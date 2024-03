Harika Senaryoları Olduğu Halde Kıyıda Köşede Kalmış Birbirinden Kaliteli Türk İnternet Dizileri

IMDb: 7.8

İki eski sevgili Ezgi ve Memet, her gün birlikte yürüyerek 10 bin adım atmaya karar verirler. Her gün başlarına farklı şeyler gelir. Ama yine de her gün adım atmaya devam ederler.

Yaratıcılar: Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar

Oyuncular: Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar, Buğu Selen Somer