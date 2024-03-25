Harika Senaryoları Olduğu Halde Kıyıda Köşede Kalmış Birbirinden Kaliteli Türk İnternet Dizileri
Harika Senaryoları Olduğu Halde Kıyıda Köşede Kalmış Birbirinden Kaliteli Türk İnternet Dizileri
Son yıllarda dijital platformlarda birbirinden ilginç Türk dizileri dikkat çekiyor. Ancak bazıları var ki yayınlandıktan kısa bir süre sonra unutuluyor. Bu içerikte son yıllarda gösterime giren Türk internet dizilerini bir araya topladık. Meraklılarına duyurulur.
İyi seyirler dileriz!
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1. Erkek Severse (2022)
2. Adım Başı Kafe (2021)
3. 10 Bin Adım (2020)
4. Fandom (2021)
5. Ben Gri (2022)
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6. 7 Yüz (2017)
7. Vahşi Şeyler (2021 - )
8. Doğu (2021 - )
9. Hayaller ve Hayatlar (2022)
10. İlginç Bazı Olaylar (2021)
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11. Yaşamayanlar (2018)
12. Sıfır Bir (2016–2019)
13. İlk ve Son (2021)
14. Hükümsüz (2021)
15. Etkileyici (2021)
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Ters Bonus: İşte Bu Benim Masalım (2021)
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