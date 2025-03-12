onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Eksik Kalmadı:"Turkish Delight" Akımına Katılan Ece Erken'in Türkan Şoray Denemesi Dillere Fena Düştü!

Eksik Kalmadı:"Turkish Delight" Akımına Katılan Ece Erken'in Türkan Şoray Denemesi Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.03.2025 - 20:32

Sunuculuğa uzun soluklu bir ara veren Ece Erken, geçtiğimiz aylarda Nur Tuğba Namlı ile beraber TV8'deki Gel Konuşalım programında sunucu olarak çıkmıştı karşımıza!

Şimdilerde magazin gündeminin nabzını yakından tutan ve her açıklamasıyla da dikkatleri üzerine çeken Ece Erken, bu sabahki yayına 'Turkish Delight' akımı denemesiyle çıktı. Simsiyah bir peruk takan ve Türkan Şoray makyajı yaptıran Ece Erken, yayından önce herkese bir şok geçirtti. Kimilerinin çok beğendiği imaj denemesi, kimilerinin de diline fena düştü. 

Buyurun, detaylara beraber bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gencecik bir kızken hayatımıza giren hala da çıtı pıtı bir genç kız kadar enerjik ve fit olan Ece Erken, son birkaç aydır her gün görüyoruz!

Gencecik bir kızken hayatımıza giren hala da çıtı pıtı bir genç kız kadar enerjik ve fit olan Ece Erken, son birkaç aydır her gün görüyoruz!

Özel hayatı, eski eşiyle yaşadığı nafaka ve babalık dramıyla sık sık gündeme gelen Ece Erken, yıllardır magazin sunuculuğu yapıyor ve işinin de hakkını veren isimlerden biri olarak öne çıkıyor. 

Uzun bir aranın ardından da şimdilerde TV8 ekranlarında her sabah yayınlanan Gel Konuşalım'ın sunucu koltuğunda oturuyor kendisi. Nur Tuğba Namlı ile beraber gündemde ne varsa konuşan Ece Erken, her gün magazinin odağına oturacak yorumlar yapıyor.

Geçtiğimiz saatlerde de Gel Konuşalım'ın açılışını sürpriz bir imajla yaptı kendisi. Ünlülerimizin birer birer katıldığı "Turkish Delight" akımına katıldı ve simsiyah da bir peruk taktı.

Geçtiğimiz saatlerde de Gel Konuşalım'ın açılışını sürpriz bir imajla yaptı kendisi. Ünlülerimizin birer birer katıldığı "Turkish Delight" akımına katıldı ve simsiyah da bir peruk taktı.

Türkan Şoray'ın gözlerini ön plana çıkaran eyeliner ve beyaz göz kaleminin; uzun hacimli kirpiklerle birleştirildiği makyaj, günlerdir 'Turkish Delight' ismiyle TikTok'un viral akımı haline gelmiş durumda, mutlaka denk gelmişsinizdir.

Selin Şekerci ve Nurgül Yeşilçay'dan sonra Ece Erken de akımdan eksik kalmadı anlayacağınız... Daha birçok ünlümüzün akımı deneyeceğinden hiç şüphemiz yok fakat yayına Türkan Şoray akımıyla çıkmak da bambaşka bir cesaret istiyor şüphesiz!

Buyurun, önce Ece Erken'in makyajı hazırlandıktan sonra Gel Konuşalım kulisinde çektiği videoyu beraber izleyelim.

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın