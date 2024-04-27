Türk Ressam Devrim Erbil'in Hayatını Anlatan Belgesel Netflix'te Yayınlanacak!
Türk Ressam Devrim Erbil'in Hayatını Anlatan Belgesel Netflix'te Yayınlanacak!
Türk resim sanatının usta isimlerinden biri olan 86 yaşındaki Devrim Erbil'in hayatı belgesel oluyor. Erbil'in sanat hayatını ekrana taşıyan belgesel 29 Nisan'da Netflix'te yerini alacak. Detaylar içerikte!
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Devrim Erbil, çok boyutlu bakış açısıyla ve renklere kattığı derinlikle geçmişi ve geleceği buluşturan ünlü ünlü bir ressam. Öyle ki ömrünü renklere ve tuvallere adayan 86 yaşındaki Erbil'in çalışmaları Türk resim sanatını dünya çapında duyurmuş durumda.
Çok boyutlu bakış açışısıyla, renklere kattığı derinlikle geçmişi ve geleceği buluşturan Türk ressam Devrim Erbil'in 60 yıllık resim hayatı belgesel oldu.
Belgeselde Türk resminin duayenlerinden biri olan Devrim Erbil’in İkinci Dünya Savaşı yıllarında Anadolu’da resimle tanışmasından tutun da dünya çapında bir sanatçıya dönüşmesine uzanan yolculuğunun hikayesi ekranlara yansıtıldı.
Adı 'Devrim' olan belgeselin çekimleri yaklaşık 1 yıl sürdü. Çekimler ressam Erbil'in hayatında önemli mekanlar olan gençlik yıllarını geçtiği Balıkesir, kendi tanımıyla aşık olduğu İstanbul ve Bodrum’da gerçekleştirildi.
29 Nisan'da Netflix'te yayınlanacak belgeselin galası İstanbul'da yapıldı. Erbil'in sanat hayatının nasıl şekillendiğini özel hatıralarıyla anlatan belgeselin galasına çok sayıda davetli katıldı.
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