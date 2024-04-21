Şiddet Dolu Sahneleriyle İzleyenlerin Fenalaşıp Kustukları Birbirinden Şok Edici Filmler

IMDb: 7

Genç bir kadının, çocukluğunda kendisini kaçıran ve ona eziyet eden insanlardan intikam alma arayışı, kendisini ve aynı zamanda çocuk istismarı mağduru olan bir arkadaşını, ahlaksızlığın cehennemine doğru korkunç bir yolculuğa sürükler.

Yönetmen: Pascal Laugier

Oyuncular: Morjana Alaoui, Mylène Jampanoï, Catherine Bégin