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Film İzlemeyi Sevmeyenlerin Bile Oturup Baştan Sona Seyredeceği Birbirinden Harika Film Önerileri

Film İzlemeyi Sevmeyenlerin Bile Oturup Baştan Sona Seyredeceği Birbirinden Harika Film Önerileri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 18:07

Merhabalar. Bazı filmler harika bir senaryoya sahiptir ve siz daha afişine bakar bakmaz 'Beni izle' diye bağırır. İşte bu içerikteki filmler de tıpkı böyle. Film izlemeyi sevmiyor ya da izleyecek bir yapım bulamıyorsanız bu liste tam size göre. Hazırsanız sizi puanları yüksek, hikayesi muhteşem ötesi filmlerle tek bırakalım.

İyi seyirler.

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1. The Gentlemen (2019)

1. The Gentlemen (2019)

IMDb: 7.8

Amerikalı bir gurbetçi, Londra'daki son derece kârlı esrar imparatorluğunu satmaya çalışarak, onun nüfuz alanını elinden almaya çalışan komploları, entrikaları, rüşveti ve şantajı tetikler.

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery

2. The Talented Mr. Ripley (1999)

2. The Talented Mr. Ripley (1999)

IMDb: 7.4

1950'lerin sonlarında New York'ta, Tom Ripley adında genç bir başarısız, zengin ve şımarık milyoner playboy Dickie Greenleaf'i geri almak için İtalya'ya gönderilir. Ancak görev başarısız olunca Ripley aşırı önlemler alır.

Yönetmen: Anthony Minghella

Oyuncular: Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law

3. Anyone But You (2023)

3. Anyone But You (2023)

IMDb: 6.2

Harika bir ilk randevunun ardından Bea ve Ben'in ateşli çekiciliği buz gibi bir hal alır; ta ki kendilerini Avustralya'daki bir düğünde beklenmedik bir şekilde yeniden bir arada bulana kadar. Böylece her iki olgun yetişkinin yapacağı şeyi yaparlar: bir çiftmiş gibi davranmak.

Yönetmen: Will Gluck

Oyuncular: Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp

4. Wonka (2023)

4. Wonka (2023)

IMDb: 7

Çikolatasıyla ünlü bir şehirde bir mağaza açma hayalleri kuran genç ve fakir Willy Wonka, sektörün açgözlü çikolatacılardan oluşan bir kartel tarafından yönetildiğini keşfeder.

Yönetmen: Paul King

Oyuncular: Timothée Chalamet, Gustave Die, Murray McArthur

5. All of Us Strangers (2023)

5. All of Us Strangers (2023)

IMDb: 7.7

Çocukluğunun geçtiği eve çekilen bir senarist, 30 yıl önce anne ve babasını kaybetmenin ardından iyileşmenin gizemli yeni bir yolunu keşfederken alt kattaki komşusuyla acemi bir ilişkiye girer.

Yönetmen: Andrew Haigh

Oyuncular: Andrew Scott, Paul Mescal, Carter John Grout

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6. Happy Gilmore (1996)

6. Happy Gilmore (1996)

IMDb: 7

Büyükannesinin evine IRS tarafından el konulan huysuz hokey oyuncusu, büyük paralar kazanmak ve büyükannesinin evini geri almak için yeteneklerini golfe harcar.

Yönetmen: Dennis Dugan

Oyuncular: Adam Sandler, Christopher McDonald, Julie Bowen

7. Snack Shack (2024)

7. Snack Shack (2024)

IMDb: 7

Nebraska şehri, 1991... iki yakın arkadaş yüzme havuzundaki atıştırmalık büfesini işletme şansı yakalar ve bu daha sonra suç, eğlence, kişisel keşif ve romantizm için mükemmel bir senaryo haline gelir.

Yönetmen: Adam Rehmeier

Oyuncular: Conor Sherry, Gabriel LaBelle, Mika Abdalla

8. The Goat Life (2024)

8. The Goat Life (2024)

IMDb: 8.7

Film, para kazanmak için Suudi Arabistan'a giden Hintli göçmen işçi Najeeb Muhammad'in gerçek hayat hikayesini anlatıyor. Ancak kaderin bir cilvesi olarak kendisini çölün ortasında keçi güderek köle benzeri bir hayat yaşarken buluyor.

Yönetmen: Blessy

Oyuncular: Prithviraj Sukumaran, Jimmy Jean-Louis, K.r. Gokul

9. The Long Game (2023)

9. The Long Game (2023)

IMDb: 7.1

1955'te beş genç Meksikalı-Amerikalı, oyuna olan sevgilerinden dolayı nasıl oynanacağını öğrenmeye kararlıydılar ve böylece Güney Teksas çölünün ortasında kendi golf sahalarını kurdular.

Yönetmen: Julio Quintana

Oyuncular: Dennis Quaid, Jay Hernandez, Jaina Lee Ortiz

10. One Day (2011)

10. One Day (2011)

IMDb: 7

Üniversite mezuniyetlerinin arifesinde geceyi birlikte geçirdikten sonra, Dexter ve Emma'ya her yıl aynı tarihte hayatlarının neresinde oldukları gösterilir. Bazen birlikteler, bazen değillerdir.

Yönetmen: Lone Scherfig

Oyuncular: Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson

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11. Boy Kills World (2023)

11. Boy Kills World (2023)

IMDb: 6.5

Canlı bir hayal gücüne sahip sağır bir kişi olan Boy'u konu alan ateşli bir rüya aksiyon filmidir bu. Ailesi öldürülünce, Boy gizemli bir şaman tarafından çocuksu hayal gücünü bastırmak ve bir ölüm aracına dönüşmek üzere eğitilir.

Yönetmen: Moritz Mohr

Oyuncular: Bill Skarsgård, Famke Janssen, Jessica Rothe

12. Everything Everywhere All at Once (2022)

12. Everything Everywhere All at Once (2022)

IMDb: 7.8

Orta yaşlı Çinli bir göçmen, diğer evrenleri keşfederek ve yaşayabileceği hayatlarla bağlantı kurarak varlığını tek başına kurtarabileceği çılgın bir maceraya sürüklenir.

Yönetmenler: Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Oyuncular: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis

13. Inglourious Basterds (2009)

13. Inglourious Basterds (2009)

IMDb: 8.4

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altındaki Fransa'da, bir grup Yahudi ABD askerinin Nazi liderlerine suikast düzenleme planı, bir tiyatro sahibinin aynı şeye yönelik intikamcı planları ile örtüşür.

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: Brad Pitt, Diane Kruger, Eli Roth

14. Snatch (2000)

14. Snatch (2000)

IMDb: 8.2

Vicdansız boks organizatörleri, şiddet yanlısı bahisçiler, bir Rus gangster, beceriksiz amatör soyguncular ve sözde Yahudi kuyumcular paha biçilmez bir çalıntı elması bulmak için savaşırlar.

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Jason Statham, Brad Pitt, Stephen Graham

15. The Hangover (2009)

15. The Hangover (2009)

IMDb: 7.7

Üç arkadaş, Las Vegas'taki bir bekarlığa veda partisinden uyanırlar, ancak önceki geceye ve bekarın kayıp olduğuna dair hiçbir anı yoktur. Düğünden önce arkadaşlarını bulmak için şehirde dolaşırlar.

Yönetmen: Todd Phillips

Oyuncular: Zach Galifianakis, Bradley Cooper, Justin Bartha

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