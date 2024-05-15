House of the Dragon'u Beklerken Can Sıkıntısından Patlayanlara Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri
House of the Dragon'u Beklerken Can Sıkıntısından Patlayanlara Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri
Game of Thrones hayranlarının merakla beklediği 'House of the Dragon'un ikinci sezonu 16 Haziran'da gösterime giriyor. Ama ben o zamana kadar ne yaparım, ne izlerim diye düşünenler varsa aranızda bu liste tam size göre! İşte dizinin gelmesini bekleyenlere ilaç gibi gelecek önerilerimiz sizlerle!
İyi seyirler dileriz.
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1. Black Sails (2014–2017)
2. The Wheel of Time (2021 - )
3. Rome (2005–2007)
4. The Tudors (2007–2010)
5. The Bastard Executioner (2015)
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6. Vikings (2013–2020)
7. Vikings: Valhalla (2022 - )
8. The Last Kingdom (2015–2022)
9. The Borgias (2011–2013)
10. The Lord of the Rings: The Rings of Power (2022 - )
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