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Astrolojiye, Numerolojiye ve Tarot Falına Göre 2025 Nasıl Bir Yıl Olacak? Ekonomi, Siyaset ve Aşk...

Astrolojiye, Numerolojiye ve Tarot Falına Göre 2025 Nasıl Bir Yıl Olacak? Ekonomi, Siyaset ve Aşk...

Astrolog Gizem
Astrolog Gizem - Astroloji Editörü
26.12.2024 - 10:27

2025 geldi çattı. Yeni yıldan hepimizin büyük beklentileri var. Fakat her yıl hem ülke ekonomisi açısından, hem de bireysel hayatlarımız için şans yakalamak adına pek mümkün olmuyor. 2025 yılı da benzer şanssız olaylara sahne olabilir. Ya da hiç ummadığımız gelişmelerle yüzleşebiliriz. Yeni yıl öncesi 2025'in enerjisini anlamak için astrolojik, numerolojik ve tarof falına göre yorumlarına bakalım. Bakalım, astrologlar, numereloglar ve tarot falcıları 2025 için neler söylüyor?

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Tarotolog Cemrenur Eriçdem 2025'in tarot kartını Ermiş Kartı olarak açıkladı.

Tarotolog Cemrenur Eriçdem 2025'in tarot kartını Ermiş Kartı olarak açıkladı.

Ermiş kartı tarotta içe dönüşü, bilgelik arayışını ve derin düşünceyi temsil eder. Bu kart, kişinin kendi içsel rehberliğini dinlemesi gerektiğini, yalnızlıkla derin anlamlar bulabileceğini ve manevi bir yolculukta olduğunu ifade eder. Genellikle sabır, öz değerlendirme ve içsel bir yolculuğun işareti olarak kabul edilir. Ayrıca, bir durumu anlamak ya da bir sorunun cevabını bulmak için geri çekilip düşünme gereğini gösterebilir.

Videonun tamamını izlemek için tıklayın.

2024'te sürekli bir mücadele içerisinde 'gücümüzün sınandığını' söyleyen Eriçdem, 2025 yılında 'bilgelik sınavından' geçeceğimizi belirtti.

2024'te sürekli bir mücadele içerisinde 'gücümüzün sınandığını' söyleyen Eriçdem, 2025 yılında 'bilgelik sınavından' geçeceğimizi belirtti.

2025 yılı genel anlamda hepimizin içsel yolculuk ve büyüme yaşadığı bir sene olabilir. İnsanlar bireysel olarak hayatlarındaki anlam arayışına yönelebilir. Kendi değerlerini ve amaçlarını sorgulama eğilimi artabilir.

Bu yıl daha bireysel hissedeceğimiz 2025 yılında, bireysel hayatlarımızda bazı konularda 'sakinlik' göstermemiz gerekebilir. Bunlar parasal konular, aşk veya ilişkiler olabilir.

Bu yıl daha bireysel hissedeceğimiz 2025 yılında, bireysel hayatlarımızda bazı konularda 'sakinlik' göstermemiz gerekebilir. Bunlar parasal konular, aşk veya ilişkiler olabilir.

Bu sene özel ilişkilerinizde artık bağımsızlık bayrağını çekeceksiniz. Bunu yaparken 'bazılarını rahatsız edebilirsiniz.' Bu kişiler sizlerin sabrını sınayabilir. Yaşadığınız 'iyi yönde değişim', 'Ya sen çok değiştin...' gibi eleştirel dokundurmalara neden olabilir. Hem öfkenizi kontrol altına almak hem de kişilere bakış açınızı farklılaştırmak için bu bir fırsat. Değerlendirmeyi unutmayın.

Ermiş kartını ülkenin siyasi ve ekonomik durumları açısından değerlendirecek olursak Türkiye’nin iç siyasette daha fazla kendi içinde denge arayışına girebileceği bir yıl olabilir. Mevcut politik sistemler ve yaklaşımlar sorgulanabilir. Reformlar veya yeniden yapılanma çabaları gündeme gelebilir, ancak bu süreç aceleden uzak, daha derin bir planlama gerektirebilir.

Ermiş kartını ülkenin siyasi ve ekonomik durumları açısından değerlendirecek olursak Türkiye’nin iç siyasette daha fazla kendi içinde denge arayışına girebileceği bir yıl olabilir. Mevcut politik sistemler ve yaklaşımlar sorgulanabilir. Reformlar veya yeniden yapılanma çabaları gündeme gelebilir, ancak bu süreç aceleden uzak, daha derin bir planlama gerektirebilir.

Ekonomik büyüme yerine istikrarı koruma çabası ön planda olabilir. Harcamalar ve yatırımlar daha dikkatli planlanabilir. Ekonomik olarak yatırımlarınızda daha uzun vadeli seçenekler tercih edebilirsiniz.

