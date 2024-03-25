Harika Senaryoları Olduğu Halde Kıyıda Köşede Kalmış Birbirinden Kaliteli Türk İnternet Dizileri

IMDb: 4.9

Hayatı artık yaşamaya karar veren üç hayalperest, küçük beyaz yakalı sermayeli bir kafe açmaya karar verir. Ancak bu macera umdukları gibi gitmeyecektir; çünkü hiçbirinin kafe işletmek konusunda en ufak bir tecrübesi yoktur ve bu iş tahmin ettiklerinden biraz daha zor olacaktır.

Yaratıcılar: Ebru Aydemir, Erdal Şahin

Oyuncular: Zeynep Çamcı, Emrah Kaman, Burak Serdar Sanal