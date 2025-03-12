Defilede Tercih Ettiği Tozlukları Varis Çorabına Benzetilen Duygu Özaslan Dillere Düşmekten Kurtulamadı

Duygu Özaslan, son dönemin en çok konuşulan influencerlarından biri olarak dikkat çekiyor. YouTube'un eski isimlerinden biri olan Özaslan, reklam iş birlikleri ve katıldığı etkinliklerle adından sıkça bahsettirmeyi başarıyor. Moda dünyasında yenilikçi tarzı ve sıkça İngilizce ifadeler kullanmasıyla tanınan Özaslan, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve giyim seçimleriyle eleştirilerin hedefi olabiliyor.

Son olarak Paris Moda Haftası'nda yer alan ve La Casa De Papel dizisinin Tokyo karakterini canlandıran Ursula Corbero ile fotoğraf çektiren Özaslan, ilginç kıyafet tercihiyle gündeme geldi. Eteği ve çoraplarıyla sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran Özaslan, kullanıcıların diline fena düştü. Gelin detaylara birlilte bakalım!