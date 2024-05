4 Mayıs Star Wars Gününe Özel Serinin Sırayla İzleyebileceğiniz Film ve Dizileri

4 Mayıs, Star Wars hayranlarının Star Wars kültürünü ve filmlerle dizileri kutlamak için ilan ettikleri gündür. Bu özel gün, 'May the force be with you' yani 'Güç seninle olsun' repliğinin okunuşuyla ilgili yapılan kelime oyunundan gelir. Bu içerikte sinema dünyasının en popüler evreni olan Star Wars'un yapımlarını izleme sırasına göre listeledik.

İyi seyirler dileriz.