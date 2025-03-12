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Defilede Tercih Ettiği Tozlukları Varis Çorabına Benzetilen Duygu Özaslan Dillere Düşmekten Kurtulamadı

Defilede Tercih Ettiği Tozlukları Varis Çorabına Benzetilen Duygu Özaslan Dillere Düşmekten Kurtulamadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.03.2025 - 16:33

Duygu Özaslan, son dönemin en çok konuşulan influencerlarından biri olarak dikkat çekiyor. YouTube'un eski isimlerinden biri olan Özaslan, reklam iş birlikleri ve katıldığı etkinliklerle adından sıkça bahsettirmeyi başarıyor. Moda dünyasında yenilikçi tarzı ve sıkça İngilizce ifadeler kullanmasıyla tanınan Özaslan, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve giyim seçimleriyle eleştirilerin hedefi olabiliyor.

Son olarak Paris Moda Haftası'nda yer alan ve La Casa De Papel dizisinin Tokyo karakterini canlandıran Ursula Corbero ile fotoğraf çektiren Özaslan, ilginç kıyafet tercihiyle gündeme geldi. Eteği ve çoraplarıyla sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran Özaslan, kullanıcıların diline fena düştü. Gelin detaylara birlilte bakalım!

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Son zamanların en popüler influencerlarından biri olan dolayısıyla da sık sık paylaşımlarıyla adından bahsettiren Duygu Özaslan Youtube'un en eski isimlerinden biri.

Son zamanların en popüler influencerlarından biri olan dolayısıyla da sık sık paylaşımlarıyla adından bahsettiren Duygu Özaslan Youtube'un en eski isimlerinden biri.

Çok sayıda takipçiye sahip olan Duygu Özaslan son zamanlarda yer aldığı reklamladan tutun da katıldığı etkinliklere kadar birçok konuda gündeme gelmeyi başaran isimlerden biri. 

'En köylü özelliğiniz ne? Benim en sevdiğim snack cevizli sucuk' notunu düştüğü paylaşımlarından tutun da lahmacuna verdiği paralara kadar birçok konuda dillere düşen Duygu Özaslan, tavırlarıyla da sık sık alay konusu haline geliyor.

Modanın en yenilikçi halini benimseyen isimlerden biri olan Duygu Özaslan'ı İngilizce kelime kullanma sıklığıyla ve poz kesmeleriyle tanır olduk.

Modanın en yenilikçi halini benimseyen isimlerden biri olan Duygu Özaslan'ı İngilizce kelime kullanma sıklığıyla ve poz kesmeleriyle tanır olduk.

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla hepimize kendisinin bambaşka bir dünyada yaşadığına ikna eden Özaslan son dönemdeki başarıyla da konuşuluyor, hakkını yememek lazım.Yurt dışındaki influencerlardan bir eksiği kalmayan isim son yıllarda o reklam filmi senin bu işbirliği benim derken oradan oraya koşturup oldu. İçerik üreticilerini hayatımıza katan isimlerden biri olan Özaslan kimi zaman açıklamaları kimi zaman kombinleri ile tepki toplayan Özaslan, magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinin başında geliyor.

Paris Moda Haftası'nda boy gösteren isimlerden birisi de Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz gün de La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero'yla pozu olay olmuştu.

Paris Moda Haftası'nda boy gösteren isimlerden birisi de Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz gün de La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero'yla pozu olay olmuştu.

Kendisi bu sefer de gündeme kıyafetiyle düştü. İlginç eteği ve çoraplarıyla poz veren Duygu Özaslan sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına maruz kaldı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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