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4 Mayıs Star Wars Gününe Özel Serinin Sırayla İzleyebileceğiniz Film ve Dizileri

4 Mayıs Star Wars Gününe Özel Serinin Sırayla İzleyebileceğiniz Film ve Dizileri

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 10:01

4 Mayıs, Star Wars hayranlarının Star Wars kültürünü ve filmlerle dizileri kutlamak için ilan ettikleri gündür. Bu özel gün, 'May the force be with you' yani 'Güç seninle olsun' repliğinin okunuşuyla ilgili yapılan kelime oyunundan gelir. Bu içerikte sinema dünyasının en popüler evreni olan Star Wars'un yapımlarını izleme sırasına göre listeledik.

İyi seyirler dileriz.

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1. Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999)

1. Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999)

IMDb: 6.5

İki Jedi, müttefik bulmak için düşman bir ablukadan kaçar ve Güç'e denge getirebilecek genç bir çocukla karşılaşır. Ancak uzun süredir hareketsiz olan Sith, özgün ihtişamına sahip olmak için yeniden yüzeye çıkar.

Yönetmen: George Lucas

Oyuncular: Ewan McGregor, Liam Neeson, Natalie Portman

2. Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002)

2. Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002)

IMDb: 6.6

Anakin Skywalker, ilk tanışmasından on yıl sonra Padmé Amidala ile yasak bir aşk yaşarken Obi-Wan Kenobi, Jedi'lar için hazırlanmış gizli bir klon ordusunu keşfeder.

Yönetmen: George Lucas

Oyuncular: Hayden Christensen, Natalie Portman, Ewan McGregor

3. Star Wars: The Clone Wars (2008)

3. Star Wars: The Clone Wars (2008)

IMDb: 5.9

Klon Savaşları galaksiyi kasıp kavururken Anakin Skywalker ve yeni Padawanı Ahsoka Tano, Hutt Jabba'nın kaçırılan oğlunu kurtarmak için bir göreve çıkar. Ancak hain Kont Dooku onların başarısız olmasını sağlamaya kararlıdır.

Yönetmen: Dave Filoni

Oyuncular: Matt Lanter, Nika Futterman, Tom Kane

4. Star Wars: The Clone Wars (2008–2020)

4. Star Wars: The Clone Wars (2008–2020)

IMDb: 8.4

Star Wars: Bölüm II - Klonların Saldırısı (2002) ile Star Wars: Bölüm III - Sith'in İntikamı (2005) arasında meydana gelen olayları anlatan bu dizi, Anakin Skywalker (Matt Lanter), Obi'nin savaş günlerini konu alıyor.

Yaratıcı: George Lucas

Oyuncular: Tom Kane, Dee Bradley Baker, Matt Lanter

5. Star Wars: Tales of the Jedi (2022)

5. Star Wars: Tales of the Jedi (2022)

IMDb: 8.2

Erken dönem Jediları etrafında geçen bu 6 bölümlük dizi, birbirinden tamamen farklı iki Jedi olan Ahsoka Tano ve Kont Dooku'nun, kaderlerini belirleyecek seçimler yaparken sınavlarla karşılaşmalarını konu alıyor.

Yaratıcı: Dave Filoni

Oyuncular: Corey Burton, Ashley Eckstein, Dee Bradley Baker

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6. Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005)

6. Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005)

IMDb: 7.6

Klon Savaşları'nın üçüncü yılında, Obi-Wan Kenobi yeni bir tehdidin peşine düşerken Anakin Skywalker, Şansölye Palpatine tarafından galaksiyi yönetmek için kötü bir komploya sürüklenir.

Yönetmen: George Lucas

Oyuncular: Hayden Christensen, Natalie Portman, Ewan McGregor

7. Star Wars: The Bad Batch (2021–2024)

7. Star Wars: The Bad Batch (2021–2024)

IMDb: 7.8

'The Bad Batch' adı verilen klon özel birimi, süper güç gibi yararlı yan etkilere sahip klonlardan oluşuyordur. Bu birim yeni kurulan imparatorluğa doğru yol alır ve kendileri dışındaki tüm klon birliklerinin neden Jedi generallerine karşı çıktığını bulmaya çalışır.

Yaratıcılar: Jennifer Corbett, Dave Filoni

Oyuncular: Ming-Na Wen, Dee Bradley Baker, Michelle Ang

8. Solo: A Star Wars Story (2018)

8. Solo: A Star Wars Story (2018)

IMDb: 6.9

Yeraltı suç dünyasındaki bir macera sırasında Han Solo, Rebel Alliance'a katılmadan yıllar önce gelecekteki yardımcı pilotu Chewbacca ve Lando Calrissian ile tanışır.

Yönetmen: Ron Howard

Oyuncular: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke

9. Obi-Wan Kenobi (2022)

9. Obi-Wan Kenobi (2022)

IMDb: 7.1

Jedi Ustası Obi-Wan Kenobi, kaçırılan genç Leia'yı kurtarmak zorundadır; bu sırada İmparatorluk Engizisyoncuları ve artık Darth Vader olarak bilinen eski Padawan'ı tarafından takip edilmektedir.

Oyuncular: Ewan McGregor, Moses Ingram, Vivien Lyra Blair

10. Andor (2022 - )

10. Andor (2022 - )

IMDb: 8.4

Star Wars'un 'Rogue One' dizisinin ön bölümü olan bu dizide tehlike, aldatma ve entrikalarla dolu bir çağda Cassian, onu asi bir kahramana dönüştürecek yola çıkar.

