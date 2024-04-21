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Şiddet Dolu Sahneleriyle İzleyenlerin Fenalaşıp Kustukları Birbirinden Şok Edici Filmler

Şiddet Dolu Sahneleriyle İzleyenlerin Fenalaşıp Kustukları Birbirinden Şok Edici Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 12:01

Merhabalar. Bazı filmler o kadar etkileyici ve şok edici olabilir ki izleyicilerin fenalaşmasına neden olabilir. Aşırı şiddet sahneleri ve korku dolu senaryolar izleyende derin etki bırakabilir. Bu içerikte birbirinden sarsıcı senaryoları ve sahneleriyle izleyenlerde şok etkisi yaratacak filmleri derledik.

Pek iyi olmasa da iyi seyirler dileriz.

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1. Creepshow (1982)

1. Creepshow (1982)

IMDb: 6.8

'Creepshow', bir çocuk çizgi romanından alınan beş tüyler ürpertici hikayeyi anlatan bir filmdir: Mezarından yükselen öldürülmüş bir baba, tuhaf bir meteor, intikamcı bir koca, gizemli bir sandık sakini ve bir hamamböceği salgınını konu alır.

Yönetmen: George A. Romero

Oyuncular: Hal Holbrook, Leslie Nielsen, Adrienne Barbeau

2. Cloverfield (2008)

2. Cloverfield (2008)

IMDb: 7

Film, bir grup arkadaşın, şiddetli bir canavar saldırısı sırasında kurtarma görevi için New York sokaklarının derinliklerine doğru yola çıkmasını konu alıyor.

Yönetmen: Matt Reeves

Oyuncular: Mike Vogel, Jessica Lucas, Lizzy Caplan

3. 127 Hours (2010)

3. 127 Hours (2010)

IMDb: 7.5

Bir dağcı, Utah'taki Moab yakınlarında tek başına kanyon geçişi yaparken bir kayanın altında mahsur kalır ve hayatta kalabilmek için umutsuz önlemlere başvurur.

Yönetmen: Danny Boyle

Oyuncular: James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara

4. Terrifier 2 (2022)

4. Terrifier 2 (2022)

IMDb: 6.1

Kötü bir varlık tarafından diriltilen Palyaço Art, Cadılar Bayramı gecesinde genç bir kızı ve onun küçük erkek kardeşini hedef almak için ürkek Miles County kasabasına geri döner.

Yönetmen: Damien Leone

Oyuncular: Lauren LaVera, David Howard Thornton, Elliott Fullam

5. Martyrs (2008)

5. Martyrs (2008)

IMDb: 7

Genç bir kadının, çocukluğunda kendisini kaçıran ve ona eziyet eden insanlardan intikam alma arayışı, kendisini ve aynı zamanda çocuk istismarı mağduru olan bir arkadaşını, ahlaksızlığın cehennemine doğru korkunç bir yolculuğa sürükler.

Yönetmen: Pascal Laugier

Oyuncular: Morjana Alaoui, Mylène Jampanoï, Catherine Bégin

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6. Audition (1999)

6. Audition (1999)

IMDb: 7.1

Dul bir adam, bir arkadaşının kendisine yeni bir eş bulması için düzenlediği özel bir seçmede kızları görme teklifini alır. Sonuçta hoşlandığı kişinin göründüğü kişi olmadığını fark eder.

Yönetmen: Takashi Miike

Oyuncular: Ryo Ishibashi, Eihi Shiina, Tetsu Sawaki

7. Taxidermia (2006)

7. Taxidermia (2006)

IMDb: 6.8

Üç farklı kuşaktan, aynı aileye mensup üç adamın hikayesini konu alıyor. Bu adamların biri yeme yarışmalarına katılan bir obez, biri büyük kedileri mumyalayan bir uzman ve bel altından ateş eden bir adamdır.

Yönetmen: György Pálfi

Oyuncular: Csaba Czene, István Gyuricza, Gina Moreno

8. Prometheus (2012)

8. Prometheus (2012)

IMDb: 7

Film, insanlığın kökenine dair ipuçlarını takip eden bir ekibin, uzak bir ayda bir yapı bulmasını, ancak çok geçmeden burada yalnız olmadıklarını anlamalarını konu alıyor.

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Noomi Rapace, Logan Marshall-Green, Michael Fassbender

9. The Exorcist (1973)

9. The Exorcist (1973)

IMDb: 8.1

Film, genç bir kızın gizemli bir varlığın eline geçmesinden sonra annesinin, onun hayatını kurtarmak için iki Katolik rahipten yardım istemesini konu alıyor.

Yönetmen: William Friedkin

Oyuncular: Ellen Burstyn, Max von Sydow, Linda Blair

10. The Perfection (2018)

10. The Perfection (2018)

IMDb: 6.2

Sorunlu müzik dehası Charlotte, eski okulunun yeni yıldız öğrencisi Elizabeth'i aradığında, bu görüşme her iki müzisyeni de şok edici sonuçları olan kötü bir yola sürükler.

Yönetmen: Richard Shepard

Oyuncular: Marie Maskell, Allison Williams, Christina Jastrzembska

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11. Saw III (2006)

11. Saw III (2006)

IMDb: 6.2

Jigsaw, hayatta kalmak için bir doktoru kaçırırken, yeni çırağının da Jeff adındaki şanssız bir vatandaşı acımasız bir sınavdan geçirmesini izler.

Yönetmen: Darren Lynn Bousman

Oyuncular: Tobin Bell, Shawnee Smith, Angus Macfadyen

12. V/H/S (2012)

12. V/H/S (2012)

IMDb: 5.8

Bir grup uyumsuz kişi, bilinmeyen bir üçüncü şahıs tarafından ıssız bir evi soymak ve nadir bir VHS kaseti almak için işe alındığında, umduklarından daha fazlası bulunan bir görüntü keşfederler.

Yönetmenler: Matt Bettinelli-Olpin, David Bruckner, Tyler Gillett

Oyuncular: Calvin Lee Reeder, Lane Hughes, Adam Wingard

13. The Blair Witch Project (1999)

13. The Blair Witch Project (1999)

IMDb: 6.5

Üç sinema öğrencisi, yerel Blair Cadısı efsanesi hakkında bir belgesel çekmek için Maryland ormanına gittikten sonra, geride sadece kendi görüntülerini bırakarak ortadan kaybolur.

Yönetmenler: Daniel Myrick, Eduardo Sánchez

Oyuncular: Heather Donahue, Michael C. Williams, Joshua Leonard

14. Goodnight Mommy (2014)

14. Goodnight Mommy (2014)

IMDb: 6.7

İkiz oğlanlar, yüz estetiği ameliyatı geçiren anneleriyle birlikte yeni bir eve taşınırlar, ancak bandajların altında oğlanların tanımadığı çok başka biri vardır.

Yönetmenler: Severin Fiala, Veronika Franz

Oyuncular: Lukas Schwarz, Elias Schwarz, Susanne Wuest

15. Raw (2016)

15. Raw (2016)

IMDb: 7

Sıkı bir vejetaryen olarak yetiştirilen Justine, saygın Saint-Exupéry Veterinerlik Okulu'na birinci sınıf öğrencisi olarak gelir. Ancak Justine evi terk ettikten sonra aniden tuhaf okul gelenekleri ve kabul sınavlarıyla dolu yeni ve çılgın bir dünyaya adım atar.

Yönetmen: Julia Ducournau

Oyuncular: Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Nait Oufella

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