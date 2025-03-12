Eksik Kalmadı:"Turkish Delight" Akımına Katılan Ece Erken'in Türkan Şoray Denemesi Dillere Fena Düştü!
Eksik Kalmadı:"Turkish Delight" Akımına Katılan Ece Erken'in Türkan Şoray Denemesi Dillere Fena Düştü!
Sunuculuğa uzun soluklu bir ara veren Ece Erken, geçtiğimiz aylarda Nur Tuğba Namlı ile beraber TV8'deki Gel Konuşalım programında sunucu olarak çıkmıştı karşımıza!
Şimdilerde magazin gündeminin nabzını yakından tutan ve her açıklamasıyla da dikkatleri üzerine çeken Ece Erken, bu sabahki yayına 'Turkish Delight' akımı denemesiyle çıktı. Simsiyah bir peruk takan ve Türkan Şoray makyajı yaptıran Ece Erken, yayından önce herkese bir şok geçirtti. Kimilerinin çok beğendiği imaj denemesi, kimilerinin de diline fena düştü.
Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Gencecik bir kızken hayatımıza giren hala da çıtı pıtı bir genç kız kadar enerjik ve fit olan Ece Erken, son birkaç aydır her gün görüyoruz!
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Geçtiğimiz saatlerde de Gel Konuşalım'ın açılışını sürpriz bir imajla yaptı kendisi. Ünlülerimizin birer birer katıldığı "Turkish Delight" akımına katıldı ve simsiyah da bir peruk taktı.
Buyurun, önce Ece Erken'in makyajı hazırlandıktan sonra Gel Konuşalım kulisinde çektiği videoyu beraber izleyelim.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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