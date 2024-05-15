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House of the Dragon'u Beklerken Can Sıkıntısından Patlayanlara Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri

House of the Dragon'u Beklerken Can Sıkıntısından Patlayanlara Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 15:28

Game of Thrones hayranlarının merakla beklediği 'House of the Dragon'un ikinci sezonu 16 Haziran'da gösterime giriyor. Ama ben o zamana kadar ne yaparım, ne izlerim diye düşünenler varsa aranızda bu liste tam size göre! İşte dizinin gelmesini bekleyenlere ilaç gibi gelecek önerilerimiz sizlerle!

İyi seyirler dileriz.

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1. Black Sails (2014–2017)

1. Black Sails (2014–2017)

IMDb: 8.2

Robert Louis Stevenson'un klasik romanı 'Treasure Island'dan yirmi yıl öncesine dayanan dizi, Kaptan Flint ve korsanlarınının başına gelen olayları konu alıyor. 

Yaratıcılar: Robert Levine, Jonathan E. Steinberg

Oyuncular: Jessica Parker Kennedy, Toby Stephens, Hannah New

2. The Wheel of Time (2021 - )

2. The Wheel of Time (2021 - )

IMDb: 7.2

Büyünün var olduğu ancak yalnızca bazılarının ona erişebildiği yüksek fantastik bir dünyada geçen Moiraine adında bir kadının yolu beş genç erkek ve kadınla kesişir. Bu, dünyayı kapsayan tehlikeli bir yolculuğa yol açar. Dizi, Robert Jordan'ın kitap serisinden uyarlanmıştır.

Yaratıcı: Rafe Judkins

Oyuncular: Rosamund Pike, Daniel Henney, Madeleine Madden

3. Rome (2005–2007)

3. Rome (2005–2007)

IMDb: 8.7

Roma Cumhuriyeti'nin son günlerinde geçen dizi, hem ünlü hem de sıradan Romalıların hayatlarının gerçekçi bir anlatımını ekranlara taşıyor.

Yaratıcılar: Bruno Heller, William J. MacDonald, John Milius

Oyuncular: Kevin McKidd, Ray Stevenson, Polly Walker

4. The Tudors (2007–2010)

4. The Tudors (2007–2010)

IMDb: 8.1

Epik dizi, evliliğini, kiliseyi ve dünyayı değiştiren ilişkileri ve erkek bir varis üretme takıntısı olan genç bir kralın skandallarla dolu yaşamını gözler önüne seriyor.

Yaratıcı: Michael Hirst

Oyuncular: Jonathan Rhys Meyers, Henry Cavill, Anthony Brophy

5. The Bastard Executioner (2015)

5. The Bastard Executioner (2015)

IMDb: 6.2

14. yüzyılın başlarında geçen dizi, defalarca ezilen Galli halkın, acımasız soylulardan intikam almak için birleşmesini konu alıyor.

Yaratıcı: Kurt Sutter

Oyuncular: Lee Jones, Katey Sagal, Flora Spencer-Longhurst

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6. Vikings (2013–2020)

6. Vikings (2013–2020)

IMDb: 8.5

Vikings dizisi izleyenleri, okyanusun ötesindeki uzak kıyıları keşfetmeyi ve yağmalamayı arzulayan Viking savaşçısı ve çiftçi Ragnar Lothbrok'un acımasız ve gizemli dünyasına götürüyor.

Yaratıcı: Michael Hirst

Oyuncular: Katheryn Winnick, Gustaf Skarsgård, Alexander Ludwig

7. Vikings: Valhalla (2022 - )

7. Vikings: Valhalla (2022 - )

IMDb: 7.3

'Vikingler'in devamı olan dizi 100 yıl sonrasında geçiyor ve Leif Erikson, Freydis, Harald Hardrada ve Norman Kralı William'ın maceralarına odaklanıyor.

Yaratıcı: Jeb Stuart

Oyuncular: David Oakes, Sam Corlett, Leo Suter

8. The Last Kingdom (2015–2022)

8. The Last Kingdom (2015–2022)

IMDb: 8.5

Büyük Alfred, krallığını İskandinav işgalcilere karşı korurken, Sakson doğumlu ama Vikingler tarafından büyütülen Uhtred, atalarından kalma doğuştan gelen hakkını talep etmeye çalışıyordur.

Oyuncular: Alexander Dreymon, Eliza Butterworth, Arnas Fedaravicius

9. The Borgias (2011–2013)

9. The Borgias (2011–2013)

IMDb: 7.9

On beşinci yüzyılda Papa Alexander VI, birkaç oğlunun yardımıyla cinayet, entrika, savaş ve evlilik ittifakları yoluyla İtalya'daki tüm gücü kontrol etmeye çalışıyordur.

Yaratıcı: Neil Jordan

Oyuncular: Jeremy Irons, François Arnaud, Holliday Grainger

10. The Lord of the Rings: The Rings of Power (2022 - )

10. The Lord of the Rings: The Rings of Power (2022 - )

IMDb: 7

Dizi, uzun süredir korkulan kötülüğün Orta Dünya'da yeniden ortaya çıkışıyla yüzleşen hem tanıdık hem de yeni bir dizi karakterin hikâyesini anlatıyor.

Yaratıcılar: Patrick McKay, John D. Payne

Oyuncular: Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Charlie Vickers

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