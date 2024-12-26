Astrolojiye, Numerolojiye ve Tarot Falına Göre 2025 Nasıl Bir Yıl Olacak? Ekonomi, Siyaset ve Aşk...
Astrolojiye, Numerolojiye ve Tarot Falına Göre 2025 Nasıl Bir Yıl Olacak? Ekonomi, Siyaset ve Aşk...
2025 geldi çattı. Yeni yıldan hepimizin büyük beklentileri var. Fakat her yıl hem ülke ekonomisi açısından, hem de bireysel hayatlarımız için şans yakalamak adına pek mümkün olmuyor. 2025 yılı da benzer şanssız olaylara sahne olabilir. Ya da hiç ummadığımız gelişmelerle yüzleşebiliriz. Yeni yıl öncesi 2025'in enerjisini anlamak için astrolojik, numerolojik ve tarof falına göre yorumlarına bakalım. Bakalım, astrologlar, numereloglar ve tarot falcıları 2025 için neler söylüyor?
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Tarotolog Cemrenur Eriçdem 2025'in tarot kartını Ermiş Kartı olarak açıkladı.
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2024'te sürekli bir mücadele içerisinde 'gücümüzün sınandığını' söyleyen Eriçdem, 2025 yılında 'bilgelik sınavından' geçeceğimizi belirtti.
Bu yıl daha bireysel hissedeceğimiz 2025 yılında, bireysel hayatlarımızda bazı konularda 'sakinlik' göstermemiz gerekebilir. Bunlar parasal konular, aşk veya ilişkiler olabilir.
Ermiş kartını ülkenin siyasi ve ekonomik durumları açısından değerlendirecek olursak Türkiye’nin iç siyasette daha fazla kendi içinde denge arayışına girebileceği bir yıl olabilir. Mevcut politik sistemler ve yaklaşımlar sorgulanabilir. Reformlar veya yeniden yapılanma çabaları gündeme gelebilir, ancak bu süreç aceleden uzak, daha derin bir planlama gerektirebilir.
Ekonomik büyüme yerine istikrarı koruma çabası ön planda olabilir. Harcamalar ve yatırımlar daha dikkatli planlanabilir. Ekonomik olarak yatırımlarınızda daha uzun vadeli seçenekler tercih edebilirsiniz.
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Zeynep Turan kişisel sayfasındaki yazıda 2025 yılının rakamını 9 olarak açıkladı. Numerolojiye göre 9 rakamı tamamlanma, değişim ve dönüşümdür.
Turan bu yıl, bireysel ve kolektif anlamda bir değişim yaşayacağımızı söylüyor. Bu değişim 'yüksek ruh farkındalığı' çizgisinde olurken daha sakin bir yıl geçireceğiz gibi görünüyor.
Ayrıca Turan yorumlarında "Eskiyi yıkmak, yeniyi inşa etmek"ten de bahsediyor. Ülkemizde ekonomide kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli planlama ve reformlara yönelme ihtiyacı doğabilir. Yeni düzenlemeler siyasi arenaya da yansıyabilir. Halkın, vizyoner bir liderlik arayışı güçlenebilir. Bilge ve uzun vadeli düşünen lider figürleri ön plana çıkabilir.
Uranyen Astrolog Sevilay Eriçdem, YouTube kanalında Satürn Balık, Jüpiter İkizler ve Plüton Kova etkisinin yıl içerisinde insan hakları hareketlerinin güçlenmesine neden olacağını belirtiyor.
Bu yıl maddi konularda hem bireysel hem de kolektifi ekonomik buhran bekliyor olabilir. Ancak Eriçdem, yaşanan bu krizlerin bir şeylerin değişmesi için hareketlilik sağlayacağından bahsediyor.
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Ayrıca bu yıl su kıtlığı, okyanus temizliği ve su kaynakları ile ilgili yeni projelerin artabileceğinden bahseden Eriçdem, empati ihtiyacımızın da yükseleceğini belirtiyor.
Yanı sıra Plüton'un Kova burcuna geçmesi ile birlikte teknolojik alanda hem sansasyonel olaylar hem de müthiş ilerlemeler yaşayabileceğimiz gibi astrolojiyi de saha sık konuşuyor olabiliriz.
Sizin 2025'ten beklentiniz ne? Yorumlarda buluşalım...
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