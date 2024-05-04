4 Mayıs Star Wars Gününe Özel Serinin Sırayla İzleyebileceğiniz Film ve Dizileri
4 Mayıs Star Wars Gününe Özel Serinin Sırayla İzleyebileceğiniz Film ve Dizileri
4 Mayıs, Star Wars hayranlarının Star Wars kültürünü ve filmlerle dizileri kutlamak için ilan ettikleri gündür. Bu özel gün, 'May the force be with you' yani 'Güç seninle olsun' repliğinin okunuşuyla ilgili yapılan kelime oyunundan gelir. Bu içerikte sinema dünyasının en popüler evreni olan Star Wars'un yapımlarını izleme sırasına göre listeledik.
İyi seyirler dileriz.
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1. Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999)
2. Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002)
3. Star Wars: The Clone Wars (2008)
4. Star Wars: The Clone Wars (2008–2020)
5. Star Wars: Tales of the Jedi (2022)
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6. Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005)
7. Star Wars: The Bad Batch (2021–2024)
8. Solo: A Star Wars Story (2018)
9. Obi-Wan Kenobi (2022)
10. Andor (2022 - )
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11. Star Wars: Rebels (2014–2018)
12. Rogue One: A Star Wars Story (2016)
13. Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)
14. Star Wars: The Empire Strikes Back (Episode V) (1980)
15. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
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16. The Mandalorian (2019 - )
17. The Book of Boba Fett (2021–2022)
18. Ahsoka (2023 - )
19. Star Wars: Resistance (2018–2020)
20. Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015)
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21. Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi (2017)
22. Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker (2019)
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