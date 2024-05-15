House of the Dragon'u Beklerken Can Sıkıntısından Patlayanlara Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri

Game of Thrones hayranlarının merakla beklediği 'House of the Dragon'un ikinci sezonu 16 Haziran'da gösterime giriyor. Ama ben o zamana kadar ne yaparım, ne izlerim diye düşünenler varsa aranızda bu liste tam size göre! İşte dizinin gelmesini bekleyenlere ilaç gibi gelecek önerilerimiz sizlerle!

İyi seyirler dileriz.