Yaratıcı: Tony Gilroy

Oyuncular: Diego Luna, Kyle Soller, Stellan Skarsgård

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11. Star Wars: Rebels (2014–2018)

11. Star Wars: Rebels (2014–2018)

IMDb: 8.1

Bu dizi, uzay gemisi Ghost'un mürettebatının, İmparatorluğa karşı kendi başlarına savaşamayanları savunmasını ve bir isyanın ilk kıvılcımını yakmalarını konu alıyor.

Yaratıcılar: Simon Kinberg, Carrie Beck, Dave Filoni

Oyuncular: Dave Filoni, Taylor Gray, Freddie Prinze Jr.

12. Rogue One: A Star Wars Story (2016)

12. Rogue One: A Star Wars Story (2016)

IMDb: 7.8

Bir çatışma zamanında bir grup beklenmedik kahraman, İmparatorluğun nihai yıkım silahı olan Ölüm Yıldızı'nın planlarını çalmak için bir araya gelir.

Yaratıcı: Gareth Edwards

Oyuncular: Felicity Jones, Diego Luna, Alan Tudyk

13. Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)

13. Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)

IMDb: 8.6

Luke Skywalker, bir Jedi Şövalyesi, kendini beğenmiş bir pilot, bir Wookiee ve iki droid ile güçlerini birleştirirken, aynı zamanda Prenses Leia'yı gizemli Darth Vader'dan kurtarmaya çalışır.

Yönetmen: George Lucas

Oyuncular: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher

14. Star Wars: The Empire Strikes Back (Episode V) (1980)

14. Star Wars: The Empire Strikes Back (Episode V) (1980)

IMDb: 8.7

Asi İttifakı, İmparatorluk tarafından mağlup edildikten sonra Luke Skywalker, Yoda ile Jedi eğitimine başlarken, arkadaşları galaksinin dört bir yanında Darth Vader ve ödül avcısı Boba Fett tarafından takip ediliyordur.

Yönetmen: Irvin Kershner

Oyuncular: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher

15. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)

15. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)

IMDb: 8.3

Asi İttifakı, Han Solo'yu Jabba the Hutt'tan kurtardıktan sonra ikinci Ölüm Yıldızı'nı yok etmeye çalışır. Luke da Darth Vader'ın karanlık taraftan geri dönmesine yardım etmeye çabalıyordur.

Yönetmen: Richard Marquand

Oyuncular: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher

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16. The Mandalorian (2019 - )

16. The Mandalorian (2019 - )

IMDb: 8.7

Jango ve Boba Fett'in hikayelerinin ardından Star Wars evreninde bir savaşçı daha ortaya çıkar. Mandalorian, galaksinin dış bölgelerinde ve Yeni Cumhuriyet'in otoritesinden uzakta, yalnız bir silahlı savaşçının sancılarını konu alıyor.

Yaratıcı: Jon Favreau

Oyuncular: Pedro Pascal, Chris Bartlett, Katee Sackhoff

17. The Book of Boba Fett (2021–2022)

17. The Book of Boba Fett (2021–2022)

IMDb: 7.2

Ödül avcısı Boba Fett ve paralı asker Fennec Shand, Jabba the Hutt'ın eski bölgesini ele geçirmek için Tatooine'e döndüklerinde yeraltı dünyasında yol alırlar.

Yaratıcı: Jon Favreau

Oyuncular: Temuera Morrison, Ming-Na Wen, Frank Trigg

18. Ahsoka (2023 - )

18. Ahsoka (2023 - )

IMDb: 7.5

Dizi, Galaktik İmparatorluğun çöküşünün ardından eski Jedi Ahsoka Tano'nun, savunmasız bir galaksiye yönelik ortaya çıkan bir tehdidi araştırmasını konu alıyor.

Yaratıcı: Dave Filoni

Oyuncular: Rosario Dawson, David Tennant, Natasha Liu Bordizzo

19. Star Wars: Resistance (2018–2020)

19. Star Wars: Resistance (2018–2020)

IMDb: 5.3

Direnişin genç pilotu Kazuda Xiono, galakside büyüyen bir tehdit olan Birinci Düzen'i araştırmak için çok gizli bir görevle görevlendirilir.

Yaratıcılar: Carrie Beck, Dave Filoni, Kiri Hart

Oyuncular: Christopher Sean, Scott Lawrence, Josh Brener

20. Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015)

20. Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015)

IMDb: 7.8

Galaksi için yeni bir tehdit yükselirken, çöl yağmacısı Rey ve eski fırtına askeri Finn, barışı yeniden tesis etmenin tek umudunu aramak için Han Solo ve Chewbacca'ya katılmak zorundadır.

Yönetmen: J.J. Abrams

Oyuncular: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac

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21. Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi (2017)

21. Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi (2017)

IMDb: 6.9

Direniş Birinci Düzen'e karşı savaşa hazırlanırken Rey, Luke Skywalker'ın yardımıyla yeteneklerini geliştiriyordur.

Yönetmen: Rian Johnson

Oyuncular: Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill

22. Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker (2019)

22. Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker (2019)

IMDb: 6.4

Birinci Düzen galaksiyi kasıp kavurmaya devam ederken Rey, Jedi olarak eğitimini tamamlar. Ancak kötü İmparator Palpatine'in gizemli bir şekilde ölümden dönmesiyle tehlike birdenbire küllerinden yeniden doğar.

Yönetmen: J.J. Abrams

Oyuncular: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac

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