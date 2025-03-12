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12 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

12 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.03.2025 - 01:48

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Afra Saraçoğlu ve Makyajsız Hali!

1. Afra Saraçoğlu ve Makyajsız Hali!

Paris Moda Haftası'nda Balenciaga defilesinde oldukça cool bir kombinle karşımıza çıkan Afra Saraçoğlu, sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Kimilerinin yerin dibine soktuğu ve Paris Moda Haftası için yetersiz bulduğu Afra, kimileri tarafından da çok beğenilmişti. 

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyayı ikiye bölen bir paylaşım daha geldi kendisinden! Buyurun, makyazsız, doğal halini paylaşan Afra Saraçoğlu'nu beraber görelim!

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2. Nazlı Sabancı ve Trafikten Kaçma Taktiği...

2. Nazlı Sabancı ve Trafikten Kaçma Taktiği...

Gerek oğulları Hakan, Hacı ve Kerim Sabancı'nın olayları, gerek kendi, gerek gelin ve gelin adaylarının paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine oturan Arzu Sabancı yine fakirliğimizi yüzümüze vurdu. 

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, anne Sabancı trafikten kaçmak için Bebek'e teknesini getirtip evine doğru giderken görüntülendi! O anları izlemek isteyenleri aşağıya alalım...

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3. Boşanma Genetik Çıktı: Gökhan'dan Sonra Hakan da Eşiyle Yolları Ayırıyor

3. Boşanma Genetik Çıktı: Gökhan'dan Sonra Hakan da Eşiyle Yolları Ayırıyor

Birkaç gün önce Athena'nın Gökhan'ının üç çocuğunun annesi, 13 yıllık eşinden boşanmaya karar verdiğini öğrenmiştik. Şok etkisi yaratan haberin arkası geldi... 

Gökhan Özoğuz'un abisi Hakan Özoğuz'un da 10 yıldır evli olduğu eşiyle boşanma sürecinde olduğu ortaya çıktı.

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4. Bali'de Hastanelik Olan Melek Mosso ve Hastalığın Vücuduna Tuhaf Etkileri

4. Bali'de Hastanelik Olan Melek Mosso ve Hastalığın Vücuduna Tuhaf Etkileri

Ailesiyle beraber ilk durak Sri Lanka, ikinci durak Bali olmak üzere tatile çıkan Melek Mosso'nun başına gelmeyen kalmamıştı. 

Önce alerjisinin azdığını sonra da hastanelik olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan Melek Mosso, bu sefer de hastalığın vücudunda bıraktığı etkileri tek tek sıraladı.

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5. İsmail Hacıoğlu'ndan Simay Barlas'a "Bu Neydi Şimdi Ya?" Dedirten Yorum

5. İsmail Hacıoğlu'ndan Simay Barlas'a "Bu Neydi Şimdi Ya?" Dedirten Yorum

Son zamanlarda sürekli çalkantılı aşk hayatıyla gündeme gelen İsmail Hacıoğlu, çapkınlıkları ve enteresan yorumlarıyla da pek bir meşhur biliyorsunuz!

Geçtiğimiz saatlerde de beyin yakmayı başardı kendisi. Eski rol arkadaşı Simay Barlas'ın paylaştığı fotoğrafın altına bıraktığı 'ayaktaki oje' vurgulu yorum kafaları karıştırdı.

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6. Duygu Özaslan'dan Paris Moda Haftası'na Varis Çorabı Seçimi!

6. Duygu Özaslan'dan Paris Moda Haftası'na Varis Çorabı Seçimi!

Geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'nda Lacoste defilesinde boy gösteren Duygu Özaslan, La Casa de Papel'in Tokyo'u Ursula Corbero'yla karşılaşmış, benzetmesiyle havalara uçmuştu. 

Ursula Corbero'nun 'kayıp kız kardeşim' dediği Duygu Özaslan, yine moda haftası için seçtiği kombinle gündeme oturdu. Varis çorabına benzer bir aksesuar kullanmayı tercih eden Özaslan sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinden kaçamadı.

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7. Megastar'ın İki Saatlik Konseri 54 Milyon TL Değerinde!

7. Megastar'ın İki Saatlik Konseri 54 Milyon TL Değerinde!

Ülkemizin kıymetlisi, biricik Megastar'ımız Tarkan, öyle çok sık konser veren şarkıcılarımızdan değil biliyorsunuz! Fakat konser verdi mi de sonuna kadar hakkını veren biri ve tahmin edebileceğiniz üzere biletler de satışa çıktığı an tükeniyor... 

Ramazan Bayramı'nı Azerbaycan, Bakü'de geçireceği kesinleşen Tarkan'ın kaşesi de geçtiğimiz saatlerde belli oldu. Tarkan'ın iki saatlik konser için 54 milyon TL alacağı iddia edildi. Buyurun, detaylara beraber bakalım...

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8. Ece Erken'den Başarısız Türkan Şoray Denemesi

8. Ece Erken'den Başarısız Türkan Şoray Denemesi

Son günlerde başta TikTok olmak üzere birçok sosyal medya platformunda viral olan 'Turkish Delight' akımına mutlaka denk gelmişsinizdir. Önce Selin Şekerci sonra Nurgül Yeşilçay'ın katıldığı akıma bu sefer de Ece Erken dahil oldu!

Gel Konuşalım ekranlarına baştan aşağı Türkan Şoray kılığında çıkan Ece Erken, sosyal meyda kullanıcıları tarafından sınıfta bırakıldı.

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9. Lucas Torreira "Devrim" Devrini Kapattı mı?

9. Lucas Torreira "Devrim" Devrini Kapattı mı?

Birkaç ay önce ünlü oyuncu Devrim Özkan üçüncü ve sonuncu kez ayrılan Galatasaraylı futbolcu Torreira'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Torreira'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla alevlenen iddialar, ikili birbirini takibe alınca iyice hararetlendi. Buyurun, detayları beraber görelim...

10. Detaylar bu içeriğimizde 👇

11. Semiramis Pekkan'dan "Eski Koca" İtirafı

11. Semiramis Pekkan'dan "Eski Koca" İtirafı

YouTube programına bu hafta Enis Arıkan'ı konuk eden Semiramis Pekkan, oldukça keyifli bir sohbete imza attı. Enis Arıkan'ın kendisini Ajda Pekkan'la karıştırdığı için çok utandığını anlattığı anısına verdiği cevap ise kahkaha attırdı!

Tüm mütevazılığıyla Enis Arıkan'a kendini iyi hissettirmek isteyen Semiramis Pekkan'dan eski koca itirafı geldi. Semiramis Pekkan, Enis Arıkan'a 'Dert etme, eski kocam da ...' diyerek bomba bir örnek verdi.

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12. Sıla Doğu, Kaşlarını Çatınca Çıkan Kırışıklıkta "Allah" Yazdığına Kendini İnandırdı!

12. Sıla Doğu, Kaşlarını Çatınca Çıkan Kırışıklıkta "Allah" Yazdığına Kendini İnandırdı!

Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, sosyal medyasını Polat ailesinin diğer üyelerine göre daha pasif kullanan isimlerden biriydi. Kız kardeşi Dilan Polat'ın 'uyuşturucu operasyonu' sonrası sineye çekilmesiyle öne çıkan Sıla Doğu'nun tuhaf paylaşımları dikkat çekti!

Kaşlarını çattığı zaman alnının ortasında beliren kırışıklığı Allah'ın adı olarak yorumlayan takipçilerinin gazına gelen Sıla Doğu, yüzünde Allah yazdığına önce inandı. Sonra nedense, paylaşımlarını sildi...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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