Ekonomik büyüme yerine istikrarı koruma çabası ön planda olabilir. Harcamalar ve yatırımlar daha dikkatli planlanabilir. Ekonomik olarak yatırımlarınızda daha uzun vadeli seçenekler tercih edebilirsiniz.
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Zeynep Turan kişisel sayfasındaki yazıda 2025 yılının rakamını 9 olarak açıkladı. Numerolojiye göre 9 rakamı tamamlanma, değişim ve dönüşümdür.

Zeynep Turan kişisel sayfasındaki yazıda 2025 yılının rakamını 9 olarak açıkladı. Numerolojiye göre 9 rakamı tamamlanma, değişim ve dönüşümdür.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

Turan bu yıl, bireysel ve kolektif anlamda bir değişim yaşayacağımızı söylüyor. Bu değişim 'yüksek ruh farkındalığı' çizgisinde olurken daha sakin bir yıl geçireceğiz gibi görünüyor.

Turan bu yıl, bireysel ve kolektif anlamda bir değişim yaşayacağımızı söylüyor. Bu değişim 'yüksek ruh farkındalığı' çizgisinde olurken daha sakin bir yıl geçireceğiz gibi görünüyor.

Ayrıca Turan yorumlarında "Eskiyi yıkmak, yeniyi inşa etmek"ten de bahsediyor. Ülkemizde ekonomide kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli planlama ve reformlara yönelme ihtiyacı doğabilir. Yeni düzenlemeler siyasi arenaya da yansıyabilir. Halkın, vizyoner bir liderlik arayışı güçlenebilir. Bilge ve uzun vadeli düşünen lider figürleri ön plana çıkabilir.

Ayrıca Turan yorumlarında "Eskiyi yıkmak, yeniyi inşa etmek"ten de bahsediyor. Ülkemizde ekonomide kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli planlama ve reformlara yönelme ihtiyacı doğabilir. Yeni düzenlemeler siyasi arenaya da yansıyabilir. Halkın, vizyoner bir liderlik arayışı güçlenebilir. Bilge ve uzun vadeli düşünen lider figürleri ön plana çıkabilir.

Uranyen Astrolog Sevilay Eriçdem, YouTube kanalında Satürn Balık, Jüpiter İkizler ve Plüton Kova etkisinin yıl içerisinde insan hakları hareketlerinin güçlenmesine neden olacağını belirtiyor.

Uranyen Astrolog Sevilay Eriçdem, YouTube kanalında Satürn Balık, Jüpiter İkizler ve Plüton Kova etkisinin yıl içerisinde insan hakları hareketlerinin güçlenmesine neden olacağını belirtiyor.

Videonun tamamını izlemek için tıklayın.

Bu yıl maddi konularda hem bireysel hem de kolektifi ekonomik buhran bekliyor olabilir. Ancak Eriçdem, yaşanan bu krizlerin bir şeylerin değişmesi için hareketlilik sağlayacağından bahsediyor.

Bu yıl maddi konularda hem bireysel hem de kolektifi ekonomik buhran bekliyor olabilir. Ancak Eriçdem, yaşanan bu krizlerin bir şeylerin değişmesi için hareketlilik sağlayacağından bahsediyor.

Dibe vurmadan, zirveye çıkamayız.

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Ayrıca bu yıl su kıtlığı, okyanus temizliği ve su kaynakları ile ilgili yeni projelerin artabileceğinden bahseden Eriçdem, empati ihtiyacımızın da yükseleceğini belirtiyor.

Ayrıca bu yıl su kıtlığı, okyanus temizliği ve su kaynakları ile ilgili yeni projelerin artabileceğinden bahseden Eriçdem, empati ihtiyacımızın da yükseleceğini belirtiyor.

Bu anlamda göç politikalarında, yardım kuruluşları açısından ve hizmet alanlarında dikkat çekici gündemler olabilir.

Yanı sıra Plüton'un Kova burcuna geçmesi ile birlikte teknolojik alanda hem sansasyonel olaylar hem de müthiş ilerlemeler yaşayabileceğimiz gibi astrolojiyi de saha sık konuşuyor olabiliriz.

Yanı sıra Plüton'un Kova burcuna geçmesi ile birlikte teknolojik alanda hem sansasyonel olaylar hem de müthiş ilerlemeler yaşayabileceğimiz gibi astrolojiyi de saha sık konuşuyor olabiliriz.

Sizin 2025'ten beklentiniz ne? Yorumlarda buluşalım...

Sizin 2025'ten beklentiniz ne? Yorumlarda buluşalım...

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
Gökyüzü ile yeryüzü arasındaki aracıyım.
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