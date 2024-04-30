Yurt, Tereddüt Çizgisi, Bildiğin Gibi Değil! 43. İstanbul Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu
Yurt, Tereddüt Çizgisi, Bildiğin Gibi Değil! 43. İstanbul Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu
Bu yıl 43'cüsü düzenlenen İstanbul Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. 51 filmin yarıştığı festivalde Altın Lale’yi Nehir Tuna’nın yönettiği 'Yurt' filmi kazandı. İşte İstanbul Film Festivali'nde ödül kazanan diğer filmler...
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Bu yıl İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17-28 Nisan 2024 tarihleri arasında 43'üncüsü düzenlenen İstanbul Film Festivali'nde 51 film yarıştı. Atlas 1948'den düzenlenen törende ödüller sahiplerine verildi.
İKSV’nin eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına Uluslararası Altın Lale Ödülü Anna Buryachkova’nın yönettiği 'Sonsuza Dek' filmine verildi.
Türkiye’den yapımcı ve yönetmenlerin çektiği filmlerin yer aldığı Ulusal Yarışma kategorisinde ise birbirinden iddialı 10 film yarıştı. Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Nehir Tuna’nın yönettiği 'Yurt' filmi kazandı. İşte İstanbul Film Festivali'nde ödül kazanan diğer filmler şu şekilde:
En İyi Yönetmen - Tereddüt Çizgisi filmiyle Selman Nacar
En İyi Senaryo Ödülü - Bildiğin Gibi Değil filmiyle Vuslat Saraçoğlu
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En İyi Kadın Oyuncu Ödülü - Tereddüt Çizgisi filmindeki rolüyle Tülin Özen
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü - Bildiğin Gibi Değil filmindeki rolleriyle Alican Yücesoy ve Serdar Orçin
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü - Yurt filmiyle Florent Herry
En İyi Kurgu Ödülü - Bildiğin Gibi Değil filmiyle Naim Kanat
En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü - Beraber filmiyle Nadide Argun van Uden
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En İyi Özgün Müzik Ödülü - Son Hasat filmiyle Doğan Duru
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