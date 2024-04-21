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IMDb Puanları 7'den Yüksek: Suç ve Sanat Dolu Sahneleriyle İtalyan Sinemasının Birbirinden Harika Filmleri

IMDb Puanları 7'den Yüksek: Suç ve Sanat Dolu Sahneleriyle İtalyan Sinemasının Birbirinden Harika Filmleri

İtalya film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 16:01

Merhabalar. İtalyan sineması suç, sanat, estetik ve duygusallık dolu filmleriyle ön plana çıkar. Ayrıca her biri İtalyan kültürünü benzersiz bir şekilde yansıtır. Bu içerikte son zamanların en çok izlenen ve IMDb puanları 7'den yüksek olan İtalyan filmlerini bir araya getirdik.

İyi seyirler dileriz.

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1. Life Is Beautiful (1997)

1. Life Is Beautiful (1997)

IMDb: 8.6

Açık fikirli bir Yahudi garson ve oğlu Holokost'un kurbanı olunca baba, oğlunu kamplarının etrafındaki tehlikelerden korumak için irade, mizah ve hayal gücünün mükemmel bir karışımını kullanır.

Yönetmen: Roberto Benigni

Oyuncular: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini

2. Malena (2000)

2. Malena (2000)

IMDb: 7.4

Savaş ikliminin ortasında kendini keşfeden genç bir çocuk, küçük ve dar görüşlü bir İtalyan kasabasında yaşayan şehvetli bir kadın olan Malèna'ya aşık olur.

Yönetmen: Giuseppe Tornatore

Oyuncular: Monica Bellucci, Giuseppe Sulfaro, Luciano Federico

3. There's Still Tomorrow (2023)

3. There's Still Tomorrow (2023)

IMDb: 7.7

Film, savaş sonrası İtalyan toplumundaki ataerkillikten kaçmaya çalışan Delia'nın, şiddet yanlısı kocasına karşı bir isyan planı yapmasını konu alıyor.

Yönetmen: Paola Cortellesi

Oyuncular: Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano

4. Luca (2021)

4. Luca (2021)

IMDb: 7.4

Film, İtalyan Rivierası'nda bir insan ile insan kılığına girmiş bir deniz canavarı arasında alışılmadık ama güçlü bir dostluk gelişmesini konu alıyor.

Yönetmen: Enrico Casarosa

Oyuncular: Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Emma Berman

5. The Best Offer (2013)

5. The Best Offer (2013)

IMDb: 7.8

Zengin bir sanat müzayedecisi olan Virgil Oldman, bir antika koleksiyonunu açık artırmada satması için onu işe alan genç mirasçı Claire Ibbetson'u anlamak ve etkilemek için genç zanaatkar Robert'ın yardımını alır.

Yönetmen: Giuseppe Tornatore

Oyuncular: Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Sylvia Hoeks

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6. Serpico (1973)

6. Serpico (1973)

IMDb: 7.7

Film, Frank Serpico adındaki dürüst bir New York polisinin, polis teşkilatındaki yaygın yolsuzluğun haberini yayıp yoldaşlarının ona karşı dönmesine neden olmasını konu alıyor.

Yönetmen: Sidney Lumet

Oyuncular: Al Pacino, John Randolph, Jack Kehoe

7. The Great Beauty (2013)

7. The Great Beauty (2013)

IMDb: 7.7

Jep Gambardella, onlarca yıldır Roma'nın gösterişli gece hayatında yolunu bulmaya çalışıyordur. Ancak 65. yaş gününün ve geçmişten gelen bir şokun ardından Jep, gece kulüplerinin ve partilerin arasından geçip absürd, nefis güzelliğe sahip zamansız bir manzara bulur.

Yönetmen: Paolo Sorrentino

Oyuncular: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli

8. The Hand of God (2021)

8. The Hand of God (2021)

IMDb: 7.3

1980'lerin Napoli'sinde, aile trajedisi yaşanırken genç Fabietto futbol sevgisinin peşine düşer ve bir film yapımcısı olarak belirsiz ama umut verici geleceğini şekillendirir.

Yönetmen: Paolo Sorrentino

Oyuncular: Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo

9. The Eight Mountains (2022)

9. The Eight Mountains (2022)

IMDb: 7.7

Nefes kesen İtalyan Alpleri'nde geçen destansı bir dostluk ve kendini keşfetme yolculuğu olan film, Pietro ve Bruno arasındaki kırk yılı aşkın süredir devam eden derin, karmaşık ilişkiyi konu alıyor.

Yönetmenler: Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

Oyuncular: Lupo Barbiero, Cristiano Sassella, Elena Lietti

10. The Two Popes (2019)

10. The Two Popes (2019)

IMDb: 7.6

Vatikan duvarlarının ardında, muhafazakar Papa Benedict XVI ve liberal geleceğin Papa Francis'i, Katolik Kilisesi için yeni bir yol oluşturmak üzere ortak bir zemin bulmaya çalışır.

Yönetmen: Fernando Meirelles

Oyuncular: Jonathan Pryce, Anthony Hopkins, Juan Minujín

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11. I Am Love (2009)

11. I Am Love (2009)

IMDb: 7

Emma, ​​kocasıyla birlikte İtalya'da yaşamak için Rusya'dan ayrılır. Artık güçlü bir sanayici ailenin üyesidir ve üç çocuk annesidir. Ancak kendini tatmin olmuş hissetmemektedir. Bir gün, yetenekli bir şef ve oğlunun arkadaşı olan Antonio, onun duyularını harekete geçirir.

Yönetmen: Luca Guadagnino

Oyuncular: Tilda Swinton, Flavio Parenti, Edoardo Gabbriellini

12. Perfect Strangers (2016)

12. Perfect Strangers (2016)

IMDb: 7.7

Yedi eski arkadaş akşam yemeğinde buluşur. Kısa mesajlarını, e-postalarını ve telefon görüşmelerini paylaşmaya karar verirler. Sırlar bir bir açığa çıkmaya başlar.

Yönetmen: Paolo Genovese

Oyuncular: Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini

13. Nuovo Olimpo (2023)

13. Nuovo Olimpo (2023)

IMDb: 7.2

Tesadüfen tanışan 25 yaşındaki iki adam, birbirlerine deli gibi aşık olurlar ve beklenmedik bir olayla ayrılırlar. Sonraki otuz yıl boyunca birbirlerini yeniden bulma umudunun peşinde koşarlar.

Yönetmen: Ferzan Özpetek

Oyuncular: Luisa Ranieri, Greta Scarano, Loredana Cannata

14. Dogman (2018)

14. Dogman (2018)

IMDb: 7.2

Fakir bir banliyöde yaşayan ürkek bir köpek bakıcısı, bir yandan kokain satarak beladan uzak dururken bir yandan da tüm mahalle için tehdit oluşturan dengesiz, şiddet yanlısı tanıdığıyla baş etmeye çalışır.

Yönetmen: Matteo Garrone

Oyuncular: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano

15. Suburra (2015)

15. Suburra (2015)

IMDb: 7.4

'Samuray' olarak bilinen bir gangster, Roma sahilini yeni bir Las Vegas'a dönüştürmek istiyordur. Yerel mafya patronlarının tamamı bu ortak amaç için çalışmayı kabul eder. Ancak barış uzun sürmeyecektir.

Yönetmen: Stefano Sollima

Oyuncular: Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola

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