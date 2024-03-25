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Harika Senaryoları Olduğu Halde Kıyıda Köşede Kalmış Birbirinden Kaliteli Türk İnternet Dizileri

Harika Senaryoları Olduğu Halde Kıyıda Köşede Kalmış Birbirinden Kaliteli Türk İnternet Dizileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 17:36

Son yıllarda dijital platformlarda birbirinden ilginç Türk dizileri dikkat çekiyor. Ancak bazıları var ki yayınlandıktan kısa bir süre sonra unutuluyor. Bu içerikte son yıllarda gösterime giren Türk internet dizilerini bir araya topladık. Meraklılarına duyurulur.

İyi seyirler dileriz!

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1. Erkek Severse (2022)

1. Erkek Severse (2022)

IMDb: 6.8

İkiz çocuklarıyla birlikte yaşayan Zeynep, üniversite yıllarında büyük aşkla evlendiği Oktay'dan aldatıldığı gerekçesiyle boşanır. Zeynep erkeklere olan inancını kaybeder ve kalbini aşka kapatır. Ta ki Kenan Yelda'yla tanışana kadar.

Yaratıcı: Aslı Zengin

Oyuncular: Alperen Duymaz, Büşra Develi, Yasemin Kay Allen

2. Adım Başı Kafe (2021)

2. Adım Başı Kafe (2021)

IMDb: 4.9

Hayatı artık yaşamaya karar veren üç hayalperest, küçük beyaz yakalı sermayeli bir kafe açmaya karar verir. Ancak bu macera umdukları gibi gitmeyecektir; çünkü hiçbirinin kafe işletmek konusunda en ufak bir tecrübesi yoktur ve bu iş tahmin ettiklerinden biraz daha zor olacaktır.

Yaratıcılar: Ebru Aydemir, Erdal Şahin

Oyuncular: Zeynep Çamcı, Emrah Kaman, Burak Serdar Sanal

3. 10 Bin Adım (2020)

3. 10 Bin Adım (2020)

IMDb: 7.8

İki eski sevgili Ezgi ve Memet, her gün birlikte yürüyerek 10 bin adım atmaya karar verirler. Her gün başlarına farklı şeyler gelir. Ama yine de her gün adım atmaya devam ederler.

Yaratıcılar: Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar

Oyuncular: Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar, Buğu Selen Somer

4. Fandom (2021)

4. Fandom (2021)

IMDb: 6

Dizi, en sevdiği dizinin senaristini kaçıran Ferda'nın, onun yerine yeni bölümleri yazmaya başlamasını ve başına gelen ilginç olayları konu alıyor.

Yaratıcı: Tayfun Güneyer

Oyuncular: Tuğçe Altuğ, Şahin Irmak, Gülin Ermiş

5. Ben Gri (2022)

5. Ben Gri (2022)

IMDb: 6.3

Fuat başarılı ve saygın bir avukattır. Bir gün kızının başına kötü bir olay gelir. Dizi, kızının olayının intikamını almaya çalışan Fuat'ın, telefonuna gelen gizemli mesajlarla birlikte kendi içindeki karanlıkla yüzleşip kendi adaletini sağlamaya çalışmasını konu alıyor.

Oyuncular: Timuçin Esen, Ebru Özkan, Alican Yücesoy

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6. 7 Yüz (2017)

6. 7 Yüz (2017)

IMDb: 7.6

Kendi içinde başlayıp biten 7 hikayelik hikayenin her bölümünde karakterler en karanlık taraflarıyla yüzleşiyor. Peki iyi karakterler bu karanlık tarafları görmezden gelip hayatlarına devam edebilecekler mi?

Oyuncular: Sabahattin Yakut, Özlem Zeynep Dinsel, Merve Dizdar

7. Vahşi Şeyler (2021 - )

7. Vahşi Şeyler (2021 - )

IMDb: 4.8

Onlar bir suça ortak olurlar ve yeniden birbirlerine aşık olurlar. Şimdi ne yapacaklar? 'Vahşi Şeyler', aksiyon ve komedi içinde kaybolan evliliğin anatomisini sorguluyor.

Yaratıcı: Alper Alpözgen

Oyuncular: Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Hazal Türesan

8. Doğu (2021 - )

8. Doğu (2021 - )

IMDb: 7.3

Doğu hiçbir konuda başarılı olamayan bir gençtir. Kimse tarafından desteklenmeyen Doğu'nun hayali ise komedyen olmaktır. Hayalini gerçekleştirmek için ise çok çabalıyordur.

