IMDb Puanları 7'den Yüksek: Suç ve Sanat Dolu Sahneleriyle İtalyan Sinemasının Birbirinden Harika Filmleri

IMDb: 7

Emma, ​​kocasıyla birlikte İtalya'da yaşamak için Rusya'dan ayrılır. Artık güçlü bir sanayici ailenin üyesidir ve üç çocuk annesidir. Ancak kendini tatmin olmuş hissetmemektedir. Bir gün, yetenekli bir şef ve oğlunun arkadaşı olan Antonio, onun duyularını harekete geçirir.

Yönetmen: Luca Guadagnino

Oyuncular: Tilda Swinton, Flavio Parenti, Edoardo Gabbriellini