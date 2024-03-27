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İzlemekten Hoşlanmayanların Bile Gözünü Ayırmadan Seyredeceği Birbirinden Harika Bilim Kurgu Filmleri

İzlemekten Hoşlanmayanların Bile Gözünü Ayırmadan Seyredeceği Birbirinden Harika Bilim Kurgu Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 11:16

Merhabalar. Sinema dünyasında en çok izlenen türlerden biri de bilim kurgudur. Gelecekten senaryolar her zaman izleyicilerin dikkatini çeker. Ancak bazı sinefiller var ki bilim kurgu filmlerinden pek hoşlanmaz. Bu içerikte onların bile severek izleyeceği bazı bilim kurgu filmlerini topladık. Bakalım beğenecekler mi?

İyi seyirler dileriz!

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1. The Prestige (2006)

1. The Prestige (2006)

IMDb: 8.5

Trajik bir kazanın ardından, 1890'ların Londra'sındaki iki sahne sihirbazı, birbirlerini alt etmek için sahip oldukları her şeyi feda ederken nihai illüzyonu yaratmak için bir savaşa girerler.

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson

2. Godzilla Minus One (2023)

2. Godzilla Minus One (2023)

IMDb: 8.3

Savaş sonrası Japonya, atom bombasının korkunç gücüyle vaftiz edilen dev bir canavarın formunda yeni bir kriz ortaya çıktığında en bitik noktasındadır.

Yönetmen: Takashi Yamazaki

Oyuncular: Sakura Andô, Minami Hamabe, Ryunosuke Kamiki

3. Lucia (2013)

3. Lucia (2013)

IMDb: 8.3

Uykusuzluk çeken bir adam, rüyalarındaki arzularının gerçekleşmesini sağlayan ve hayal ile gerçeklik arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran bir ilaç olan Lucia'yı satın almak için kandırılır.

Yönetmen: Pawan Kumar

Oyuncular: Sathish Neenasam, Sruthi Hariharan, Achyuth Kumar

4. The Thing (1982)

4. The Thing (1982)

IMDb: 8.2

Film, Antarktika'daki bir araştırma ekibinin, kurbanlarının görünümüne bürünerek şekil değiştiren bir uzaylı tarafından avlanmasını konu alıyor.

Yönetmen: John Carpenter

Oyuncular: Kurt Russell, Wilford Brimley, Keith David

5. It's Such a Beautiful Day (2012)

5. It's Such a Beautiful Day (2012)

IMDb: 8.2

Don Hertzfeldt'in kısa animasyon üçlemesinin bu yeni uzun metrajlı versiyonunda Bill, parçalanmış ruhunu bir araya getirmeye çabalıyor.

Yönetmen: Don Hertzfeldt

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6. Mad Max: Fury Road (2015)

6. Mad Max: Fury Road (2015)

IMDb: 8.1

Gezegenimizin en ücra köşelerinde, insanlığın parçalandığı ve neredeyse herkesin yaşam ihtiyaçları için çılgınca savaştığı bir çöl manzarasında geçen bir kıyamet hikayesi. Bu dünyada düzeni yeniden sağlayabilecek iki isyancı kaçak durumda. Kaosta karısını ve çocuğunu kaybetmesinin ardından iç huzuru arayan, eylem adamı ve az konuşan bir Max var. Tabii bir de aksiyon kadını ve hayatta kalma yoluna inanan bir kadın olan Furiosa, çölü aşıp çocukluğunun geçtiği memlekete geri dönmeyi başarabilirse başarılabileceğine inanıyor.

Yönetmen: George Miller

Oyuncular: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult

7. Logan (2017)

7. Logan (2017)

IMDb: 8.1

Mutantların neslinin neredeyse tükenmek üzere olduğu bir gelecekte yaşlı ve yorgun Logan, sakin bir yaşam sürüyordur. Ancak bilim adamlarının takip ettiği mutant çocuk Laura yardım için ona geldiğinde onu güvenli bir yere götürmek zorundadır.

Yönetmen: James Mangold

Oyuncular: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen

8. 12 Monkeys (1995)

8. 12 Monkeys (1995)

IMDb: 8

Hastalıkların harap ettiği gelecekteki bir dünyada, bir mahkum, gezegendeki insan nüfusunun çoğunu yok eden insan yapımı virüs hakkında bilgi toplamak için zamanda geriye gönderilir.

Yönetmen: Terry Gilliam

Oyuncular: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt

9. Children of Men (2006)

9. Children of Men (2006)

IMDb: 7.9

2027 yılında kadınların bir şekilde kısırlaştığı kaotik bir dünyada, eski bir aktivist, mucizevi bir şekilde hamile olan bir kadının denizdeki bir sığınağa nakledilmesine yardım etmeyi kabul eder.

Yönetmen: Alfonso Cuarón

Oyuncular: Julianne Moore, Clive Owen, Chiwetel Ejiofor

10. District 9 (2009)

10. District 9 (2009)

IMDb: 7.9

Şiddet, Dünya'daki gecekondu benzeri koşullarda yaşamaya zorlanan dünya dışı bir ırkın, biyoteknolojilerine maruz kalan bir hükümet ajanında benzer bir ruh bulmasıyla ortaya çıkar.

Yönetmen: Neill Blomkamp

Oyuncular: Sharlto Copley, David James, Jason Cope

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11. Ghostbusters (1984)

11. Ghostbusters (1984)

IMDb: 7.8

Üniversite fonlarından zorla ayrılan üç parapsikolog, New York City'de benzersiz bir hayalet giderme hizmeti olarak mağaza açarak korkmuş ama şüpheci müşterilerin ilgisini çeker.

Yönetmen: Ivan Reitman

Oyuncular: Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver

12. Big Hero 6 (2014)

12. Big Hero 6 (2014)

IMDb: 7.8

Büyük boyutlu şişirilebilir robot Baymax ile bir grup arkadaşıyla birlikte yüksek teknoloji kahramanlarından oluşan bir grup oluşturmak için bir araya gelen dahi Hiro Hamada arasında özel bir bağ gelişir.

Yönetmenler: Don Hall, Chris Williams

Oyuncular: Ryan Potter, Scott Adsit, Jamie Chung

13. Ex Machina (2014)

13. Ex Machina (2014)

IMDb: 7.7

Genç bir programcı, son derece gelişmiş bir insansı yapay zekanın insani niteliklerini değerlendirerek sentetik zeka alanında çığır açan bir deneye katılmak üzere seçilir.

Yönetmen: Alex Garland

Oyuncular: Alicia Vikander, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac

14. Gravity (2013)

14. Gravity (2013)

IMDb: 7.7

İlk kez uzay görevine çıkan mühendis Dr. Ryan Stone ve son yolculuğuna çıkan astronot Matt Kowalski, uzay yürüyüşü sırasında enkazın çarpmasıyla uzayda hayatta kalmak zorunda kalırlar.

Yönetmen: Alfonso Cuarón

Oyuncular: Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris

15. Minority Report (2002)

15. Minority Report (2002)

IMDb: 7.6

John, suçları öngörebilen üç 'PreCog'un yardımıyla suçları gerçekleşmeden önce durduran Suç Öncesi polisiyle birlikte çalışıyordur. Ancak kendisini gelecekteki bir cinayetle suçlanmış halde bulduğunda olaylar karışır.

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton

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