12. Godzilla Minus One (2023)

12. Godzilla Minus One (2023)

IMDb: 8.3

Hayatta kalan Kamikaze pilotu Shikishima, Odo Adası'nda birçok savaş uçağı mühendisiyle birlikte devasa bir canavarın saldırısına uğrar. Mühendisler, Shikishima'nın canavarın dikkatini dağıtamaması nedeniyle öldükten sonra üzerine büyük bir suçluluk duygusu çöker. Artık kişisel bir görevde olan Shikishima, sonunda Godzilla olarak bilinen canavarı alt etmek için büyük bir grup gaziyle iş birliği yapar.

Yönetmen: Takashi Yamazaki

Oyuncular: Minami Hamabe, Sakura Andô, Ryunosuke Kamiki

13. Past Lives (2023)

13. Past Lives (2023)

IMDb: 7.9

Birbirine derinden bağlı iki çocukluk arkadaşı Nora ve Hae Sung, Nora'nın ailesinin Güney Kore'den göç etmesinden sonra birbirlerinden ayrılırlar. Yirmi yıl sonra, aşk ve kader kavramlarıyla yüzleşecekleri bir hafta boyunca yeniden bir araya gelirler.

Yönetmen: Celine Song

Oyuncular: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro

14. Cabrini (2024)

14. Cabrini (2024)

IMDb: 8

New York'un gecekondu mahallelerinde hastalığa ve yoksulluğa tanık olan İtalyan göçmen Francesca Cabrini, düşman belediye başkanını yüzlerce yetim çocuğa barınma ve sağlık hizmeti sağlamaya ikna etmek için cesur bir yolculuğa çıkıyor.

Yönetmen: Alejandro Monteverde

Oyuncular: Cristiana Dell'Anna, John Lithgow, David Morse

15. The Boy and the Heron (2023)

15. The Boy and the Heron (2023)

IMDb: 7.6

Annesinin ölümü ve babasının yeniden evlenmesinin ardından Mahito adında inatçı bir çocuk, hem yaşayanların hem de ölülerin paylaştığı rüya gibi bir dünyaya adım atar.

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Oyuncular: Soma Santoki, Masaki Suda, Kô Shibasaki

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