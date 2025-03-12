Eksik Kalmadı:"Turkish Delight" Akımına Katılan Ece Erken'in Türkan Şoray Denemesi Dillere Fena Düştü!

Özel hayatı, eski eşiyle yaşadığı nafaka ve babalık dramıyla sık sık gündeme gelen Ece Erken, yıllardır magazin sunuculuğu yapıyor ve işinin de hakkını veren isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Uzun bir aranın ardından da şimdilerde TV8 ekranlarında her sabah yayınlanan Gel Konuşalım'ın sunucu koltuğunda oturuyor kendisi. Nur Tuğba Namlı ile beraber gündemde ne varsa konuşan Ece Erken, her gün magazinin odağına oturacak yorumlar yapıyor.