Yaratıcılar: Doğu Demirkol, Murat Özsoy

Oyuncular: Doğu Demirkol, Evliya Aykan, Banu Fotocan

9. Hayaller ve Hayatlar (2022)

9. Hayaller ve Hayatlar (2022)

IMDb: 6.7

Dört iyi eğitimli genç kadın, İstanbul'un alt sınıf semtlerinde yaşıyordur. Bir gün arkadaşlarının ani ölümüyle hayatları değişir. Bir yandan arkadaşlarını kimin öldürdüğünü bulmaya çalışacaklar, bir yandan da hayallerinin peşinden gideceklerdir.

Yaratıcılar: Yeşim Çıtak, Yelda Eroğlu

Oyuncular: Özge Gürel, Aybüke Pusat, Melisa Pamuk

10. İlginç Bazı Olaylar (2021)

10. İlginç Bazı Olaylar (2021)

IMDb: 6.6

İbrahim Büyükak hayallerinin peşinden gitmeyip ailesinin yanında Bursa'da kalmaya devam etse nasıl bir hayat yaşardı? Nişanlısı tarafından terk edilen ve ailesiyle birlikte yaşayan 35 yaşındaki İbrahim kendi yoluna gidecek mi?

Yaratıcı: İbrahim Büyükak

Oyuncular: İbrahim Büyükak, Özgür Emre Yıldırım, Meral Çetinkaya

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11. Yaşamayanlar (2018)

11. Yaşamayanlar (2018)

IMDb: 5

Hikaye 1800'lü yıllarda İstanbul'da başlıyor. Dizi, Mia'nın İstanbul'daki lüks bir gece kulübünde yolun karşısına geçecek olan Dmitry'yi yok etmek için genç isyancılarla birlikte çalışmasını konu alıyor.

Oyuncular: Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu

12. Sıfır Bir (2016–2019)

12. Sıfır Bir (2016–2019)

IMDb: 8

Dizi, Adana'nın kenar mahallelerinde yaşayan bir grup insanın, özellikle yasa dışı uyuşturucu kullanımını engelleyerek ilçelerinde adaleti sağlamalarını konu alıyor.

Oyuncular: Savaş Satış, Burak Şahin, Altaş Abdullah Atakan

13. İlk ve Son (2021)

13. İlk ve Son (2021)

IMDb: 8.1

Deniz ve Barış'ın 10 yıllık ilişkisinin hikayesidir bu. Ta 20'li yaşlarının ortalarında tanışan iki gencin, boşandıkları güne kadar. Dizi bazen güneşli, bulutlu, fırtınalı, mümkün ve imkansız bir aşk hikayesini konu alıyor.

Oyuncular: Özge Özpirinçci, Salih Bademci, Gülçin Kültür Şahin

14. Hükümsüz (2021)

14. Hükümsüz (2021)

IMDb: 7

Esma, babasının hukuk firmasının ikinci patronu olan güzel, hırslı ve güçlü bir kadındır. Filiz inatçı ama kırılgan bir avukat adayıdır. Bu iki farklı kadının yolları bir cinayetle kesişecektir. Ama nasıl?

Yaratıcılar: Mert Dikmen, Fulya Özcan

Oyuncular: Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, Alican Yücesoy

15. Etkileyici (2021)

15. Etkileyici (2021)

IMDb: 6.7

Çok takipçili influencer Leyla'nın adı, popüler futbolcu Emre Kunda ile skandala karışmıştır. Durum böyleyken Leyla, toplum ve basın tarafından büyük bir linçle karşı karşıya kalır.

Oyuncular: Aslıhan Malbora, Mehmetcan Mincinözlü, Ali Barkın

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Ters Bonus: İşte Bu Benim Masalım (2021)

Ters Bonus: İşte Bu Benim Masalım (2021)

IMDb: 1.2

17 yaşında, duyguları güçlü, hayalperest ve herkesten farklı bir yıldızın yükselişi... En büyük yeteneği sesi ama performans sergilemekten korkuyordur. Acaba Aleyna ve Cemal Can karşılaştıkları engelleri nasıl aşmayı başaracak?

Yaratıcılar: Deniz Gürlek, Melek Seven

Oyuncular: Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven, Merve Sevin

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