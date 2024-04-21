Şiddet Dolu Sahneleriyle İzleyenlerin Fenalaşıp Kustukları Birbirinden Şok Edici Filmler
Şiddet Dolu Sahneleriyle İzleyenlerin Fenalaşıp Kustukları Birbirinden Şok Edici Filmler
Merhabalar. Bazı filmler o kadar etkileyici ve şok edici olabilir ki izleyicilerin fenalaşmasına neden olabilir. Aşırı şiddet sahneleri ve korku dolu senaryolar izleyende derin etki bırakabilir. Bu içerikte birbirinden sarsıcı senaryoları ve sahneleriyle izleyenlerde şok etkisi yaratacak filmleri derledik.
Pek iyi olmasa da iyi seyirler dileriz.
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1. Creepshow (1982)
2. Cloverfield (2008)
3. 127 Hours (2010)
4. Terrifier 2 (2022)
5. Martyrs (2008)
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6. Audition (1999)
7. Taxidermia (2006)
8. Prometheus (2012)
9. The Exorcist (1973)
10. The Perfection (2018)
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11. Saw III (2006)
12. V/H/S (2012)
13. The Blair Witch Project (1999)
14. Goodnight Mommy (2014)
15. Raw (2016)
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