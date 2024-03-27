İzlemekten Hoşlanmayanların Bile Gözünü Ayırmadan Seyredeceği Birbirinden Harika Bilim Kurgu Filmleri
İzlemekten Hoşlanmayanların Bile Gözünü Ayırmadan Seyredeceği Birbirinden Harika Bilim Kurgu Filmleri
Merhabalar. Sinema dünyasında en çok izlenen türlerden biri de bilim kurgudur. Gelecekten senaryolar her zaman izleyicilerin dikkatini çeker. Ancak bazı sinefiller var ki bilim kurgu filmlerinden pek hoşlanmaz. Bu içerikte onların bile severek izleyeceği bazı bilim kurgu filmlerini topladık. Bakalım beğenecekler mi?
İyi seyirler dileriz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. The Prestige (2006)
2. Godzilla Minus One (2023)
3. Lucia (2013)
4. The Thing (1982)
5. It's Such a Beautiful Day (2012)
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Mad Max: Fury Road (2015)
7. Logan (2017)
8. 12 Monkeys (1995)
9. Children of Men (2006)
10. District 9 (2009)
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Ghostbusters (1984)
12. Big Hero 6 (2014)
13. Ex Machina (2014)
14. Gravity (2013)
15. Minority Report (2002)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda