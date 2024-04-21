IMDb Puanları 7'den Yüksek: Suç ve Sanat Dolu Sahneleriyle İtalyan Sinemasının Birbirinden Harika Filmleri
IMDb Puanları 7'den Yüksek: Suç ve Sanat Dolu Sahneleriyle İtalyan Sinemasının Birbirinden Harika Filmleri
Merhabalar. İtalyan sineması suç, sanat, estetik ve duygusallık dolu filmleriyle ön plana çıkar. Ayrıca her biri İtalyan kültürünü benzersiz bir şekilde yansıtır. Bu içerikte son zamanların en çok izlenen ve IMDb puanları 7'den yüksek olan İtalyan filmlerini bir araya getirdik.
İyi seyirler dileriz.
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1. Life Is Beautiful (1997)
2. Malena (2000)
3. There's Still Tomorrow (2023)
4. Luca (2021)
5. The Best Offer (2013)
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6. Serpico (1973)
7. The Great Beauty (2013)
8. The Hand of God (2021)
9. The Eight Mountains (2022)
10. The Two Popes (2019)
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11. I Am Love (2009)
12. Perfect Strangers (2016)
13. Nuovo Olimpo (2023)
14. Dogman (2018)
15. Suburra (2015)
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