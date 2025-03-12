12 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Ülkemizin kıymetlisi, biricik Megastar'ımız Tarkan, öyle çok sık konser veren şarkıcılarımızdan değil biliyorsunuz! Fakat konser verdi mi de sonuna kadar hakkını veren biri ve tahmin edebileceğiniz üzere biletler de satışa çıktığı an tükeniyor...

Ramazan Bayramı'nı Azerbaycan, Bakü'de geçireceği kesinleşen Tarkan'ın kaşesi de geçtiğimiz saatlerde belli oldu. Tarkan'ın iki saatlik konser için 54 milyon TL alacağı iddia edildi. Buyurun, detaylara beraber bakalım...