İzlemekten Hoşlanmayanların Bile Gözünü Ayırmadan Seyredeceği Birbirinden Harika Bilim Kurgu Filmleri

IMDb: 8.1

Gezegenimizin en ücra köşelerinde, insanlığın parçalandığı ve neredeyse herkesin yaşam ihtiyaçları için çılgınca savaştığı bir çöl manzarasında geçen bir kıyamet hikayesi. Bu dünyada düzeni yeniden sağlayabilecek iki isyancı kaçak durumda. Kaosta karısını ve çocuğunu kaybetmesinin ardından iç huzuru arayan, eylem adamı ve az konuşan bir Max var. Tabii bir de aksiyon kadını ve hayatta kalma yoluna inanan bir kadın olan Furiosa, çölü aşıp çocukluğunun geçtiği memlekete geri dönmeyi başarabilirse başarılabileceğine inanıyor.

Yönetmen: George Miller

Oyuncular: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult