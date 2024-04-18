Film İzlemeyi Sevmeyenlerin Bile Oturup Baştan Sona Seyredeceği Birbirinden Harika Film Önerileri
Film İzlemeyi Sevmeyenlerin Bile Oturup Baştan Sona Seyredeceği Birbirinden Harika Film Önerileri
Merhabalar. Bazı filmler harika bir senaryoya sahiptir ve siz daha afişine bakar bakmaz 'Beni izle' diye bağırır. İşte bu içerikteki filmler de tıpkı böyle. Film izlemeyi sevmiyor ya da izleyecek bir yapım bulamıyorsanız bu liste tam size göre. Hazırsanız sizi puanları yüksek, hikayesi muhteşem ötesi filmlerle tek bırakalım.
İyi seyirler.
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1. The Gentlemen (2019)
2. The Talented Mr. Ripley (1999)
3. Anyone But You (2023)
4. Wonka (2023)
5. All of Us Strangers (2023)
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6. Happy Gilmore (1996)
7. Snack Shack (2024)
8. The Goat Life (2024)
9. The Long Game (2023)
10. One Day (2011)
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11. Boy Kills World (2023)
12. Everything Everywhere All at Once (2022)
13. Inglourious Basterds (2009)
14. Snatch (2000)
15. The Hangover (2009)
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