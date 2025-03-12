Defilede Tercih Ettiği Tozlukları Varis Çorabına Benzetilen Duygu Özaslan Dillere Düşmekten Kurtulamadı
Duygu Özaslan, son dönemin en çok konuşulan influencerlarından biri olarak dikkat çekiyor. YouTube'un eski isimlerinden biri olan Özaslan, reklam iş birlikleri ve katıldığı etkinliklerle adından sıkça bahsettirmeyi başarıyor. Moda dünyasında yenilikçi tarzı ve sıkça İngilizce ifadeler kullanmasıyla tanınan Özaslan, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve giyim seçimleriyle eleştirilerin hedefi olabiliyor.
Son olarak Paris Moda Haftası'nda yer alan ve La Casa De Papel dizisinin Tokyo karakterini canlandıran Ursula Corbero ile fotoğraf çektiren Özaslan, ilginç kıyafet tercihiyle gündeme geldi. Eteği ve çoraplarıyla sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran Özaslan, kullanıcıların diline fena düştü. Gelin detaylara birlilte bakalım!
Son zamanların en popüler influencerlarından biri olan dolayısıyla da sık sık paylaşımlarıyla adından bahsettiren Duygu Özaslan Youtube'un en eski isimlerinden biri.
Modanın en yenilikçi halini benimseyen isimlerden biri olan Duygu Özaslan'ı İngilizce kelime kullanma sıklığıyla ve poz kesmeleriyle tanır olduk.
Paris Moda Haftası'nda boy gösteren isimlerden birisi de Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz gün de La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero'yla pozu olay olmuştu.
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