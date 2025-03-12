12 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
12 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Afra Saraçoğlu ve Makyajsız Hali!
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2. Nazlı Sabancı ve Trafikten Kaçma Taktiği...
3. Boşanma Genetik Çıktı: Gökhan'dan Sonra Hakan da Eşiyle Yolları Ayırıyor
4. Bali'de Hastanelik Olan Melek Mosso ve Hastalığın Vücuduna Tuhaf Etkileri
5. İsmail Hacıoğlu'ndan Simay Barlas'a "Bu Neydi Şimdi Ya?" Dedirten Yorum
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6. Duygu Özaslan'dan Paris Moda Haftası'na Varis Çorabı Seçimi!
7. Megastar'ın İki Saatlik Konseri 54 Milyon TL Değerinde!
8. Ece Erken'den Başarısız Türkan Şoray Denemesi
9. Lucas Torreira "Devrim" Devrini Kapattı mı?
11. Semiramis Pekkan'dan "Eski Koca" İtirafı
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12. Sıla Doğu, Kaşlarını Çatınca Çıkan Kırışıklıkta "Allah" Yazdığına Kendini İnandırdı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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